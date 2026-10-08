Можно ли сойти с ума из-за плесени в квартире

Плесень часто воспринимают как бытовую проблему. Появилась на стене — протёрли, обработали, и забыли. А если она появилась в стиральной машине, к ней нужен другой подход. Но некоторые виды могут влиять на нервную систему. Правда, в обычной квартире до «безумия» доходит редко. Чаще это кашель, аллергия и головные боли. А вот состояния, похожие на психическое расстройство, возникают при других обстоятельствах.

Пятно на стене бьет по дыханию, а не по мозгу

В интернете популярны истории о «черной плесени»: будто бы ее яды вызывают депрессию, провалы в памяти и психические расстройства. Доля правды здесь есть. Некоторые плесневые грибы действительно выделяют микотоксины, то есть вещества, ядовитые для людей и животных. Но если на стене выросла плесень, это еще не значит, что человек вдыхает опасную дозу таких ядов.

Американская академия аллергии, астмы и иммунологии отдельно разбирала так называемый «синдром токсичной плесени». Люди действительно жалуются на усталость, головную боль, «туман в голове» и перепады настроения после жизни в сырых домах. Однако надежных доказательств, что все это вызывают именно вдыхаемые токсины домашней плесени, пока недостаточно.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) описывают куда более будничные последствия: заложенный нос, боль в горле, кашель, хрипы, раздражение глаз и кожи. Тяжелее всего приходится аллергикам, астматикам и людям с болезнями легких. Так что плесень опасна, но нервно-паралитическим оружием каждое темное пятно на стене не назовешь.

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Сырая квартира подтачивает психику через сон и стресс

Даже если грибок не отравляет мозг напрямую, жизнь в сырости может постепенно ухудшать душевное состояние. Когда человек месяцами дышит затхлым воздухом, у него постоянно заложен нос, обостряется астма, плохо со сном. А пятна на стенах возвращаются после каждой уборки. Со временем к этому добавляются:

раздражительность и постоянная усталость;

тревога и подавленное настроение;

трудности с концентрацией и «туман в голове»;

нарушения сна.

В исследовании, где участвовали жители восьми европейских городов, сырость и плесень в доме были связаны с более частыми признаками депрессии. Часть этой связи объяснялась ухудшением физического здоровья и чувством, что человек не контролирует свое жилье. То есть дело не в загадочном грибном яде, а в сумме болезни, недосыпа, стресса и неприятной обстановки.

Более свежая работа 2025 года, где проанализировали данные более 9 тысяч человек, тоже нашла связь между сырым жильем и психологическим неблагополучием. При этом авторы честно признают, что механизм этой связи еще не установлен.

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Аспергиллез: когда грибок действительно добирается до мозга

Есть и гораздо более тяжелый, но очень редкий сценарий. Грибы рода Aspergillus вызывают болезнь под названием аспергиллез, о котором мы рассказывали в статье о проклятии гробницы польского монарха. Их споры есть почти везде, и большинство людей вдыхает их без всяких последствий.

У человека с сильно ослабленным иммунитетом грибок может начать расти внутри организма. Сначала страдают легкие, но инфекция способна попасть в кровь и разойтись по телу. CDC прямо указывает, что такая форма болезни может поражать мозг. Тогда грибок повреждает сосуды, вызывает воспаление, гнойники и кровоизлияния, а внешне это может выглядеть как внезапное помешательство:

спутанность сознания и странное поведение;

сильная сонливость;

нарушения речи и движений;

судороги и потеря сознания.

Это уже не реакция на неуютную квартиру: мозг физически болен. Для здорового человека такой исход крайне необычен. В группе риска в первую очередь люди после пересадки органов или костного мозга, онкологические пациенты, люди с тяжелым иммунодефицитом и те, кто принимает сильные препараты, подавляющие иммунитет.

Спорынья в зерне вызывала галлюцинации в Средние века

В истории с зерном связь плесени и безумия вполне буквальная. Гриб спорынья поражает рожь и другие злаки. Если зараженное зерно попадало в муку, человек получал большую дозу особых веществ, алкалоидов спорыньи. Они действуют на системы организма, которые участвуют и в работе мозга.

При тяжелом отравлении возможны галлюцинации, бред, возбуждение, судороги и состояние, похожее на психоз. В Средние века такие массовые отравления называли «огнем святого Антония»: люди мучились от жжения в руках и ногах, бились в судорогах и видели то, чего нет. Неудивительно, что тогда это принимали за одержимость. Но зараженная мука и пятно плесени за шкафом — совершенно разные ситуации.

Микотоксины опаснее всего попадают в организм с едой

Для многих грибных ядов лучше всего доказан путь через пищу, а не через дыхание. Роспотребнадзор предупреждает о плесневых грибах, которые производят афлатоксины, охратоксин и другие вещества. Они могут появляться в зерне, орехах, сухофруктах, специях и кофе.

При этом разные микотоксины бьют по разным органам: одни в первую очередь повреждают печень, другие почки, иммунитет или нервную систему. Выражение «токсин плесени» звучит так же размыто, как «яд животного»: яд пчелы и яд змеи действуют совсем по-разному.

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Цвет плесени не говорит о ее опасности

Больше всего пугает гриб Stachybotrys chartarum, который называют «токсичной черной плесенью». Он действительно способен производить микотоксины. Но по виду стены риск не определить: черными бывают разные грибы, а потенциально опасная плесень может быть и другого цвета.

Поэтому CDC советует не выяснять, «ядовитая» ли плесень у вас дома. Если она есть, ее нужно убрать и, главное, устранить источник влаги. Всемирная организация здравоохранения тоже считает главной доказанной проблемой сырых помещений болезни дыхательных путей, аллергию и обострения астмы. Бороться нужно с постоянной сыростью, а не искать самый опасный вид грибка.

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В обычной квартире сойти с ума от плесени маловероятно: убедительных данных, что вдыхание спор само по себе вызывает у здоровых людей психозы или повреждения мозга, нет. Реальные риски выглядят иначе: хроническая сырость портит сон и настроение, зараженные продукты могут отравить, а у людей с тяжело ослабленным иммунитетом грибок способен вызвать инфекцию мозга. Для последних плесень дома — повод не откладывать ремонт и обсудить риски с лечащим врачом.