В Южной Корее дома греют не батареи, а пол — откуда взялась система ондоль

В Южной Корее квартиры обогревают не так, как мы привыкли. Вместо батарей на стенах там греется пол. Эта система называется ондоль, и ей больше двух тысяч лет. Она появилась задолго до современных технологий, но до сих пор определяет, как устроен корейский дом. С ней связаны особые привычки, традиции и даже планировка жилья. Откуда взялся такой способ отопления и почему он не исчез?

Как очаг превратили в гигантскую батарею

Ондоль — это традиционная корейская система отопления. В отличие от европейских каминов или печей, она нагревает не отдельный участок стены, а поверхность, по которой ходят люди. В классическом виде технология выглядела довольно хитро для древнего мира.

Снаружи дома или в специальном углублении разводили огонь в очаге. Дым и горячие газы не уходили сразу в трубу, а направлялись в систему узких каналов, проложенных под жилой комнатой. Они нагревали массивные каменные плиты пола, а уже затем дым выходил через дымоход с противоположной стороны.

Официальный портал Korea.net отмечает, что предшественники этой системы появились еще в бронзовом веке. Получается, что древние инженеры создали конструкцию, которая работала как печь, растянутая под всей площадью комнаты. Камни выступали отличным аккумулятором: очаг мог давно погаснуть, а пол продолжал отдавать запасенное тепло.

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Почему источник тепла спрятали под ноги

Развитие технологии продиктовал суровый климат. Зима на Корейском полуострове холодная и сухая, а лето — очень жаркое и влажное. Традиционный дом ханок проектировали так, чтобы выживать в обеих крайностях. Для лета строили приподнятый деревянный настил, под которым гулял охлаждающий ветер. Для зимы использовали ондоль.

В традиционном жилище на полу сидели, работали, ели и спали, расстелив тонкий матрас. Тепло от камней распределялось неравномерно: ближе к очагу поверхность была заметно горячее. Из-за этого сформировался особый этикет, когда самое теплое место в доме всегда уступали пожилым членам семьи или почетным гостям.

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Две культуры и один физический принцип

С похожей климатической задачей столкнулись и в России — нужно было пережить долгую зиму, не расходуя топливо круглосуточно. Обе культуры пришли к использованию большой теплоемкой массы, но расположили ее по-разному.

В русской избе, как описывают материалы портала Культура.РФ, массивную печь из нескольких тонн кирпича или глины ставили рядом с человеком. В Корее нагретую массу камня спрятали прямо под ноги. Исторические пути расходятся, и это нормально. Ведь даже когда мы пытаемся понять, откуда взялась традиция дарить подарки на праздники, мы видим, что в каждой стране ритуалы адаптировались под местные реалии.

И все же сходство двух систем отопления поразительно. У русской печи тоже была лежанка, на которой можно было спать, получая тепло от нагретого камня — своеобразный точечный аналог ондоля.

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Эволюция древней технологии в многоэтажках

Современные корейцы, конечно же, не разводят костры под своими квартирами. В высотных домах Сеула используется совершенно другой теплоноситель, но сам принцип обогрева снизу остался неприкосновенным.

Сегодня в бетонной стяжке пола прокладывают пластиковые трубы, по которым циркулирует горячая вода. Бетон нагревает напольное покрытие, а оно отдает тепло воздуху. Южнокорейская вещательная компания KBS подчеркивает, что с технической точки зрения это уже другая система, но культурно это всё тот же ондоль.

Распространенный миф о том, что в Корее совсем нет центрального отопления, ошибочен. Горячая вода может поступать в трубы теплого пола как от индивидуального газового котла на балконе, так и от централизованной котельной большого жилого комплекса. Разница с российской квартирой лишь в том, куда эта вода заливается — в настенный радиатор или в пол.

Ощущения от лучистого тепла и расход энергии

Радиатор — это маленькая, но очень горячая поверхность. Он греет помещение в основном за счет конвекции, перемешивая воздух. Теплый пол работает иначе, выступая гигантским нагревателем размером со всю комнату.

Считается, что при таком отоплении человек чувствует себя комфортно даже при более низкой температуре воздуха в комнате. Отсюда берется характерное ощущение корейского жилья: ногам тепло, но рядом со стеной нет обжигающей батареи.

Существует мнение, что отказ от радиаторов экономит деньги, но реальный расход энергии зависит не только от труб в полу. На энергоэффективность влияют:

качество утепления стен и окон здания;

температура на улице в конкретный месяц;

тип источника тепла и настройки автоматики.

У системы есть и заметный минус: толстый слой бетона обладает высокой тепловой инерцией. Батарею можно включить и быстро прогреть комнату, а вот бетонный пол будет нагреваться и остывать часами.

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Несмотря на эти нюансы, ондоль остается уникальным примером того, как древняя технология не ушла в музеи, а стала стандартом современного строительства, получив в Южной Корее статус национального нематериального наследия.