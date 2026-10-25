Мозг собаки работает почти как у человека, когда ей говорят «нельзя»

Вера Макарова

Когда собака слышит «нет» и сдерживается, её мозг работает почти так же, как наш, когда мы проявляем силу воли. Учёные заметили это, записав активность мозга у бодрствующих собак. Команду «нет» знает почти любая домашняя собака. Похоже, за ней стоит не просто привычка послушно замереть, а настоящий самоконтроль, очень похожий на человеческий.

Собаки на обучении

Собаки на обучении

Вовремя остановиться иногда значит выжить

Способность прервать начатое кажется мелочью, но она бывает вопросом жизни и смерти. Кролик замирает, когда слышит вдалеке хищника. Человек бросает курить или пить. В обоих случаях живое существо говорит себе «нет», и это его спасает.

Но устроены эти два «нет» по-разному. Кролик замирает автоматически: это древний страх стать чьим-то обедом, и управляет им самая старая часть мозга. Отказ от сигарет — уже сознательное усилие, на которое нужна сила воли. За такой осознанный контроль отвечают другие отделы мозга.

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Самоконтроль включается в лобных долях

Сознательное «нет» обеспечивают лобные доли, передняя часть мозга. Это сравнительно молодой элемент системы самоконтроля: по данным учёных, он постепенно усложнялся у млекопитающих, чьи далёкие предки появились около 310 миллионов лет назад.

Когда человек сдерживается, в лобных долях усиливаются тета-волны, особый ритм электрической активности мозга. Для специалистов тета-волны служат верным признаком самоконтроля. Оставалось выяснить, увидят ли их и у собак.

Четырнадцать собак с датчиками на голове

Собака с электродами на голове, человек прикрепляет датчик ко лбу животного

Собака с электродами на голове, человек прикрепляет датчик ко лбу животного

Венгерские исследователи надели на 14 собак датчики электроэнцефалографии. Этот метод записывает электрическую активность мозга через кожу головы, и он совершенно безболезненный. Животные не спали, никакого наркоза им не давали.

Всего набралось 226 записей по 30 секунд каждая. Во время одних собаки выполняли команду и сдерживались, во время других просто спокойно сидели. Потом учёные сравнили, где тета-волны выражены сильнее.

Собачий мозг выдал знакомый человеческий ритм

Когда собаки сдерживались, в их мозге появлялась активность, похожая на человеческие тета-волны и по частоте, и по расположению. Подробности описаны в исследовании. Собачье «нет» опирается на тот же механизм, что и наша сила воли.

Не стоит, правда, делать вид, что вопрос закрыт. Собак в эксперименте было всего четырнадцать, а учёные говорят именно о сходстве паттерна, а не о полной копии человеческого мозга. Это хороший первый шаг, который ещё предстоит проверить на большем числе животных.

Рыжая собака сидит на ковре перед поднятой рукой

Рыжая собака сидит на ковре перед поднятой рукой

Собаки помогут разобраться с СДВГ и лишним весом

У людей сбои в работе лобных долей связаны с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и с набором лишнего веса. Если такие же сбои удастся измерять у собак, станет понятно, насколько их проблемы похожи на человеческие.

В этом у собак есть важное преимущество. Они живут и стареют быстрее нас, но делят с нами дом, улицу и привычки. Изменения, на которые у людей уходят десятилетия, у собак видны за несколько лет. Так ваш пёс, который нехотя отходит от колбасы по команде «нет», однажды может помочь учёным лучше понять нас самих.

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