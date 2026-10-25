Мозг собаки работает почти как у человека, когда ей говорят «нельзя»

Когда собака слышит «нет» и сдерживается, её мозг работает почти так же, как наш, когда мы проявляем силу воли. Учёные заметили это, записав активность мозга у бодрствующих собак. Команду «нет» знает почти любая домашняя собака. Похоже, за ней стоит не просто привычка послушно замереть, а настоящий самоконтроль, очень похожий на человеческий.

Вовремя остановиться иногда значит выжить

Способность прервать начатое кажется мелочью, но она бывает вопросом жизни и смерти. Кролик замирает, когда слышит вдалеке хищника. Человек бросает курить или пить. В обоих случаях живое существо говорит себе «нет», и это его спасает.

Но устроены эти два «нет» по-разному. Кролик замирает автоматически: это древний страх стать чьим-то обедом, и управляет им самая старая часть мозга. Отказ от сигарет — уже сознательное усилие, на которое нужна сила воли. За такой осознанный контроль отвечают другие отделы мозга.

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Самоконтроль включается в лобных долях

Сознательное «нет» обеспечивают лобные доли, передняя часть мозга. Это сравнительно молодой элемент системы самоконтроля: по данным учёных, он постепенно усложнялся у млекопитающих, чьи далёкие предки появились около 310 миллионов лет назад.

Когда человек сдерживается, в лобных долях усиливаются тета-волны, особый ритм электрической активности мозга. Для специалистов тета-волны служат верным признаком самоконтроля. Оставалось выяснить, увидят ли их и у собак.

Четырнадцать собак с датчиками на голове

Венгерские исследователи надели на 14 собак датчики электроэнцефалографии. Этот метод записывает электрическую активность мозга через кожу головы, и он совершенно безболезненный. Животные не спали, никакого наркоза им не давали.

Всего набралось 226 записей по 30 секунд каждая. Во время одних собаки выполняли команду и сдерживались, во время других просто спокойно сидели. Потом учёные сравнили, где тета-волны выражены сильнее.

Собачий мозг выдал знакомый человеческий ритм

Когда собаки сдерживались, в их мозге появлялась активность, похожая на человеческие тета-волны и по частоте, и по расположению. Подробности описаны в исследовании. Собачье «нет» опирается на тот же механизм, что и наша сила воли.

Не стоит, правда, делать вид, что вопрос закрыт. Собак в эксперименте было всего четырнадцать, а учёные говорят именно о сходстве паттерна, а не о полной копии человеческого мозга. Это хороший первый шаг, который ещё предстоит проверить на большем числе животных.

Собаки помогут разобраться с СДВГ и лишним весом

У людей сбои в работе лобных долей связаны с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и с набором лишнего веса. Если такие же сбои удастся измерять у собак, станет понятно, насколько их проблемы похожи на человеческие.

В этом у собак есть важное преимущество. Они живут и стареют быстрее нас, но делят с нами дом, улицу и привычки. Изменения, на которые у людей уходят десятилетия, у собак видны за несколько лет. Так ваш пёс, который нехотя отходит от колбасы по команде «нет», однажды может помочь учёным лучше понять нас самих.