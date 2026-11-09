5 уловок на маркетплейсах, из-за которых мы незаметно тратим больше

Я часто заказываю на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете и со временем заметил несколько хитростей, из-за которых тратишь больше, чем собирался, даже если заходил за одной недорогой мелочью. Такие приёмы называют тёмными паттернами — это оформление сайта или приложения, которое подталкивает покупателя к решению, выгодному прежде всего продавцу или площадке. Однажды Еврокомиссия проверила более 300 интернет-магазинов во время распродаж и выяснила, что минимум 30% нарушали правила указания скидок, так что все это не выдумка. Это данные по Европе, но приёмы везде похожи.

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Зачёркнутая цена, которая ничего не экономит

На витрине беспроводные наушники за 1999 рублей, рядом зачёркнуто 5999 и обещана скидка 67%. Только по такой цене наушники могли не продаваться ни дня, или она продержалась совсем недолго. Бывает и хитрее: обычная цена товара 2000 рублей, перед распродажей продавец поднимает её до 3500, а в акцию снижает до 2200. Покупатель видит скидку, хотя на деле товар подорожал на 200 рублей. Роспотребнадзор прямо предупреждает, что так делают: цену заранее завышают, чтобы потом показать красивую скидку.

Не каждая зачёркнутая цена обманывает: бывают и честные распродажи, и цены действительно меняются. Насторожиться стоит, если непонятно, сколько товар стоил раньше, или если в других магазинах он сильно дешевле. Я сравниваю цену одной и той же модели на нескольких площадках и смотрю на характеристики: объём памяти, комплектацию. А если маркетплейс или сторонний сервис показывает историю цены, всегда в неё заглядываю.

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Таймеры и «осталось две штуки» на странице товара

«Осталось всего 2 штуки», «Акция закончится через 15 минут», «Этот товар сейчас смотрят 48 человек»: такие надписи нужны, чтобы вы занервничали и нажали кнопку, не успев подумать. Иногда товар и правда заканчивается на складе. Но бывает, что таймер просто начинает отсчёт заново, а цена остаётся той же. В 2022 году Еврокомиссия нашла фальшивые таймеры на 42 из 399 проверенных сайтов. В проверке 2025 года на покупателя давили 18% продавцов, и больше половины этих случаев выглядели вводящими в заблуждение.

Обратный отсчёт ничего не говорит о том, выгодная ли цена. Если покупка не срочная, я откладываю её хотя бы до завтра. Часто после конца «акции» товар никуда не девается и продаётся за те же деньги.

Купленные отзывы и рейтинг 4,9

Когда у товара оценка 4,9 и тысячи хороших отзывов, кажется, что промахнуться невозможно. Но некоторые продавцы платят за пятёрки: дают скидку на следующий заказ, дарят подарки, возвращают часть денег, а иногда и просто покупают отзывы. Роспотребнадзор также подтверждает, что такое бывает. К тому же даже честные похвалы часто бесполезны. Если про увлажнитель пишут, что он красивый и быстро приехал, вы так и не узнаете, хорошо ли он увлажняет и не потечёт ли через месяц.

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Я читаю не только пятёрки, но и отзывы на три и две звезды, а ещё ищу тех, кто пользуется вещью несколько недель или месяцев. Больше всего пользы от фотографий и описаний конкретных недостатков. Если отзывы восторженные и написаны одинаково, стоит присмотреться внимательнее, хотя сама по себе такая похожесть ещё не доказывает накрутку.

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Доплаты, которые всплывают при оформлении заказа

Прибор стоит 1500 рублей, вы кладёте его в корзину, а на последнем шаге видите доставку за 299 рублей и ещё какие-то платежи за способ получения. Расчёт простой: товар уже выбран, время потрачено, и начинать поиск заново никому не хочется. В европейской проверке 2025 года так поступали 10% продавцов: полную цену они сразу не показывали, а обязательные доплаты становились видны позже. Бывает и по-другому: крупная цифра на баннере действует только при оплате определённым способом или для платной программы лояльности.

Сами по себе платная доставка и скидка за определённый способ оплаты не обман. Вопрос в том, насколько ясно и вовремя о них говорят. Перед тем как подтвердить заказ, я проверяю итоговую сумму: входит ли в неё доставка, какие услуги отмечены и сколько придётся заплатить при получении или при отказе от товара. Сравнивать магазины тоже стоит по итоговой цене.

Подписки, которые легко включить и трудно отключить

Вам предлагают бесплатный пробный период, ускоренную доставку или программу привилегий, а за этим прячется платная подписка, которая продлевается сама. Условия списания пишут мелким шрифтом или убирают в дальние меню. Бывает и так, что подключить услугу можно одной кнопкой, а чтобы отключить, приходится искать настройки или писать в поддержку. В 2022 году Еврокомиссия нашла на 23 из 399 сайтов скрытую информацию, из-за которой покупатели могли оформить подписку, сами того не заметив.

❗Кстати, 72% россиян хотя бы раз теряли деньги из-за этой ошибки

Платная подписка сама по себе не мошенничество, если цена и условия продления видны сразу. Перед оформлением заказа я смотрю, не добавились ли в него лишние платные услуги. Если подключаю подписку ради одной покупки, сразу нахожу, где её отключить, и запоминаю дату следующего списания.

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У всех пяти приёмов общая цель: заставить нас решать на эмоциях, а не по реальной пользе вещи. Большая скидка радует, таймер пугает, тысячи отзывов создают ощущение, что все уже проверили за нас. Доплаты появляются, когда мы уже готовы оплатить, а подписки могут месяцами списывать деньги незаметно. При этом маркетплейс даёт витрину и механику покупки, а цены, описания и часть уловок придумывают отдельные продавцы. Поэтому не каждую хитрость стоит записывать на счёт самой площадки.