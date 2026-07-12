Эти сны снятся людям в разных странах: некоторые повторяются веками

Самый частый сон в мире связан со змеями — по крайней мере, если судить по тому, что люди вбивают в поисковую строку. К такому выводу пришла команда британского проекта Mornings.co.uk, которая проанализировала запросы в Google про сновидения по разным странам. И знаете, что самое приятное в этих данных? Вы точно не единственный человек, которому регулярно снится, как у него выпадают зубы. Вообще, учёные до сих пор спорят, почему нам снятся сны, но их сюжеты часто оказываются удивительно похожими у людей из разных стран.

Змеи возглавляют мировой рейтинг снов

Если собрать данные по всему миру, то чаще всего люди ищут толкование снов про змей. Причём цифры внушительные: в Бразилии запросы про змей вводят около 352 000 раз в месяц, в Турции — 214 000 раз. Логика тут вроде бы очевидная: там, где водятся ядовитые змеи, они и лидируют в рейтинге снов. Мозг помнит о реальной угрозе — и подсовывает её ночью. Но это оказалось не так.

В Великобритании укус местной змеи в худшем случае вызовет лёгкое раздражение — по-настоящему опасных для человека рептилий там практически нет. Казалось бы, откуда змеям браться в британских снах? Но они всё равно заняли второе место по числу поисковых запросов.

Это ломает простое объяснение «снится то, чего боишься в реальности». Похоже, змея — это что-то более глубокое, почти универсальный образ, который тревожит человека независимо от того, живёт он рядом с гадюками или нет. Возможно, это отголосок эволюционного древнего страха перед змеями, который сидит в нас со времён, когда встреча со змеёй действительно могла закончиться плохо.

Сон про выпадающие зубы: откуда взялся и что он может значить

Следующий в рейтинге совсем другой сюжет — сон о том, как выпадают зубы. В США толкование этого сна ищут около 81 000 раз в месяц. Забавно, что британцы, вопреки стереотипу о плохих зубах, беспокоятся о них во сне ничуть не меньше других.

Самое удивительное — этому сну как минимум почти две тысячи лет. Письменные упоминания о выпадающих во сне зубах есть ещё во II веке нашей эры. Веками этот сон толковали как предвестие смерти родственников — настолько популярное объяснение, что его упоминал и тут же отвергал сам Фрейд. В 1960-е появилась версия поспокойнее: сон о зубах связан со страхом старения.

Большинство таких трактовок — чистая псевдонаука, но был и научный подход. В небольшом исследовании 1984 года, опубликованном в журнале Psychological Reports, психологи сравнили тех, кому снятся зубы, с теми, кому снятся, например, полёты. Результат вышел любопытный:

люди, которым снились выпадающие зубы, оказались заметно более тревожными и подавленными

у них была ниже удовлетворённость жизнью

они чаще чувствовали, что не контролируют происходящее и беспомощны

Исследователи обнаружили, что люди, которым приснился этот сон, не больше других участников беспокоились о старении, а значит, это объяснение не совсем верно.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Простое научное объяснение снов вместо мистики

Авторы того исследования осторожно предположили, что сон о потере зубов может быть древним отголоском тех времён, когда лишиться зубов означало реальную угрозу для жизни: с ними становилось трудно есть и защищаться. И когда человек сегодня чувствует беспомощность или теряет контроль над ситуацией, мозг будто вытаскивает наружу этот архаичный образ.

Но есть и другое объяснение, довольно простое. Возможно, зубы снятся тем, кто и днём о них переживает: есть версия, что сны продолжают дневные заботы.

Топ-10 снов по всему миру

В список попали и другие узнаваемые сюжеты: отпуск, бывшие, волосы, мухи, беременность и роды, свадебные платья, секс, а также угрозы вроде погони, медведей, огня и пауков. Если вам это интересно, загляните ещё в материал о том, зачем мозгу вообще нужны сны.

Это было не строгое научное исследование сновидений, а анализ поисковых запросов. Он всего лишь показывает, толкование каких снов люди бегут искать в интернете. Но и в этом есть своя ценность: мы вдруг видим, что через тысячи километров разные культуры людей объединяют одни и те же ночные сюжеты — змея в траве и внезапно выпадающие зубы. И если вам снилось что-то из этого, теперь точно знаете, что не одни.