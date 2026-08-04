Можно ли предсказать, какие сны увидит человек сегодня ночью

Ученые давно спорят, почему одни люди видят по ночам яркие блокбастеры с закрученным сюжетом, а другие видят лишь серые обрывки мыслей. Недавно масштабное исследование с применением ИИ доказало, что содержание наших сновидений можно с высокой точностью предсказать. Оказалось, что ночные сценарии зависят как от случайных дневных переживаний, так и от устойчивых черт характера, привычки фантазировать наяву и даже структуры самого сна.

В новой работе, опубликованной в научном журнале Communications Psychology, группа итальянских исследователей решила применить современные технологии к изучению человеческой психики. Они попросили почти 300 добровольцев вести подробные дневники: записывать свои мысли в случайные моменты бодрствования и подробно фиксировать сны сразу после пробуждения. Затем за работу взялись нейросети, которые проанализировали тысячи текстов и выделили в них скрытые закономерности.

Чем сновидения отличаются от реальности

Первое, что интересовало исследователей, это разница между тем, как мы мыслим днем и что видим ночью. Интуитивно понятно, что сны более странные, но анализ тысяч дневников сновидений позволил выразить эту разницу в конкретных цифрах и категориях.

Выяснилось, что в состоянии бодрствования наши мысли эгоцентричны и логичны. Мы думаем о времени, концентрируемся на потребностях своего тела и ощущаем полный контроль над ситуацией. Сон же работает как виртуальная реальность. Во сне ослаблен контроль над действиями, и человек чаще выступает в роли пассивного наблюдателя.

При этом сны оказались невероятно насыщены деталями. В них гораздо больше социальных взаимодействий, чем в повседневных мыслях, а эмоции интенсивнее и чаще окрашены в негативные тона. По сути, мозг берет события дня и создает предельно ассоциативные, причудливые сны.

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Как характер и привычки влияют на сны

Самым интересным открытием стало то, как характеристики человека диктуют сценарии его снов. Ученые смогли доказать, что особенности нашей личности напрямую влияют на то, что мы увидим ночью.

Вот какие закономерности удалось выявить исследователям:

Склонность витать в облаках. Если человек часто отвлекается на спонтанные мысли днем, это приводит к высокой степени причудливости снов. У таких людей сюжеты меняются резко и нелогично;

Если человек часто отвлекается на спонтанные мысли днем, это приводит к высокой степени причудливости снов. У таких людей сюжеты меняются резко и нелогично; Интерес к своим снам. Люди, которые считают сновидения важными и обращают на них внимание, видят гораздо более насыщенные сны. Их ночные видения отличаются высокой эмоциональностью и обилием деталей;

Люди, которые считают сновидения важными и обращают на них внимание, видят гораздо более насыщенные сны. Их ночные видения отличаются высокой эмоциональностью и обилием деталей; Объективное качество сна. Если по данным браслетов-трекеров человек проводит много времени в фазе легкого сна, это приводит к частым сменам места действия внутри одного сновидения;

Если по данным браслетов-трекеров человек проводит много времени в фазе легкого сна, это приводит к частым сменам места действия внутри одного сновидения; Зрительная память. Те, кто лучше запоминает визуальную информацию днем, видят сны с огромным количеством конкретных предметов и мелких деталей.

Так что каждое сновидение это не создаваемый нашим мозгом случайный шум, а продолжение нашей личности. То, как мы обрабатываем информацию днем, определяет архитектуру нашего сна.

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Как стресс меняет содержание снов

Поскольку исследование длилось несколько лет, в руки ученых попали записи снов, сделанные во время жестких карантинов из-за пандемии COVID-19. Это позволило оценить влияние масштабных стрессовых событий на коллективное бессознательное.

Сны периода локдауна разительно отличались от обычных. В них резко выросла эмоциональная напряженность и появились темы ограничений и изоляции. Люди чаще видели во сне физические преграды, невозможность куда-то пойти или социальные запреты.

Парадоксально, но в этот же период в снах стало больше социальных взаимодействий и разговоров. Ученые предполагают, что так мозг пытался компенсировать нехватку реального общения, симулируя социальные контакты в виртуальной реальности сна. Кроме того, в сюжетах стало больше элементов драмы и фантастики.

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Постепенное восстановление психики после потрясений

Не менее важным оказался анализ того, что происходило со снами в последующие четыре года, когда пандемия пошла на спад. Изучая данные с 2020 по 2024 год, исследователи заметили явный терапевтический эффект времени.

По мере того как снижался уровень общественного стресса, происходило снижение причудливости ночных сюжетов. Сны становились менее напряженными, исчезали темы ограничений, а эмоциональный фон стал позитивнее.

Этот процесс идеально укладывается в современные научные теории, согласно которым сновидения служат механизмом эмоциональной регуляции. Во сне наш мозг «переваривает» сложные переживания, постепенно снижая их болезненность и помогая психике адаптироваться к новым условиям.

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Так что каждый раз, когда мы засыпаем, наш мозг не просто отдыхает. Он берет наши страхи, черты характера, текущие проблемы и запускает сложнейшую симуляцию, чтобы к утру мы стали чуть более готовыми к встрече с реальностью. И теперь, благодаря технологиям анализа текстов, язык этих симуляций становится для нас понятным.