Что делать, если батарея холодная сверху и булькает

Стояк горячий, а батарея сверху холодная и булькает? Это далеко не то же самое, когда батарея горячая сверху и холодная снизу. Скорее всего, внутри скопился воздух, и это часто бывает при осенней подаче отопления. Выпустить его можно за пару минут через небольшой кран на радиаторе. Но здесь важно не переусердствовать, потому что лишние действия вредят сильнее, чем сама воздушная пробка.

Воздух в трубах появляется даже без протечек

В идеале система водяного отопления целиком заполнена водой. Но летом систему ремонтируют, проверяют повышенным давлением (это называется опрессовкой), меняют радиаторы, сливают и снова заполняют. После любой такой работы внутри может остаться воздух. Если систему заполняют слишком быстро, пробок становится больше.

Есть и второй источник, менее очевидный. В самой воде растворено немного газов. Чем горячее вода, тем хуже она их удерживает, поэтому при нагреве газ выделяется пузырьками, как на стенках чайника перед закипанием. Пузырьки сливаются друг с другом и поднимаются в самые высокие точки труб и батарей.

Поэтому чаще всего страдают верхние этажи и верхняя часть радиаторов. Пузырь занимает часть внутренних каналов батареи, и горячая вода туда почти не попадает. Труба при этом может быть горячей, а радиатор наверху почти холодным.

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Холодная батарея ещё не значит воздушная пробка

Типичная картина такая: подводящая труба горячая, низ батареи тёплый, а верх заметно холоднее. Часто слышно бульканье, журчание или шипение, будто внутри переливается вода. Бывает и так, что секции у трубы горячие, а дальний край радиатора остаётся холодным.

Но далеко не всякая холодная батарея завоздушена. Если всё наоборот, верх горячий, а низ холодный, дело скорее в слабой циркуляции, грязи, отложениях или неправильной настройке системы. Если холодная вся батарея вместе с трубой, теплоноситель, возможно, вообще не доходит по стояку. Тут маленький винт на радиаторе не поможет.

Для начала хватит простой проверки: горячая труба, холодный верх батареи и бульканье. Когда все три признака совпадают, есть смысл проверить кран Маевского.

Кран Маевского открывает крошечный проход для воздуха

На большинстве современных радиаторов сверху сбоку стоит небольшое устройство с винтом. Это и есть кран Маевского, ручной воздухоотводчик. Внутри у него игольчатый клапан: тонкий стержень, который закрывает маленькое отверстие. Пока клапан закрыт, ни вода, ни воздух наружу не выходят.

Если немного повернуть винт, появляется узкий проход. Воздух, собравшийся вверху батареи, выходит сам, его выталкивает давление в системе. Поэтому сливать воду не нужно, достаточно открыть воздуху путь. Когда воздух закончится, из отверстия пойдёт вода. Это и есть сигнал закрывать клапан.

Пошаговая инструкция для батареи с краном Маевского

Винт немного откручивают отвёрткой или специальным ключом, выпускают воздух и закрывают клапан, как только пошла жидкость. В обычной квартире это выглядит так:

Убедитесь, что перед вами именно маленький воздухоотводчик, а не большая заглушка радиатора. Подставьте под отверстие кружку или миску, положите рядом тряпку и наденьте перчатки: вода может оказаться горячей. Если на батарее стоит терморегулятор, откройте его полностью, чтобы радиатор был подключён к циркуляции. Ключом или плоской отвёрткой очень медленно поверните винт против часовой стрелки примерно на четверть оборота. Почти сразу послышится шипение. Когда пузырьки исчезнут и вода потечёт ровной струйкой, закройте винт по часовой стрелке. Сильно затягивать не нужно.

Винт до конца не выкручивайте и не держите лицо напротив отверстия. Сначала выходит воздух, потом смесь воздуха и воды, и она нередко плюётся брызгами.

Потом подождите и снова потрогайте батарею. Если дело было в воздушной пробке, верх постепенно прогреется.

Лишнее ведро воды возвращает воздух обратно

Самая частая ошибка выглядит как старательность. Шипение уже кончилось, а человек держит кран открытым: пусть ещё немного сольётся, вдруг там что-то осталось. Никакого смысла в этом нет: кран нужен только для воздуха, и как только пошла вода без пузырьков, работа закончена.

В автономной системе такой слив даже вредит. Давление падает, приходится доливать свежую воду, а вместе с ней в систему приходит новая порция растворённых газов. Через несколько дней они снова соберутся наверху. Получается замкнутый круг: слили, долили, принесли воздух и снова его стравливаем.

Ещё одна опасная мелочь — резко открывать краны, которые до этого были перекрыты. Производители радиаторов предупреждают, что так можно вызвать гидравлический удар: резкий скачок давления, который бьёт по трубам и соединениям.

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Чугунную батарею без воздушника лучше не трогать

На старых советских чугунных радиаторах крана Маевского иногда нет вообще. Тогда возникает соблазн чуть-чуть ослабить большую металлическую пробку или гайку на трубе. Делать этого не стоит: центральное отопление работает под давлением, вода может быть очень горячей, а старая резьба легко начинает течь или срывается. Вместо тихого шипения можно получить струю горячей воды и затопленных соседей снизу.

В таком доме воздух обычно выпускают в другом месте: через воздушник стояка, на техническом этаже или в другой верхней точке системы. Нормы проектирования как раз предусматривают такие устройства, ручные или автоматические. Если на вашей батарее воздушника нет, звоните в управляющую компанию.

С этим связана знакомая многим жильцам последних этажей ситуация. Пузырьки поднимаются по стояку до самого верха, и большая пробка там останавливает воду уже не в одной батарее, а во всём стояке. В старых домах воздушник стояка иногда стоит прямо в квартире на последнем этаже, поэтому сантехник после запуска отопления просится именно туда.

При этом жилец не обязан сам обслуживать общедомовое оборудование. Стояки и сети отопления входят в общее имущество дома, и следить за ними должна управляющая компания. От жильца требуется только пустить специалистов к оборудованию.

Автоматические воздухоотводчики и частный дом

Кроме ручного крана бывают автоматические воздухоотводчики. Внутри у них поплавок: пока корпус полон воды, поплавок наверху и клапан закрыт. Когда скапливается воздух, уровень воды опускается, поплавок падает и открывает клапан. Газ выходит, вода поднимает поплавок обратно, и отверстие закрывается. Такие устройства ставят в котельных, на распределительных узлах и в других высоких точках автономных систем.

Но и автоматика не вечна. Если в воздухоотводчик попадёт грязь, он начнёт подтекать или перестанет нормально закрываться.

В частном доме с закрытой системой за всё отвечает хозяин, и порядок действий немного другой. После первого заполнения часть воздуха уходит через автоматические воздухоотводчики, часть остаётся в радиаторах. Обойти батареи с ключом может понадобиться несколько раз: сначала выходит воздух, оставшийся после заполнения, потом газы, выделившиеся из воды при нагреве.

Перед ручным стравливанием циркуляционный насос лучше выключить на несколько минут, чтобы мелкие пузырьки перестали носиться по трубам и собрались наверху. После процедуры насос включают снова. Затем обязательно проверьте давление по манометру котла: когда из закрытой системы что-то выпускают, оно может упасть. Нужное значение смотрите в инструкции к своему котлу и системе. Ставить привычные 1,5 бара просто потому, что «так у всех», не стоит. Если давление ниже нормы, систему подпитывают водой.

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Если воздух возвращается, ищите неисправность

Один раз выпустить воздух после осеннего запуска отопления — нормальное дело. Если приходится делать это каждые несколько дней, система работает неправильно. Причин может быть несколько: негерметичные соединения, неправильное заполнение или подпитка, недостаточное давление, ошибки при прокладке труб, неисправные автоматические воздухоотводчики.

Наконец, неожиданная деталь: в батареях копится не только воздух. При определённых условиях в алюминиевых радиаторах может выделяться водород. Так что выражение «воздух в батарее» немного упрощает картину. Главное, что постоянно возвращающийся газ означает проблему, которую нужно устранить, а не терпеливо выпускать.

Когда справиться самому, а когда звонить в УК

Если булькает только ваша батарея, её верх холодный, а кран Маевского исправен, воздух обычно можно выпустить самостоятельно. Обращаться в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу стоит, если:

не греет весь стояк или холодно сразу у соседей;

на батарее нет крана Маевского;

течёт кран или соединение;

проблема в общедомовом стояке;

после выпуска воздуха ничего не изменилось.

Роспотребнадзор в памятке потребителям напоминает, что неравномерный прогрев верхних этажей после заполнения системы часто связан именно с воздухом. Если не прогревается отдельный радиатор или стояк, ведомство советует обращаться к поставщику услуги или в управляющую компанию: их специалисты должны осмотреть систему и устранить неисправность. С центральным отоплением особенно важно не браться за лишнее: давление и температуру там задаёт не владелец квартиры, и они гораздо выше, чем в небольшой системе частного дома.

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В исправной системе стравливать воздух нужно изредка, после запуска отопления, а не каждую неделю. Если тянет «сделать на всякий случай ещё раз», лучше остановиться: слишком старательное стравливание иногда приносит больше проблем, чем сам воздух.