Эти сны снятся людям в разных странах: некоторые повторяются веками

Вера Макарова

Самый частый сон в мире связан со змеями — по крайней мере, если судить по тому, что люди вбивают в поисковую строку. К такому выводу пришла команда британского проекта Mornings.co.uk, которая проанализировала запросы в Google про сновидения по разным странам. И знаете, что самое приятное в этих данных? Вы точно не единственный человек, которому регулярно снится, как у него выпадают зубы. Вообще, учёные до сих пор спорят, почему нам снятся сны, но их сюжеты часто оказываются удивительно похожими у людей из разных стран.

Какие сны снятся людям по всему миру и почему так происходит. Фото.

Какие сны снятся людям по всему миру и почему так происходит.

Змеи возглавляют мировой рейтинг снов

Если собрать данные по всему миру, то чаще всего люди ищут толкование снов про змей. Причём цифры внушительные: в Бразилии запросы про змей вводят около 352 000 раз в месяц, в Турции — 214 000 раз. Логика тут вроде бы очевидная: там, где водятся ядовитые змеи, они и лидируют в рейтинге снов. Мозг помнит о реальной угрозе — и подсовывает её ночью. Но это оказалось не так.

В Великобритании укус местной змеи в худшем случае вызовет лёгкое раздражение — по-настоящему опасных для человека рептилий там практически нет. Казалось бы, откуда змеям браться в британских снах? Но они всё равно заняли второе место по числу поисковых запросов.

Карта самых частых снов. Змеи появляются практически повсюду. Фото.

Карта самых частых снов. Змеи появляются практически повсюду.

Это ломает простое объяснение «снится то, чего боишься в реальности». Похоже, змея — это что-то более глубокое, почти универсальный образ, который тревожит человека независимо от того, живёт он рядом с гадюками или нет. Возможно, это отголосок эволюционного древнего страха перед змеями, который сидит в нас со времён, когда встреча со змеёй действительно могла закончиться плохо.

Сон про выпадающие зубы: откуда взялся и что он может значить

Следующий в рейтинге совсем другой сюжет — сон о том, как выпадают зубы. В США толкование этого сна ищут около 81 000 раз в месяц. Забавно, что британцы, вопреки стереотипу о плохих зубах, беспокоятся о них во сне ничуть не меньше других.

Самое удивительное — этому сну как минимум почти две тысячи лет. Письменные упоминания о выпадающих во сне зубах есть ещё во II веке нашей эры. Веками этот сон толковали как предвестие смерти родственников — настолько популярное объяснение, что его упоминал и тут же отвергал сам Фрейд. В 1960-е появилась версия поспокойнее: сон о зубах связан со страхом старения.

Сон о выпадающих зубах — один из самых распространённых в западных странах

Сон о выпадающих зубах — один из самых распространённых в западных странах

Большинство таких трактовок — чистая псевдонаука, но был и научный подход. В небольшом исследовании 1984 года, опубликованном в журнале Psychological Reports, психологи сравнили тех, кому снятся зубы, с теми, кому снятся, например, полёты. Результат вышел любопытный:

  • люди, которым снились выпадающие зубы, оказались заметно более тревожными и подавленными
  • у них была ниже удовлетворённость жизнью
  • они чаще чувствовали, что не контролируют происходящее и беспомощны

Исследователи обнаружили, что люди, которым приснился этот сон, не больше других участников беспокоились о старении, а значит, это объяснение не совсем верно.

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Простое научное объяснение снов вместо мистики

Авторы того исследования осторожно предположили, что сон о потере зубов может быть древним отголоском тех времён, когда лишиться зубов означало реальную угрозу для жизни: с ними становилось трудно есть и защищаться. И когда человек сегодня чувствует беспомощность или теряет контроль над ситуацией, мозг будто вытаскивает наружу этот архаичный образ.

Но есть и другое объяснение, довольно простое. Возможно, зубы снятся тем, кто и днём о них переживает: есть версия, что сны продолжают дневные заботы.

Топ-10 снов по всему миру

Топ-10 снов в США и Великобритании по версии проекта Mornings.co.uk. Фото.

Топ-10 снов в США и Великобритании по версии проекта Mornings.co.uk.

В список попали и другие узнаваемые сюжеты: отпуск, бывшие, волосы, мухи, беременность и роды, свадебные платья, секс, а также угрозы вроде погони, медведей, огня и пауков. Если вам это интересно, загляните ещё в материал о том, зачем мозгу вообще нужны сны.

Это было не строгое научное исследование сновидений, а анализ поисковых запросов. Он всего лишь показывает, толкование каких снов люди бегут искать в интернете. Но и в этом есть своя ценность: мы вдруг видим, что через тысячи километров разные культуры людей объединяют одни и те же ночные сюжеты — змея в траве и внезапно выпадающие зубы. И если вам снилось что-то из этого, теперь точно знаете, что не одни.

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