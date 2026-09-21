Почему один смыв унитаза стоит копейки, но может незаметно вытягивать тысячи рублей

Одно нажатие на кнопку слива обходится жителю российского мегаполиса меньше чем в рубль. Так кажется, если считать только сам смыв. Но на деле унитаз может незаметно вытягивать из семейного бюджета тысячи рублей в месяц. Причина не в кнопке и не в объеме бачка. Есть несколько факторов, которые увеличивают расход, и большинство людей о них даже не догадываются. Что же скрывают унитазы, которые окрашены в белый цвет не просто так?

Объем воды на одно нажатие кнопки

Современные сливные бачки чаще всего имеют объем около 6 литров, хотя конкретный расход зависит от модели и настройки арматуры. Именно столько жидкости отправляется в канализационные трубы при одном нажатии на кнопку смыва унитаза. При этом старая сантехника расходовала еще больше, примерно восемь литров за раз.

Чтобы снизить расход, производители оснащают бачки двухрежимной арматурой. На многих моделях большая кнопка спускает весь объем, а маленькая ограничивает поток примерно тремя литрами. Поэтому точная цифра потребления зависит от конкретной конструкции и привычек владельца квартиры.

Незаметная плата за работу канализации

В квитанциях ЖКХ спущенная вода тарифицируется дважды. Сначала счетчик учитывает потребление холодной воды, а затем этот же объем переходит в графу водоотведения. Коммунальные службы считают просто: сколько литров поступило в квартиру, столько же ушло в канализацию.

Для расчета реальной стоимости нужно сложить оба тарифа. Например, в Москве до конца сентября 2026 года кубометр холодной воды стоит 66,87 рубля, а водоотведение — 52,48 рубля. Суммарно получается почти 119,35 рублей за тысячу литров, или около 12 копеек за литр.

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Следовательно, стандартный полный смыв в столице обходится примерно в 72 копейки, а экономичный — в 36 копеек. С октябрьским повышением тарифов эти значения достигнут 80 копеек и 40 копеек соответственно. В регионах цены отличаются: в Казани суммарный тариф ниже, поэтому те же шесть литров обойдутся жителю примерно в 49 копеек. Если счетчиков нет, расходы не зависят от количества конкретных смывов: плата начисляется по установленному нормативу

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Месячные расходы на семью из трех человек

Проблема копеечных трат заключается в их регулярности. В среднем человек посещает туалет около семи раз за день. Если каждый раз использовать полный слив, суточный расход на одного члена семьи превысит сорок литров.

Для семьи из трех человек такой сценарий превращается почти в четыре кубометра стоков ежемесячно. По столичным тарифам это около 450 рублей только на обслуживание унитаза.

Здесь раскрывается польза маленькой кнопки. Если комбинировать режимы и на один большой смыв делать четыре малых, дневное потребление снизится до 18 литров. В масштабах года такая простая привычка сбережет семье больше полутора тысяч рублей.

Цена постоянно подтекающего бачка

Настоящие финансовые потери начинаются при износе запорного клапана. Тонкая струйка воды в чаше кажется безобидной, но квартирный счетчик фиксирует ее движение круглосуточно.

Сильно протекающий бачок способен потерять до нескольких тысяч литров воды в сутки. За месяц непрерывной течи набегает шестьдесят кубометров. В Москве счет за такую потерю воды и канализацию превысит семь тысяч рублей. Проверить сантехнику легко: достаточно капнуть в бачок пищевой краситель и не нажимать кнопку. Если цветная вода вскоре появится в чаше, клапан нуждается в срочной замене.

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В итоге обычный поход в туалет стоит сущие копейки, и экономить на гигиене бессмысленно. Гораздо важнее следить за исправностью сантехнической арматуры и использовать малый слив там, где его вполне достаточно.