Не пейте воду из бутылки, которая лежала в машине: вот что с ней происходит на жаре

Летом салон машины за несколько часов прогревается до 60–70 градусов, и вместе с ним нагревается все, что вы оставили внутри. Бутылка воды, которую вы прихватили в дорогу, к обеду превращается в нечто совсем не похожее на свежий напиток. Пластик реагирует на тепло, химия меняет вкус, а если вы уже отпили из горлышка, в бутылке начинают размножаться бактерии с космической скоростью. Оставленная бутылка не только может взорваться, но и стать причиной других, более серьезных проблем.

Что происходит с бутылкой в салоне автомобиля

Даже если на улице не экстремально жарко, внутри закрытой машины температура растет стремительно. По расчетам американских метеорологов, всего за 10 минут воздух в салоне может нагреться на 10–15 градусов, а за час на открытом солнце температура способна превысить 60 градусов.

Для обычной одноразовой бутылки такие условия становятся серьезным испытанием. Пластик испытывает сильный стресс, он нагревается, размягчается и снова остывает. Если оставить воду на приборной панели под прямыми лучами, стенки бутылки могут деформироваться, а сама вода приобретает неприятный химический привкус и запах.

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Опасные химикаты в питьевой воде

Большинство одноразовых бутылок делают из ПЭТ (полиэтилентерефталата). В таком пластике обычно нет бисфенола А, которым часто пугают в интернете, поэтому не стоит верить всем страшилкам. Однако жара все равно делает свое дело.

Главная проблема ПЭТ при нагреве — выделение сурьмы в жидкость. Это вещество используют при производстве пластиковой тары. Исследования показывают, что при комнатной температуре вода остается безопасной, но при нагреве выше 50 градусов концентрация сурьмы начинает резко расти. Если бутылка пролежит в таком пекле несколько дней, уровень химикатов может превысить безопасные нормы.

Кроме того, ученые регулярно находят в воде из пластиковых бутылок микропластик. Наука еще точно не определила, насколько он опасен для здоровья, но пить теплый химический коктейль точно не стоит. Многие люди уже усвоили, почему нельзя пить дождевую воду из-за примесей в атмосфере, но забывают о скрытой опасности обычного нагретого пластика.

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Размножение бактерий в пластиковой бутылке

Запечатанная на заводе бутылка это только половина проблемы. Совсем другое дело, если вы уже отпили из нее воды. В этот момент на горлышке, резьбе и внутренней стороне крышки остаются бактерии изо рта и с рук.

Теплая, влажная и закрытая среда внутри нагретой машины становится идеальным инкубатором для микробов. При высокой температуре бактерии размножаются с колоссальной скоростью, образуя на стенках невидимую скользкую биопленку. Именно поэтому пить воду из открытой бутылки небезопасно.

Один глоток чистой воды из закрытой тары вас вряд ли отравит, но если открытая бутылка провалялась в машине несколько дней, смело отправляйте ее в мусорку. К слову, если вы любите охлаждаться сладкими напитками, стоит вспомнить про пара пугающих фактов о вреде ежедневного употребления газировки.

Хранение воды в стеклянной бутылке

Возникает логичный вопрос, спасет ли положение стеклянная бутылка? С точки зрения химии стекло абсолютно безопасно. Оно не выделяет вредных веществ при нагреве, не меняет вкус напитка и не добавляет в него частицы микропластика.

Но есть пара важных нюансов. Во-первых, стекло на ярком солнце работает как линза и теоретически может стать причиной возгорания обивки салона. Во-вторых, правило бактерий работает здесь так же безотказно: если вы уже пили из стеклянной бутылки, микробы в ней будут размножаться под действием тепла ничуть не хуже, чем в пластиковой таре.

Как безопасно возить воду в машине летом

Чтобы в дороге всегда была чистая питьевая вода без привкуса пластика и колоний микроорганизмов, нужно поменять подход к ее хранению.

Используйте многоразовую термопосуду. Лучший выбор для лета — термос или качественная бутылка из пищевой нержавеющей стали с широким горлышком. Она сохранит воду прохладной и легко моется горячей водой с мылом;

Лучший выбор для лета — термос или качественная бутылка из пищевой нержавеющей стали с широким горлышком. Она сохранит воду прохладной и легко моется горячей водой с мылом; Прячьте воду от солнца. Держите бутылки в сумке-холодильнике, специальном термопакете или под сиденьем. Ни в коем случае не оставляйте их на приборной панели;

Держите бутылки в сумке-холодильнике, специальном термопакете или под сиденьем. Ни в коем случае не оставляйте их на приборной панели; Не храните воду рядом с химией для автомобиля. Держите питье подальше от канистр с бензином, стеклоомывателя, антифриза или средств от насекомых.

Главное правило опытных водителей: закрытую пластиковую бутылку после жары используйте только в крайнем случае, а начатую и теплую безжалостно выбрасывайте.

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Привычка бросать бутылку с водой в подстаканнике кажется безобидной, но летом законы физики и биологии играют против нас. Теперь вы знаете, что дело не в вымышленных страшилках из интернета, а в реальном выделении сурьмы и стремительном росте бактерий. Гораздо безопаснее и приятнее завести привычку брать в дорогу хороший автомобильный термос со свежей водой.