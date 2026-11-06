Перестаньте торопить собаку на прогулке. Оказывается, она занята важным делом

Вы уже мысленно дома, а собака в пятый раз останавливается у одного и того же куста. Вы зовёте, слегка тянете поводок, но пёс явно не собирается уходить. Знакомо? Мы привыкли оценивать выгул по частоте прогулок и пройденному расстоянию. А для собаки есть ещё кое-что важное, что не измерить шагомером. И мы часто мешаем ей этим заниматься.

Для собаки каждый куст — источник новостей

Мы смотрим по сторонам, а собака изучает мир прежде всего носом. На траве, деревьях и столбах остаются запаховые следы других животных. По ним пёс может узнавать знакомых собак, обнаруживать чужаков и получать информацию, которую мы даже не замечаем.

Особенно интересны собакам мочевые метки. Они могут сообщать о том, кто здесь побывал, в том числе о поле и репродуктивном состоянии животного. Как объясняют ветеринары, после такого знакомства собака нередко оставляет собственную метку.

Получается своеобразная собачья переписка. Один оставил сообщение, другой прочитал и написал ответ. Только вместо комментариев — запахи.

Почему собака так долго нюхает одно и то же место

Кажется странным: вчера пёс изучал этот куст, позавчера тоже. Неужели он ещё не разобрался?

Но знакомое место каждый день пахнет немного иначе. Здесь могли пройти другие собаки, пробежать кошка или появиться новые запахи после дождя. К тому же на одном участке могут сохраняться следы сразу нескольких животных.

А ещё запахи помогают собаке ориентироваться. Она запоминает не только дома и повороты, но и характерные ароматы местности. Поэтому собаки способны находить знакомую дорогу, используя в том числе обоняние.

Так что долгое обнюхивание травинки — не обязательно упрямство. Возможно, именно там обнаружилось что-то особенно интересное.

Обнюхивание нагружает мозг и помогает собаке расслабиться

Прогулка нужна не только для физической активности. Пока пёс исследует запахи, он получает новую информацию и удовлетворяет естественное любопытство.

В научном обзоре 2023 года обнюхивание рассматривается как один из способов обогащения среды собаки. Проще говоря, возможность исследовать запахи помогает сделать её жизнь интереснее и насыщеннее.

Есть и любопытный эксперимент: после занятий поиском запахов собаки демонстрировали признаки более позитивного эмоционального настроя. Поэтому после неспешной прогулки пёс может выглядеть довольным и спокойно отдыхать, даже если вы прошли совсем немного.

Но есть нюанс: работа носом не заменяет физическую нагрузку. Собакам нужны и движение, и возможность исследовать окружающий мир.

Правильная прогулка с собакой — когда у неё есть время всё обнюхать

Для таких прогулок даже придумали название — «сниффари», от английского sniff («нюхать») и слова «сафари». Суть простая: на некоторое время собака сама выбирает темп и интересные места. Не обязательно идти далеко. Иногда достаточно спокойно пройтись по знакомому двору или парку.

Специалисты организации Blue Cross советуют давать питомцу возможность останавливаться и изучать запахи там, где это безопасно.

Попробуйте выделить часть прогулки для свободного обнюхивания. Не натягивайте поводок без необходимости, позволяйте собаке задерживаться у интересных мест. Можно использовать команду «нюхай», чтобы она понимала, когда разрешено спокойно исследовать территорию.

Строгой нормы, сколько минут собака должна нюхать, нет. Всё зависит от её характера, возраста, самочувствия и обстановки. И вовсе не обязательно превращать каждую прогулку в бесконечное стояние у кустов.

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Когда собаку всё-таки нужно отвлечь от запахов

Разрешать нюхать всё подряд тоже не стоит. Особенно возле мусора, остатков еды, подозрительных веществ и проезжей части.

Нюхать — можно, подбирать с земли — нельзя. Поэтому важно заранее научить питомца командам «нельзя» или «оставь» и спокойно переключать его внимание на себя.

Если нужно идти дальше, лучше позвать собаку и поощрить за отклик, чем резко дёргать поводок. А если она постоянно тянет к опасным местам, стоит потренировать спокойное движение рядом с хозяином.

И ещё: если во время прогулки привычное поведение резко изменилось, собака выглядит растерянной, испытывает боль или внезапно стала необычно беспокойной, не списывайте всё на любопытство. Лучше обсудить изменения с ветеринаром. А в остальных случаях иногда полезно просто постоять рядом, пока пёс изучает очередной куст. Для вас это обычная трава, а для него — целая история.