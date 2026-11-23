Распродажа 11.11 уже позади, а впереди Чёрная пятница 27 ноября. И вот что любопытно: ещё утром вы спокойно жили без нового блендера, а к вечеру уже боитесь упустить его за полцены. Мы недавно разбирали уловки маркетплейсов, но дело не только в хитростях продавцов. Иногда самое убедительное «купи!» звучит в собственной голове. И на это есть несколько причин.

Зачёркнутая цена становится главным ориентиром

Представьте: на карточке товара написано «Было 9 990 рублей, стало 3990». Кажется, что предложение просто невероятное. Хотя ещё минуту назад вы вообще не собирались ничего покупать.

Так работает эффект якоря. Мозг цепляется за первую увиденную цифру и сравнивает новую цену именно с ней. Вместо стоимости товара мы начинаем оценивать размер скидки.

В экспериментах психологи подтвердили, что даже расположение старой и новой цены влияет на то, сколько, по мнению покупателя, должен стоить товар.

А теперь представьте, что в соседнем магазине тот же блендер продаётся за 3700 рублей без всякой акции. Получается, огромная скидка ещё не означает выгодную покупку.

Нам нравится не только вещь, но и ощущение победы

Есть ещё одна любопытная особенность: человеку бывает приятно не столько получить товар, сколько удачно его купить. Особенно если удалось поймать скидку 70% или применить редкий промокод.

Учёные объясняют, что выгодная сделка сама по себе способна приносить удовольствие. Покупатель чувствует, будто обхитрил магазин и получил больше, чем заплатил.

Радость от скидки и реальная польза покупки — разные вещи. Поэтому новый кухонный гаджет может очень радовать в день заказа, а через неделю отправиться в шкаф к остальным «выгодным находкам».

И вот тут появляется удобное оправдание: «Ну за такие деньги пусть будет, когда-нибудь пригодится!»

Страх упустить скидку заставляет торопиться

«Осталось 3 штуки», «Акция закончится через 10 минут», «Ещё 27 человек смотрят этот товар». Такие сообщения переключают внимание с самой вещи на возможность её потерять.

Это проявление страха упущенной выгоды, или FOMO. Мы начинаем переживать не о потраченных деньгах, а о том, что потом придётся покупать дороже.

В большом обзоре 131 исследования выяснилось, что сообщения о дефиците товара действительно могут усиливать желание его купить. Хотя действуют они на людей по-разному.

Ограниченное предложение не обязательно выгоднее обычного. Настоящие остатки и сроки акций, конечно, существуют. Но встречаются и искусственные ограничения. Американская Федеральная торговая комиссия предупреждала о таймерах, которые создают ложное впечатление, будто предложение вот-вот исчезнет. Так что обратный отсчёт на экране — ещё не повод доставать банковскую карту.

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Даже в Чёрную пятницу цены бывают ниже в другие дни

А вот действительно неожиданный факт. Британская потребительская организация Which? проверила цены 175 товаров, продававшихся со скидками в Чёрную пятницу 2024 года.

Все 175 товаров хотя бы однажды стоили столько же или дешевле в течение шести месяцев до или после распродажи.

Конечно, это данные по конкретной выборке британских магазинов, а не по всем распродажам мира. Но они хорошо показывают, почему не стоит верить одному лишь проценту скидки.

К тому же на российских маркетплейсах цена зависит не только от продавца. Мы уже рассказывали, почему цены отличаются у двух покупателей одного товара.

Поэтому полезнее смотреть историю стоимости и сравнивать предложения, чем охотиться за самым большим красным процентом.

От ненужных покупок помогает простая пауза

Психологи и специалисты по личным финансам советуют не рассчитывать только на силу воли. Гораздо эффективнее заранее придумать правила, которые не позволят оформить заказ на эмоциях.

Например, британская служба финансовых рекомендаций MoneyHelper советует откладывать импульсивные покупки на 24–48 часов. За это время первоначальный азарт может пройти.

Вот ещё несколько полезных приёмов:

Составьте список покупок до распродажи. Укажите, что именно нужно и сколько вы готовы за это заплатить. Так легче не отвлекаться на случайные предложения.

Укажите, что именно нужно и сколько вы готовы за это заплатить. Так легче не отвлекаться на случайные предложения. Сравните цены в нескольких магазинах. Причём на одну и ту же модель, с одинаковой комплектацией. Не забудьте учесть доставку.

Причём на одну и ту же модель, с одинаковой комплектацией. Не забудьте учесть доставку. Спросите себя, купили бы вы вещь без скидки. Если нет, возможно, вас привлекает исключительно красивый ценник.

Если нет, возможно, вас привлекает исключительно красивый ценник. Не покупайте что-то только ради бесплатной доставки. Иногда заплатить за доставку дешевле, чем добирать корзину ненужными мелочами.

Иногда заплатить за доставку дешевле, чем добирать корзину ненужными мелочами. Перед оплатой проверьте итоговую сумму. Дополнительные услуги, подписки и условия оплаты могут заметно изменить первоначальную выгоду.

И ещё один полезный приём: удалите из приложений маркетплейсов сохранённую карту, если часто покупаете спонтанно. Дополнительные действия при оформлении заказа дадут хотя бы немного времени подумать, действительно ли вам нужна эта вещь.