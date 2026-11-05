Чтобы найти решение сложной задачи, иногда нужно уснуть всего на 15 секунд

Научно доказано, что сон помогает мышцам расти и сжигать жир. Также многие слышали, что сон помогает креативности, но не все знают, что дело не только в отдыхе. Французские нейробиологи провели эксперимент с короткой дремотой и выяснили, что эффект действительно есть, но работает он не так, как многие ожидают. Речь не о том, чтобы проснуться с готовым решением, всё немного тоньше и интереснее.

Как Сальвадор Дали дремал с ключом в руке

В интернете часто пишут, что Эдисон, Тесла, Эйнштейн, да Винчи и Дали засыпали с чем-то тяжёлым в руке. Предмет выпадал, грохот будил человека, и тот успевал запомнить странные образы, пока они не растворились. Редакция Popular Science проверила эту историю и нашла надёжное подтверждение только для одного из пятерых, для Дали.

В книге «50 секретов магического ремесла» художник описывает приём, который называет «сном с ключом». Нужно сесть в жёсткое кресло, взять в пальцы тяжёлый ключ и поставить на пол тарелку. Когда человек задремлет, ключ выскользнет и звякнет о тарелку. По словам Дали, даже несколько секунд такого сна могут подарить бесценные творческие находки.

Звучит как чудачество эксцентричного художника. Но у этого приёма есть вполне научное объяснение, и связано оно с самыми первыми мгновениями сна.

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Первая стадия сна, где сознание уже плывёт

Когда мы засыпаем, мозг не выключается сразу. Сначала он проходит самую лёгкую стадию сна. Мышцы расслабляются, а перед глазами появляются похожие на сон картинки, собранные из недавних впечатлений. Так бывает, когда после долгой игры в тетрис перед сном видишь падающие фигурки.

Люди, которых разбудили на этой стадии, часто уверены, что вообще не спали. При этом в такие мгновения успевают уместиться целые «микросны» с довольно сложными сценами. Сознание ещё не отключилось, но уже перестало держаться за логику, и мысли начинают свободно цепляться друг за друга.

Именно это состояние на границе яви и сна заинтересовало исследователей: вдруг оно помогает мыслить нестандартно?

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Люди с нарколепсией набирали больше баллов в тестах на творчество

Первым делом учёные обратились к людям с нарколепсией. При этом расстройстве человек часто и внезапно соскальзывает из бодрствования в сон и обратно, то есть регулярно оказывается в том самом промежуточном состоянии.

Исследователи сравнили 185 пациентов со 126 людьми с обычным сном. Пациенты с нарколепсией набрали больше баллов по всем тестам на творческое мышление. Была и закономерность: чем чаще у человека случались такие «смешанные» состояния между сном и явью, тем выше был результат.

Это ещё не доказывало, что дело именно в первой стадии сна. У людей с нарколепсией много особенностей, и любая из них могла влиять на результат. Поэтому следующим шагом стал прямой эксперимент на обычных людях.

Эксперимент с бутылкой: 83% нашли скрытое решение

Исследование провели в Парижском институте мозга под руководством Селии Лаку и Дельфины Удьет. Участники решали однотипные математические задачи. В них был спрятан короткий путь, который позволял найти ответ почти мгновенно, но о нём никому не говорили.

Тем, кто не заметил подвох за 30 попыток, давали 20-минутный перерыв в тёмной комнате. В руке нужно было держать пластиковую бутылку, совсем как Дали держал ключ. Если человек засыпал, бутылка падала и будила его. Всё это время мозг участников записывали с помощью электродов, чтобы точно знать, спал ли человек и насколько глубоко.

Результаты получились заметными. Из 24 человек, которые уронили бутылку на стадии засыпания, хитрость потом нашли 20, то есть 83%. Среди тех, кто так и не уснул, догадались около 30%. Хватало даже 15 секунд в лёгком сне. Но если человек проваливался глубже, в следующую стадию сна, преимущество исчезало: из 14 таких участников правило нашли только двое.

Получается, важно не просто вздремнуть, а вовремя проснуться. Бутылка или ключ работают как будильник, который выдёргивает человека из нужного состояния, пока сон не стал глубоким.

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Озарение приходит не в момент пробуждения

В одном важном пункте наука с Дали не согласилась. Художник описывал, как просыпается сразу с блестящей идеей. Участники эксперимента ничего подобного не испытали: в среднем им понадобилось ещё 94 попытки, чтобы раскусить задачу.

Кроме того, во сне они вовсе не решали математику. После пробуждения участников просили рассказать, что они видели, и содержание этих микроснов никак не влияло на то, как быстро человек находил ответ. Связь между коротким сном и находчивостью оказалась более размытой и загадочной. Похоже, лёгкий сон не подсказывает решение, а как-то перенастраивает мышление, и потом человеку проще посмотреть на задачу под другим углом.

Как именно это работает, пока непонятно. Учёные нашли характерный рисунок мозговой активности, который сопровождает «творческое окно», но объяснить, почему он помогает, ещё не могут.

Применение приема на практике

Теоретически да, и сами авторы исследования дремлют днем с пластиковой бутылкой в руке. В Массачусетском технологическом институте тоже ищут способы использовать этот эффект на практике. Однако чудес ждать не стоит, и вот почему:

эксперимент проверял одну конкретную задачу, а не творческие способности вообще;

опыт ставили в лаборатории, где сон отслеживали приборами, а дома трудно понять, не уснули ли вы слишком глубоко;

эффект проявляется не сразу и не гарантирован каждому.

Если вы застряли на задаче, короткая дремота с ключом или бутылкой в руке вряд ли навредит. Но гением этот приём вас не сделает. Его честнее считать способом немного встряхнуть мозг, когда работа зашла в тупик.

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Теперь учёным предстоит понять, работает ли этот эффект на других типах задач и в обычной жизни, а не только в лаборатории. Пока у нас есть одно аккуратное исследование и любопытная подсказка, а не готовый рецепт.