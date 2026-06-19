Проверьте этот отсек в стиральной машине: там часто растет плесень

Стиральная машина по умолчанию кажется чистой, ведь через нее регулярно проходят литры воды и моющие средства. Но на практике многие люди сами того не подозревая загрязняют свою стиралку, и даже не догадываются об этом. Экономия воды, низкие температуры и жидкие гели без отбеливателей помогают микроорганизмам выживать и активно размножаться. И это одна из причин, почему ваша стиральная машина не может уничтожить бактерии на одежде.

Где в стиральной машине живет плесень

Пользователи регулярно вынимают белье и иногда протирают барабан, но практически никогда не достают дозатор полностью. В итоге самым грязным местом оказывается лоток для порошка, а также глубокая ниша за ним. Там постоянно скапливается влага, налет от кондиционера и остатки геля.

Исследование компании Samsung показало, что грибок редко ограничивается одной локацией. В стиральной машине есть сразу несколько проблемных зон:

выдвижной лоток и верхняя «крыша» ниши внутри машины;

резиновая манжета дверцы у фронтальных моделей;

сливной фильтр насоса в самом низу;

невидимая часть барабана и сливные патрубки;

дозатор кондиционера в вертикальных машинках.

Производители техники прямо предупреждают, что застой влаги в темных местах способствует росту плесени. Именно оттуда берется неприятный запах из стиральной машины, который со временем переходит на чистую одежду.

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Почему плесень появляется под резинкой люка

У машин с фронтальной загрузкой дверца уплотнена массивной резиновой манжетой. Она складывается в несколько слоев, чтобы вода не выливалась на пол. Именно в нижней складке постоянно остается лужица, куда забиваются волосы, ворс с одежды и грязь.

Грибки обожают такие места. И хотя недавно биологами было найдено животное, которому не нужен свет для выживания, обычной бытовой плесени тоже вполне хватает влажной темноты закрытого барабана. Если дверцу закрыть сразу после стирки, внутри образуется парник.

Кроме того, остатки моющих средств образуют липкую биопленку. На поверхности этой слизи бактериям и спорам грибков гораздо легче закрепляться на резине и пластике.

Чем опасна грязь и запах из стиральной машины

Главная проблема плесени в стиральной машине — это нарушение домашней гигиены. Споры разлетаются по ванной комнате, а вещи после стирки пахнут сыростью и затхлостью. Вместо чистого белья вы достаете ткань, на которой осели частицы грибка.

Плесень необходимо сразу удалять, если вы почувствовали ее запах или увидели налет. Определять конкретный вид грибка не нужно, любой из них может вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей или аллергией.

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Как понять, что в машинке завелась плесень

Чаще всего проблему выдает стойкий затхлый запах из барабана стиралки. Но чтобы найти сам очаг, придется заглянуть в скрытые полости. Для начала потяните лоток для порошка на себя до упора, нажмите на фиксатор и вытащите дозатор полностью.

Затем возьмите фонарик и проверьте верхнюю часть ниши лотка. Именно там находятся отверстия для подачи воды, которые покрываются черным налетом и слизью. Верные признаки плесени это черные точки, липкая пленка на пластике, серо-зеленый налет и плавающие кусочки грязи на дне отсека для кондиционера.

Как правильно почистить резинку стиральной машины

Чистку нужно начинать с мягких методов. Откройте дверцу и аккуратно отогните пальцами складку уплотнителя. В первую очередь проверьте нижнюю часть, где стоит вода, и маленькие дренажные отверстия.

Смочите тряпку в теплой мыльной воде и тщательно протрите все внутренние поверхности манжеты. Если в складке есть черные точки, возьмите старую зубную щетку и трением счистите налет.

Если плесень въелась в резину, можно использовать слабый раствор бытового отбеливателя. По данным CDC, можно развести примерно 240 мл средства в четырех литрах воды, обработайте пятна, а затем обязательно промойте резину чистой теплой водой.

Чем убрать плесень в домашних условиях

Для регулярной профилактики лучше всего работает обычная теплая вода в сочетании с моющим средством для посуды. Важно механически оттирать плесень щеткой, а не просто заливать ее химией.

Отбеливатель нужен только для стойких черных пятен, но применять его стоит осторожно. Главное правило безопасности: никогда не смешивайте отбеливатель с уксусом или аммиаком, так как это вызывает выделение токсичных газов.

Уксус можно использовать отдельно для снятия известкового налета, если это разрешено инструкцией к вашей модели. Но оставлять кислоту надолго на резиновых деталях не стоит, чтобы не повредить уплотнитель.

Как часто нужно чистить стиральную машину

Базовый уход за стиральной машиной нужен постоянно. Раз в неделю стоит протирать стекло дверцы и складку манжеты, а также проверять лоток на наличие слизи.

Раз в месяц необходимо проводить глубокое обслуживание. Вытащите и полностью промойте лоток и нишу за ним. Откройте нижнюю крышку, аккуратно слейте остатки воды и прочистите сливной фильтр насоса, в котором часто гниют волосы и нитки.

Также раз в месяц рекомендуется запускать сервисный режим очистки барабана или просто самый горячий цикл стирки без белья, чтобы промыть невидимые баки и патрубки.

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Что делать, чтобы плесень больше не появлялась

Самая частая ошибка владельцев — плотно закрывать дверцу сразу после выгрузки белья. Внутри остается влажный и теплый воздух, который превращает барабан в что-то вроде инкубатора для бактерий. Всегда оставляйте дверцу и лоток приоткрытыми после завершения цикла.

Вторая проблема кроется в дозировке моющих средств. Избыток геля или кондиционера не делает вещи чище, зато оседает густой пленкой на стенках.

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Соблюдайте норму стирального порошка и не оставляйте мокрые вещи в машинке надолго. Если следить за сухостью барабана и регулярно промывать лоток, стиральная машина прослужит годы без единого намека на болотный запах. А еще важно правильно сушить белье согласно нашей инструкции, потому что оно тоже может стать рассадником плесени.