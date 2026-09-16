Какие продукты подорожали сильнее всего, хотя мы почти не замечаем

В августе 2026 года официальная инфляция в России составила 6,3%. Но цены на некоторые повседневные товары выросли на 10–25%. Мы замечаем, когда дорожают яйца и овощи, а также цветы перед 8 марта, а есть категории, которые тихо обходятся нам все дороже. Производители и продавцы используют механизмы, из-за которых рост цен почти незаметен. Что это за товары и как они нас обманывают?

Курица постепенно перестала быть самым дешевым мясом

Куриное мясо традиционно воспринимается как самый доступный источник животного белка, поэтому его удорожание легко пропустить, если оно идет ступенчато. По данным Росстата, к августу 2026 года курица стала стоить на 10,78% дороже, чем годом ранее. Цена упаковки в магазине меняется буквально на несколько рублей за раз, что психологически выглядит вполне терпимо и не заставляет отказываться от покупки.

Однако на оптовом уровне изменения куда более резкие. Отраслевые источники фиксируют, что тушка бройлера в конце лета обходилась оптовикам на 21% выше прошлогодних значений. Каждая небольшая прибавка в супермаркете со временем складывается во внушительную сумму, и семья незаметно тратит больше денег на приготовление привычных котлет и супов.

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Мороженая рыба прибавляет в цене несколько лет подряд

С обычной неразделанной рыбой ситуация развивается еще интереснее, поскольку подорожание накатывает волнами уже не первый год. Если посмотреть на статистику, с начала 2026 года мороженая рыба прибавила 1,5% стоимости. При этом в 2025 году цены на эту категорию уже превышали показатели предыдущего сезона почти на четверть.

Обычно мы обращаем внимание на ценники перед праздниками вроде Нового года, но рыба непрерывно бьет по карману вне зависимости от сезона. Парадокс в том, что физического дефицита сырья нет: профильные ведомства подтверждают, что российские предприятия вылавливают больше, чем съедает внутренний рынок. Конечная сумма в чеке растет из-за сложной логистики, затрат на длительное хранение и переработку, превращая отечественный ресурс во все менее дешевый продукт.

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Ежедневный хлеб незаметно тянет деньги из бюджета

Хлеб — идеальный чемпион по скрытой инфляции, потому что его покупают десятки раз в год, не вглядываясь в копейки. По данным Росстата, в августе 2026 года потребительские цены на хлебобулочные изделия в годовом выражении выросли на 3%. Батон, прибавивший в цене всего пять рублей, не вызывает возмущения и воспринимается как статистическая погрешность.

Фундамент для этого был заложен ранее, когда пшеничный и ржаной хлеб уже прибавили более 10% из-за сокращения посевов ржи и возросших расходов пекарен на зарплаты и логистику. В пересчете на год эти незаметные пять рублей с каждой буханки превращаются в постоянную брешь в финансах, которую практически невозможно отследить без чеков за долгий период.

Кофе обходится значительно дороже при тех же объемах

Кофейные зерна и растворимые гранулы обгоняют среднюю инфляцию в несколько раз, что особенно заметно по общим тратам населения. Аналитики подсчитали, что россияне покупают прежние физические объемы напитка, но отдают за них на 25% больше денег. Потребление в тоннах даже немного снижается, а выручка магазинов в этой категории стремительно растет.

Причины кроются в глобальных проблемах: биржевые котировки сырья ползут вверх из-за плохой погоды в странах-производителях и сложностей с логистикой. Мы очень быстро привыкаем к новым реалиям, и банка кофе, цена которой за несколько месяцев плавно поднялась с 500 до 590 рублей, уже не воспринимается покупателем как неоправданная роскошь.

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Скрытая инфляция съедает вес шоколада и других продуктов

С шоколадом работают сразу два механизма обмана зрения: прямое повышение ценника и шринкфляция. В конце 2025 года это лакомство подорожало почти на четверть, но куда любопытнее то, что производители начали массово урезать вес самих плиток. Специалисты подсчитали, что средняя масса типичной шоколадки на российском рынке сократилась на 6%. Кстати, если вы сомневаетесь в правильности хранения сладостей дома, почитайте, какие продукты нельзя хранить в холодильнике — качественный шоколад входит в их число.

Механика урезания веса работает безотказно. Если плитка стоила 100 рублей за 100 граммов, а теперь весит 90 граммов при той же стоимости, килограмм обходится уже в 1111 рублей. Формально на витрине цена не изменилась, но реальное подорожание превысило 11%. Аналогичным образом худеют пачки сливочного масла, крупы и порции пельменей, скрывая от потребителя до трети реального роста цен.

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Почему мы прощаем магазинам переписанные ценники

Мозг человека устроен так, что в первую очередь фиксирует цену знакомой упаковки, а не высчитывает стоимость килограмма в уме. Спасают продавцов и регулярные акции: когда товар дорожает со 150 до 190 рублей, но иногда продается по карте лояльности за 159, покупатель видит привычные цифры. Согласно опросам Роскачества, лишь 45% людей внимательно изучают массу продукта при выборе, позволяя шринкфляции эффективно работать.

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К тому же общую статистическую картину сильно сглаживают сезонные овощи, которые к концу лета резко дешевеют, утягивая вниз весь продовольственный индекс. Из-за этого возникает иллюзия стабильности на бумаге. Настоящая переплата происходит именно там, где ценник меняется по рублю в неделю или вовсе замирает, пока из пачки исчезает десятая часть содержимого.