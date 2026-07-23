Какой чай помогает от головной боли: 7 лучших вариантов

Голова может разболеться у каждого: после бессонной ночи, нервного дня, смены погоды или простуды. И не всегда хочется сразу глотать таблетку — иногда лучше сначала заварить чай. Некоторые травяные чаи способны помочь смягчить головную боль, снять напряжение и уменьшить воспаление. Правда, обычную боль важно не путать с настоящим приступом мигрени. Есть целых семь вариантов, которые чаще всего советуют специалисты по травяным настоям, а заодно и честный разбор, где есть доказательства, а где пока только опыт поколений.

Помогает ли чай от головной боли на самом деле

Сразу договоримся: травяной чай — не замена лекарству при сильной или регулярной боли. Если голова болит часто, это повод сходить к врачу, а не заваривать ромашку покрепче. Но при лёгкой боли, особенно на фоне стресса или простуды, тёплый напиток реально способен помочь.

Работает тут сразу несколько вещей. Во-первых, само тепло и пауза, когда вы садитесь с чашкой и выдыхаете. Во-вторых, в некоторых травах есть вещества, которые снижают воспаление, расслабляют или действуют похоже на аспирин. Главное — правильно заваривать чай, а не держать его в кипятке часами. Ниже — про каждый вариант по порядку.

Ромашковый чай снимает напряжение и воспаление

Ромашку не зря называют напитком для расслабления. Ромашковый чай может немного помочь сразу с двух сторон: успокоить нервы и мягко снизить воспаление в организме. А ведь именно стресс и тревога часто и запускают ту самую боль в висках.

Плюс ромашка может облегчить некоторые спутники мигрени — тошноту и повышенную чувствительность к свету и звуку. Но ждать, что одна чашка полностью снимет приступ, всё же не стоит. Зато вечером ромашка бывает кстати тем, кто из-за напряжения долго не может уснуть.

Помогает ли мятный чай от головной боли

Мята — первый кандидат при головной боли напряжения, той самой, что стягивает голову будто обручем. В листьях перечной мяты есть ментоловые масла, магний, калий и витамины, а сам ментол приятно охлаждает и расслабляет. Правда, ощущение прохлады возникает потому, что мята обманывает рецепторы холода, а не действительно снижает температуру.

Отдельный бонус — перечная мята хороша при заложенности носа. Она помогает легче дышать, облегчает тяжесть в носовых пазухах и заодно успокаивает желудок, если тот прихватило вместе с головой. Многие любят смешивать мяту с лавандой и имбирём — получается напиток, который бьёт по нескольким фронтам сразу.

Пиретрум девичий и его репутация борца с мигренью

Пиретрум девичий — это скромная ромашковидная травка, у которой действительно серьёзная репутация именно против мигрени. Причём не только для снятия приступа, но и для его предупреждения.

Суть в том, что вещества пиретрума, похоже, блокируют некоторые химические соединения, которые запускают мигрень. Грубо говоря, трава работает как вышибала на входе — не пускает провокаторов, вызывающих боль. Насколько заметно он помогает, учёные пока не решили: результаты исследований расходятся. Да и сами причины возникновения мигрени до конца не изучены.

Заваривать просто: ложку листьев томят в воде 30–60 минут. Для вкуса добавляют цветки ромашки, лаванду или мелиссу. Получается настоящий травяной коктейль против головной боли. Но пиретрум может взаимодействовать с лекарствами, поэтому регулярно пить такой настой без консультации врача не стоит.

Кора ивы — природный предок аспирина

Если и есть у трав тяжеловес, то это кора ивы. Её использовали от боли и воспаления тысячи лет — задолго до того, как в аптеках появились обезболивающие. Секрет в веществе под названием салицин: это близкий родственник аспирина.

Работает кора ивы двойным ударом: гасит боль и снимает воспаление. Именно поэтому её ценят при головной боли и мигрени, где есть воспалительный компонент. Но у силы есть обратная сторона.

Кора ивы — не безобидный чаёк. Её не стоит пить тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь, а также беременным. Ведь даже обычный аспирин способен повышать риск скрытых кровотечений. Это как раз тот случай, когда мощное природное средство требует уважения и осторожности, а лучше — совета с врачом.

Имбирный чай работает сразу по нескольким фронтам

Имбирь любят за жгучий вкус и универсальность. При головной боли он полезен тем, что уменьшает воспаление и успокаивает тошноту — частую спутницу мигрени. Плюс немного бодрит и поддерживает иммунитет. При этом лучше всего изучена именно польза имбиря от тошноты, а не от самой головной боли.

Готовить проще некуда: три-четыре очищенных ломтика имбиря залить двумя стаканами воды и потомить около 30 минут. Ложка мёда или пара долек лимона — и получается ароматный напиток, который и голову успокаивает, и настроение поднимает. Качество сырья тут заметно влияет на вкус, поэтому лучше выбирать плотный свежий корень без мягких и подсохших участков.

Лавандовый чай и стресс, который запускает боль

Лаванда — это про спокойствие в чашке. Она соединяет сразу три полезных качества: успокаивает, расслабляет и может немного облегчить боль. Особенно уместна она при той головной боли, что приходит на пике стресса. Хотя надёжнее всего работают не отдельные травы, а сразу несколько способов снизить стресс.

Интересный факт: эффект лаванды заметили и учёные. В исследовании участвовали 47 пациентов с мигренью: они вдыхали эфирное масло лаванды всего 15 минут, и у многих боль ощутимо снижалась по сравнению с плацебо. Правда, изучали именно вдыхание масла, а не чай. Более поздние обзоры тоже дают неоднозначную картину, так что говорить о железном доказательстве рано. Но как мягкое расслабляющее средство лаванда точно заслуживает места на чайной полке.

Куркума и её жёлтый секрет — куркумин

Куркуму знают как специю для карри, но в виде чая (иногда его зовут «золотым молоком») она превращается в тёплый пряный напиток. Вся магия — в веществе куркумин: именно оно даёт куркуме солнечный цвет и помогает бороться с воспалением, которое часто сопровождает мигрень.

Вкус у куркумы землистый, чуть древесный — она отлично дружит с другими специями и имбирём. И не случайно куркума входит в список лучших противовоспалительных продуктов. Исследователей всё больше интересует потенциал куркумина при мигрени, но пока это скорее многообещающее направление, чем доказанное лекарство. То есть чашка золотого чая — приятный и, возможно, полезный ритуал, но не панацея.

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Какой чай от головной боли выбрать в итоге

Если собрать всё вместе, картина получается такой:

ромашка и лаванда — для головной боли на фоне стресса и тревоги;

— для головной боли на фоне стресса и тревоги; мята — для боли напряжения и при простуде с заложенностью;

— для боли напряжения и при простуде с заложенностью; имбирь — когда голова болит вместе с тошнотой;

— когда голова болит вместе с тошнотой; пиретрум девичий — для тех, кто борется именно с мигренью;

— для тех, кто борется именно с мигренью; кора ивы — самое мощное, но с оговорками и осторожностью;

— самое мощное, но с оговорками и осторожностью; куркума — приятный противовоспалительный ритуал на каждый день.

Главное помнить: травяной чай хорош при лёгкой, эпизодической боли. Если голова болит часто, сильно или необычно — никакая ромашка не заменит визит к врачу. А вот в качестве спокойного, тёплого способа помочь себе вечером эти напитки вполне заслуживают места на вашей кухне.

Иногда облегчение даёт даже кофеин, поэтому учёные отдельно проверяли, помогает ли Кока-кола от мигрени.