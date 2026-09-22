Куда деваются товары, которые мы возвращаем на Ozon и Wildberries

Каждый день покупатели возвращают тысячи товаров на Ozon, Wildberries и других маркетплейсах, особенно, если они откровенно бредовые. Многие уверены, что отказные вещи возвращаются производителю, а кто-то вообще думает, что их выбрасывают. Но на самом деле логистика устроена иначе. Часть товаров отправляется следующему покупателю, иногда прямо из пункта выдачи. Куда именно уезжает гора вещей, которую мы оставляем на стойке?

Быстрый возврат на виртуальную витрину

Чтобы понять логику маркетплейсов, нужно разделить две совершенно разные ситуации. Первая — когда вы отказались от покупки прямо на месте после осмотра. Вторая — когда вы забрали коробку домой, а через несколько дней принесли обратно из-за поломки.

Если товар просто не подошел по размеру или цвету, площадке совершенно невыгодно везти его обратно на центральный склад. Главная задача логистики — вернуть потраченные на перевозку деньги, то есть продать вещь как можно быстрее.

В некоторых регионах Wildberries работает система быстрого перезаказа таких возвратов. По данным сайта Предприниматель, если вы отказались от куртки, сотрудник проверяет ее прямо на стойке. Если ткань чистая, а бирки на месте, куртку переупаковывают, и она тут же снова появляется на сайте как доступная для заказа. В системе она числится на так называемом виртуальном складе. Физически коробка еще только грузится в машину, чтобы поехать в сортировочный центр, но если ее закажет житель соседнего района, система перенаправит маршрут прямо в пути.

Исключение составляют смартфоны, сложная электроника и техника — для них ускоренная схема не применяется из-за необходимости более тщательной проверки.

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Превращение пунктов выдачи в мини-склады

Площадка Ozon пошла еще дальше в оптимизации маршрутов. Согласно Retail.ru, с 10 сентября 2026 года маркетплейс начал использовать часть своих пунктов выдачи как миниатюрные склады.

Идея логистов очевидна: не нужно катать одну и ту же коробку через половину страны. Допустим, кабель для телевизора приехал из Москвы в Казань, но заказчик за ним не пришел. В старой системе провод поехал бы обратно на подмосковный склад. По новым правилам товар обрабатывают прямо в пункте выдачи и оставляют там на полке. Когда товар закажет другой покупатель, его смогут отправить прямо из этого ПВЗ, не возвращая сначала на большой склад. За счет этого повторная доставка может оказаться заметно быстрее.

Конечно, система постоянно корректируется. Осенью 2025 года Федеральная антимонопольная служба даже вмешивалась в работу Ozon, когда площадка начала автоматически перепродавать возвращенные товары со своих складов, не давая продавцам возможности предварительно осмотреть их. Правила пришлось смягчить, но главный принцип остался неизменным: исправная вещь должна продаваться, а не лежать в пути.

Судьба бракованных и дешевых покупок

Совершенно иначе обстоят дела с товарами, которые вернули из-за неисправности. В самом общем виде схема работы с такими покупками выглядит так:

пострадала упаковка или есть мелкий косметический дефект — товар уходит в категорию уценки и продается со скидкой;

выявлен серьезный брак или некомплект — вещь возвращается продавцу для разбирательств;

товар дешевый или безнадежно испорченный — отправляется в мусор.

По правилам Яндекс Маркета логика описана предельно жестко. Если от вещи отказались во время доставки, ее даже не вскрывают и просто возвращают на витрину. Но если электроника сломалась дома и признана бракованной, продавцу предлагают забрать ее. Если он этого не делает, товар утилизируется.

Самая интересная схема работает с очень дешевыми товарами, которые приехали с дефектом. Если вы заказали пластиковый переходник за 150 рублей, везти его обратно продавцу, оплачивать работу грузчиков и хранение выйдет в несколько раз дороже стоимости самой вещи.

В таких случаях продавцы все чаще нажимают в системе кнопку «Одобрить без возврата». Покупателю просто возвращают деньги на карту и разрешают выбросить или оставить сломанный предмет себе.

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Разница между примеркой и использованием вещи

Иногда среди миллионов доставок попадаются товары в сильно помятых, перемотанных скотчем коробках. Кажется, что это подержанная вещь, которая должна стоить значительно дешевле. Но сам по себе отказ не делает товар бывшим в употреблении.

В категории одежды и обуви доля невыкупов после примерки огромна. Согласно оценкам аналитиков РБК, в отдельных сегментах модной индустрии возврат доходит до 70–90%. Если бы интернет-магазины снижали цену на джинсы каждый раз, когда они кому-то не подошли в талии, экономика торговли бы рухнула. Поэтому одна пара брюк может проехать через четырех заказчиков, пока ее не выкупят окончательно. Именно из-за этих путешествий заводская упаковка часто выглядит так, будто пережила войну.

При этом закон проводит жесткую границу между банальной примеркой в пункте выдачи и реальным использованием дома. С 1 сентября 2026 года в России действуют обновленные правила продажи, закрепленные в постановлении правительства №657. Там сказано, что категорически запрещено продавать в качестве бывших в употреблении медицинские изделия, лекарства, косметику, парфюмерию, средства гигиены и нижнее белье. То есть ношеные носки или вскрытый крем для лица не могут быть перепроданы следующему человеку ни при каких обстоятельствах.

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Слабым звеном во всем этом конвейере остается только человеческий фактор. Работник склада не является экспертом по материнским платам или внутренностям смартфонов, поэтому он не всегда может распознать хитрую подмену, когда недобросовестный покупатель сдал обратно старую деталь под видом новой. И хотя автоматизированная логистика площадок постоянно умнеет, изредка такие скрытые дефекты все-таки проскальзывают к следующим покупателям.