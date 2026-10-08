Эти вещи в магазинах раздражают каждого. Узнали себя?

В магазин мы ходим почти каждый день. За хлебом, за молоком по дороге с работы, за продуктами на неделю. Обычно это занимает минут пятнадцать, если ничего не мешает. Но что-то мешает почти всегда. И речь не только про то, что со временем продукты дорожают незаметно для нас. В опросах раз за разом всплывают одни и те же жалобы, и мы выбрали пять самых частых.

Очередь при десяти кассах, из которых работают две

Над кассами висят номера от первого до десятого, а работает лишь парочка. Очередь тем временем растянулась до стеллажа с печеньем. В опросах большие очереди стали главным поводом для раздражения: на них пожаловались 56% опрошенных. Особенно злит даже не само ожидание, а его бессмысленность: рядом стоят несколько касс без кассира.

Кассы самообслуживания эту проблему не решили, а скорее показали, насколько она серьёзна. По данным НАФИ за 2025 год, 52% россиян выбирают такие кассы как раз чтобы не стоять в очереди, ещё 36% ценят их за скорость. Получается, новые кассы стали популярными в первую очередь потому, что людям хочется быстрее уйти из магазина. А когда открывают соседнюю кассу, половина очереди бросается к ней наперегонки.

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Цена на полке и цена на кассе не совпадают

На ценнике написано 199 рублей, а на кассе пробивают 279, и продавец говорит, что ценник, наверное, не успели поменять. Опросы показывали, что 48% покупателей сталкивались с отсутствующими или перепутанными ценниками, а 32% злило, что цена на кассе отличается от той, что указана в зале. В 2025 году читатели «Т—Ж» жаловались на то же самое: акционный ценник стоит под похожим товаром, старую цену забыли убрать, а разница всплывает только при оплате. Отдельная история с крупной надписью «99», когда мелкий шрифт уточняет, что эта цена действует только по карте магазина или при покупке трёх штук.

Хорошо бы знать, что тут вы защищены законом, а не только вежливостью продавца. По закону, магазин обязан честно указывать стоимость товара. Если на кассе цена оказалась выше, чем на полке, покупатель вправе потребовать продать товар по цене с ценника. Поэтому, если сомневаетесь, сфотографируйте ценник ещё в зале: на кассе это сэкономит время и нервы.

Касса самообслуживания, которой нужен сотрудник

В теории вы сами пробиваете покупки, оплачиваете их и уходите. На практике касса пишет «Неизвестный товар», «Ошибка веса», «Требуется подтверждение возраста», и каждый раз приходится ждать сотрудника. В 2025 году кассами самообслуживания пользовались 84% россиян, но 56% сталкивались с проблемами. У 30% не считывались штрихкоды или маркировка, а 25% долго ждали работника, чтобы тот подтвердил операцию.

И в итоге 54% покупателей хотя бы иногда обращаются за помощью к работникам магазина, то есть самообслуживание не всегда работает без людей. С двумя-тремя покупками такие кассы действительно удобны. Но в большой корзине почти всегда найдётся товар, который касса не узнает, а если там алкоголь или энергетик, остаётся ждать, когда сотрудник дойдёт до вас из другого конца зала.

Просрочка в первом ряду, свежие продукты в глубине полки

Берёте молоко и проверяете дату, потом берёте следующую бутылку, потом тянетесь вглубь холодильника, потому что спереди стоит то, что испортится завтра. То же бывает с творогом, хлебом, мясом и готовой едой. В исследовании РОМИР 2024 года, которое основано на 26 тысячах оценок магазинов, просроченные товары и грязные холодильники оказались среди факторов, которые сильнее всего портят отношение к магазину. Острее всего покупатели реагируют на проблемы с молочной продукцией и детским питанием.

Логику магазина понять можно: сначала нужно продать то, что привезли раньше. Часто старые продукты нарочно ставят вперёд, а иногда и просрочку вовремя не убирают. Обидно, когда за те же деньги приходится перебирать весь холодильник. А липкая полка или подтёки молока рядом окончательно портят впечатление о магазине.

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Грубые кассиры и консультанты, к которым страшно подойти

Никто не ждёт, что кассир встретит вас как родного. Обычно хватает нормального человеческого тона, но порой даже вопрос «Где у вас сахар?» встречают так, будто вы помешали важному делу. По данным опросов, 23% россиян раздражает недоброжелательность сотрудников. При этом покупателям нравятся консультанты, которые не ходят следом между полками, но охотно помогают, когда к ним обращаются.

РОМИР в более свежем исследовании тоже указывает на роль персонала: недружелюбные кассиры названы одной из частых причин плохих отзывов, а вежливость и профессионализм сотрудников заметно повышают лояльность покупателей. Некоторые признаются, что лишний раз не подходят к работникам магазина, потому что заранее ждут раздражённого ответа. Задевает даже не конкретная грубая фраза, а ощущение, что своим присутствием вы мешаете магазину работать.

Идеальный магазин для покупателя довольно скучный

Если сложить все пять пунктов, видна общая закономерность. Россиян раздражают не сами магазины и не необходимость тратить деньги, а ситуации, когда простая покупка требует лишних действий: стоять, искать, доказывать, ждать, перебирать. Хочется самого простого: зайти, быстро найти нормальный товар по понятной цене, заплатить и уйти. Но даже так получается далеко не всегда.

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Когда приходится выбирать товар самому, лучше знать, на что смотреть. На фруктах, например, бывают маленькие наклейки с цифрами, по которым можно кое-что понять о самом фрукте. Как в них разобраться, мы рассказали в статье «Как читать наклейки на фруктах в магазине, чтобы не ошибиться».