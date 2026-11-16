Я наконец купил модные лепешки роти. Вот что из них получилось

Рамис Ганиев

Последние пару месяцев я всё чаще замечал в морозильных витринах магазинов круглые замороженные лепёшки с надписью «роти». Сначала проходил мимо, потому что это тесто было похоже на лаваш, из которого делают шаурму. Потом увидел их в корзинах у знакомых, а в соцсетях мне раз за разом попадались ролики, где такую лепёшку кладут на сковороду, она надувается, а внутри тянется сыр. В итоге я купил упаковку, решил разобраться, что это вообще такое и откуда взялся ажиотаж, и пару недель готовил из неё завтраки. Делюсь тем, что узнал и что получилось.

Упаковка лепешек роти из магазина

Упаковка лепешек роти из магазина

Роти пришли из Индии, но в магазинах продают их слоёную версию

Роти — это общее название лепёшек, которые едят в Индии и других странах Южной и Юго-Восточной Азии. Там они заменяют хлеб: их подают к овощам, мясу, супам и густым соусам. Классическое индийское роти, которое ещё называют чапати, делают из пшеничной муки и воды, иногда с щепоткой соли. Тесто тонко раскатывают и жарят на горячей сковороде без масла.

Классическое индийское роти

Классическое индийское роти

Но в российских морозилках лежит не совсем это. У нас прижилась слоёная разновидность, похожая на роти-чанай и паратху. Роти-чанай особенно популярны в Малайзии, куда этот вид хлеба привезли переселенцы из Индии.

Слоеный роти-чанай

Слоеный роти-чанай

Секрет слоёного варианта в способе приготовления. Тесто растягивают почти до прозрачности, смазывают маслом и складывают. Когда лепёшка попадает на горячую сковороду, вода внутри превращается в пар и раздвигает промасленные слои. Получается что-то среднее между тонким лавашом и слоёной выпечкой: хрустящая румяная корочка снаружи, мягкие тонкие слои внутри и нейтральный, чуть маслянистый вкус, который подходит и к сладкой, и к солёной начинке.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Спрос на роти в «Самокате» вырос в семь раз

Мода на роти подтверждается цифрами. По данным сервиса доставки «Самокат», с 1 января по 19 марта 2026 года замороженные лепёшки роти заказывали в семь раз чаще, чем за тот же период 2025 года. Для сравнения, спрос на замороженные полуфабрикаты в целом вырос на 33%. В сервисе отмечают, что роти особенно полюбила молодёжь. Ещё по итогам 2025 года слоёные роти чаще других товаров «Самоката» добавляли в избранное. Важная оговорка: это статистика одного сервиса, а не всего российского рынка.

Точную причину бума никто не называет, но у продукта удачно совпало несколько свойств:

  • лепёшки уже раскатаны и разделены на порции, так что основа для завтрака готова за несколько минут;
  • одна упаковка заменяет тесто для пирожков, лаваш для рулетов и основу для пиццы;
  • они хорошо смотрятся в коротких видео: тесто на глазах вздувается и румянится, а весь процесс укладывается в 20–30 секунд;
  • их удобно хранить: достал одну-две штуки, остальное лежит в морозилке и не черствеет, в отличие от хлеба.

Скорее всего, соцсети помогли моде распространиться быстрее, но измерить их вклад в продажи по имеющимся данным нельзя. Все эти причины объясняют, чем роти привлекательны, но не показывают, какая из них сработала сильнее.

🔍Трайфл-кайфл: что это за десерт, ради которого часами стоят в очередях

Отличия роти от лаваша и слоеного теста

Первое, что я подумал, взяв лепёшку в руки: «Это же лаваш». Оказалось, что нет. Лаваш однородный, а слоёные роти при нагреве становятся воздушнее, и отдельные участки приятно хрустят. Поэтому даже банальная ветчина с сыром внутри ощущается как свежая выпечка из кафе.

Продукт Чем отличается
Лаваш Тонкий, гибкий, обычно без слоёв, удобен для холодных рулетов
Тортилья Мягкая пшеничная или кукурузная лепёшка для тако и буррито
Слоёное тесто Из него нужно формировать изделия и выпекать их, слоистость сильно выражена
Слоёные роти Уже готовая лепёшка, быстро жарится, мягкая внутри и хрустящая снаружи

Вывод простой: для холодного рулета практичнее лаваш, а для горячего завтрака с сыром роти выигрывают за счёт текстуры.

Как я жарил роти на сухой сковороде

Начать лучше с пустой лепёшки, чтобы понять, как ведёт себя тесто. Схема такая:

  1. Достать лепёшку из морозилки и снять с неё плёнку или бумагу.
  2. Разогреть сухую сковороду на среднем огне, масло обычно не нужно.
  3. Положить роти, не размораживая, если производитель это допускает.
  4. Жарить примерно 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен.
  5. Снять, когда тесто полностью пропеклось и подрумянилось.

Одна ошибка, которую легко сделать: если лепёшку потом ещё раз жарить с начинкой, не доводите её до сильного хруста с первого раза, иначе она будет ломаться при складывании. Точное время всё равно лучше сверить с упаковкой, потому что лепёшки у разных производителей бывают разной толщины.

Читайте также: 5 сытных ужинов, которые я готовлю за 5–20 минут

Что я приготовил из роти: от хачапури до десерта

За пару недель я перепробовал несколько простых вариантов, для которых не нужны ни особые продукты, ни кулинарный талант.

Самый быстрый завтрак — роти с яйцом и сыром, минут 5–8. Делаю омлет, кладу его на слегка обжаренную лепёшку, посыпаю тёртым сыром, складываю пополам и грею, пока сыр не расплавится. Похожим образом получаются ленивые хачапури: творог, тёртый сыр и зелень внутрь, лепёшку пополам и на небольшой огонь с обеих сторон.

Роти с яйцом и сыром

Роти с яйцом и сыром

Дальше пошли варианты посерьёзнее:

  • мини-пицца: томатный соус, сыр, помидоры, ветчина или готовая курица, и в духовку, пока тесто не зарумянится;
  • ленивые чебуреки: тонкий слой куриного фарша на половину лепёшки, накрыть второй половиной, запекать около 16 минут при 190 градусах и обязательно проверить, что фарш пропёкся;
  • роти с курицей и овощами: что-то среднее между шаурмой и кесадильей;
  • роти с остатками картофельного пюре, сыром и укропом: отличный способ доесть вчерашний ужин.

На десерт я завернул в лепёшку банан с кусочками шоколада и запёк при 180 градусах: шоколад плавится, банан мягкий, тесто хрустит.

Слоёные роти не диетический продукт

Азиатское происхождение не делает лепёшку полезнее хлеба. Классическое роти из пшеничной муки и воды действительно может заменить хлеб. А вот в магазинных слоёных версиях обычно есть масло, и калорий в них больше.

Сами по себе роти — это в основном углеводы и жиры, поэтому сытность блюда зависит от начинки. Лепёшка с курицей, овощами и небольшим количеством сыра будет полноценной едой, с шоколадной пастой — скорее десертом, а творог с зеленью добавит белка. Перед покупкой я теперь смотрю на этикетку: жиры и калорийность на 100 г у разных производителей заметно отличаются.

Если захочется сделать роти дома, это возможно, но слоёный вариант сложнее, чем кажется. Главная трудность не в продуктах (мука, вода, молоко, сливочное масло, соль), а в том, чтобы очень тонко раскатать тесто, смазать маслом, свернуть спиралью, охладить и раскатать снова.

Роти останутся в моей морозилке

Минусы у роти есть: слоёные варианты довольно жирные, пережаренная лепёшка становится хрупкой и плохо сворачивается, а для холодных рулетов лаваш всё-таки удобнее. Но для меня перевешивает другое: не нужно ничего раскатывать, всё готовится за минуты, а из одной упаковки выходит и завтрак, и перекус, и десерт.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в наших каналах в MAX и Telegram

Я буду покупать их ещё по простой причине: это самый быстрый способ получить что-то похожее на свежую слоёную выпечку из того, что уже лежит в морозилке. Похоже, так рассуждаю не только я, поэтому роти вполне могут задержаться на российских кухнях дольше, чем обычный тренд из соцсетей.

Новости по теме: Еда
Я больше не промываю макароны после варки. Раньше не знала, что смываю самое нужное. Фото.
Я больше не промываю макароны после варки. Раньше не знала, что смываю самое нужное
Можно ли пить газировку без сахара вместо воды? Фото.
Можно ли пить газировку без сахара вместо воды?
Большинство людей готовят картошку неправильно. Вот как сделать её полезнее. Фото.
Большинство людей готовят картошку неправильно. Вот как сделать её полезнее