Почему дорогая вода не всегда вкуснее дешевой: дело не только в цене

Вода — вроде бы простейшее мокрое вещество, два атома водорода и один кислорода. Казалось бы, какая разница, из какой бутылки пить? Но если вы хоть раз замечали, что одна вода кажется мягкой, а другая слегка отдает металлом или кислинкой, вам не показалось. У этого есть вполне конкретное объяснение, и оно связано не с маркетингом, а с химией и географией.

Что определяет вкус бутилированной воды

Чистая вода действительно не имеет вкуса, это правда. Но вода из бутылки никогда не бывает абсолютно чистой с точки зрения химии. В ней всегда растворено небольшое количество минералов: кальций, магний, калий, натрий и другие элементы. Именно они и создают тот едва уловимый привкус, который отличает одну марку от другой.

Разные производители берут воду из разных источников: природных родников, скважин, подземных резервуаров и так далее. Каждый источник проходит через свои породы и слои грунта, а значит, набор и концентрация минералов в воде будут отличаться. Добавьте к этому разные технологии фильтрации, и вы получите продукт с уникальным минеральным составом.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Даже если содержание минералов кажется ничтожным, всего несколько миллиграммов на литр, этого бывает достаточно, чтобы наш язык уловил разницу. Одни воды ощущаются чуть кисловатыми, другие — мягкими, третьи — с легким металлическим привкусом.

Читайте также: Почему бутилированная вода может быть опаснее, чем вода из-под крана

Что означают PPM и TDS на этикетке воды

Если вы когда-нибудь разглядывали этикетку на бутылке воды, то могли заметить загадочные аббревиатуры PPM и TDS. Звучит сложно, но на деле все просто.

TDS расшифровывается как Total Dissolved Solids, общее количество растворенных веществ. А PPM — parts per million, то есть частей на миллион. По сути, это единица измерения: сколько миллиграммов минералов содержится в одном литре воды.

Например, у некоторых марок воды TDS составляет всего 4 PPM — это означает, что в каждом литре растворено всего 4 миллиграмма минеральных веществ. Это крайне мало, вода почти безвкусная. У других производителей TDS может достигать сотен PPM, и такая вода будет ощущаться совсем иначе.

Чем выше TDS, тем заметнее минеральный привкус. Вода с низким TDS кажется чистой, а с высоким — может иметь выраженный характер: солоноватый, горьковатый или, наоборот, сладковатый.

Как источник влияет на минеральный состав воды

Каждый природный источник — это результат долгого путешествия воды сквозь толщу земли. Дождевая вода просачивается через почву, песок, глину и горные породы, иногда на протяжении десятков и даже сотен лет. По пути она, как губка, вбирает в себя микроэлементы из тех пород, через которые проходит.

Вот как это работает на практике:

Вода, прошедшая через известняк , обогащается кальцием — отсюда характерная жесткость;

, обогащается кальцием — отсюда характерная жесткость; Вода из гранитных пород содержит больше калия;

содержит больше калия; Источники в вулканических регионах могут давать воду с повышенным содержанием кремния и магния;

могут давать воду с повышенным содержанием кремния и магния; Вода из глубоких скважин, как правило, сильнее минерализована, чем из поверхностных источников.

Именно поэтому вода из Альп, с Кавказа или из скважин в Центральной России будет отличаться по вкусу. У каждого региона свой состав.

Зачем фильтруют бутилированную воду

Если минералы — это естественная часть воды, зачем их убирать? Дело в том, что не все минералы и не в любом количестве делают воду вкуснее. Слишком высокая концентрация кальция делает воду жесткой и неприятной, избыток железа — дает ржавый привкус, а натрий в больших количествах — откровенную соленость.

Поэтому производители используют разные методы очистки, от обычных угольных фильтров до обратного осмоса, который удаляет практически все. Некоторые бренды после глубокой очистки добавляют минералы обратно в строго выверенных пропорциях, чтобы вода имела фирменный вкус.

Другие, наоборот, стараются сохранить природный минеральный состав, убирая только потенциально вредные примеси. Именно разница в подходах к фильтрации является одной из главных причин, почему две бутылки воды из соседних на полке брендов могут ощущаться совершенно по-разному.

Можно ли отличить дорогую воду от дешевой по вкусу

Короткий ответ — иногда да, но далеко не всегда. Цена бутилированной воды зависит от множества факторов: логистики, бренда, упаковки, маркетинга. Дорогая вода из высокогорного источника в Альпах объективно имеет другой минеральный профиль, чем дешевая вода, полученная обратным осмосом из водопровода. Но сможете ли вы отличить их вслепую это вопрос тренировки.

Существуют даже профессиональные дегустаторы воды, водные сомелье. Они способны определить источник и состав воды по вкусу, примерно как винные сомелье различают сорта и регионы. Для обычного человека такая точность, конечно, это что-то недоступное, но разницу между сильно минерализованной и почти пустой водой заметит большинство.

Вот что можно сказать о воде по ее вкусу:

Мягкий вкус — низкая минерализация, мало кальция;

— низкая минерализация, мало кальция; Легкая горчинка — повышенное содержание магния;

— повышенное содержание магния; Металлический привкус — присутствие железа или марганца;

— присутствие железа или марганца; Солоноватый оттенок — много натрия;

— много натрия; Кисловатый привкус — низкий pH воды, повышенная кислотность воды.

Хотите обсудить эту тему? Заходите в наш Telegram-чат!

Так что в следующий раз, когда вода из новой бутылки покажется вам какой-то не такой, знайте, что дело в конкретных минералах, растворенных в ней. Вода действительно бывает разной на вкус, и это не маркетинговая уловка, а простая химия и геология.