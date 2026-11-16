Я наконец купил модные лепешки роти. Вот что из них получилось

Последние пару месяцев я всё чаще замечал в морозильных витринах магазинов круглые замороженные лепёшки с надписью «роти». Сначала проходил мимо, потому что это тесто было похоже на лаваш, из которого делают шаурму. Потом увидел их в корзинах у знакомых, а в соцсетях мне раз за разом попадались ролики, где такую лепёшку кладут на сковороду, она надувается, а внутри тянется сыр. В итоге я купил упаковку, решил разобраться, что это вообще такое и откуда взялся ажиотаж, и пару недель готовил из неё завтраки. Делюсь тем, что узнал и что получилось.

Роти пришли из Индии, но в магазинах продают их слоёную версию

Роти — это общее название лепёшек, которые едят в Индии и других странах Южной и Юго-Восточной Азии. Там они заменяют хлеб: их подают к овощам, мясу, супам и густым соусам. Классическое индийское роти, которое ещё называют чапати, делают из пшеничной муки и воды, иногда с щепоткой соли. Тесто тонко раскатывают и жарят на горячей сковороде без масла.

Но в российских морозилках лежит не совсем это. У нас прижилась слоёная разновидность, похожая на роти-чанай и паратху. Роти-чанай особенно популярны в Малайзии, куда этот вид хлеба привезли переселенцы из Индии.

Секрет слоёного варианта в способе приготовления. Тесто растягивают почти до прозрачности, смазывают маслом и складывают. Когда лепёшка попадает на горячую сковороду, вода внутри превращается в пар и раздвигает промасленные слои. Получается что-то среднее между тонким лавашом и слоёной выпечкой: хрустящая румяная корочка снаружи, мягкие тонкие слои внутри и нейтральный, чуть маслянистый вкус, который подходит и к сладкой, и к солёной начинке.

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Спрос на роти в «Самокате» вырос в семь раз

Мода на роти подтверждается цифрами. По данным сервиса доставки «Самокат», с 1 января по 19 марта 2026 года замороженные лепёшки роти заказывали в семь раз чаще, чем за тот же период 2025 года. Для сравнения, спрос на замороженные полуфабрикаты в целом вырос на 33%. В сервисе отмечают, что роти особенно полюбила молодёжь. Ещё по итогам 2025 года слоёные роти чаще других товаров «Самоката» добавляли в избранное. Важная оговорка: это статистика одного сервиса, а не всего российского рынка.

Точную причину бума никто не называет, но у продукта удачно совпало несколько свойств:

лепёшки уже раскатаны и разделены на порции, так что основа для завтрака готова за несколько минут;

одна упаковка заменяет тесто для пирожков, лаваш для рулетов и основу для пиццы;

они хорошо смотрятся в коротких видео: тесто на глазах вздувается и румянится, а весь процесс укладывается в 20–30 секунд;

их удобно хранить: достал одну-две штуки, остальное лежит в морозилке и не черствеет, в отличие от хлеба.

Скорее всего, соцсети помогли моде распространиться быстрее, но измерить их вклад в продажи по имеющимся данным нельзя. Все эти причины объясняют, чем роти привлекательны, но не показывают, какая из них сработала сильнее.

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Отличия роти от лаваша и слоеного теста

Первое, что я подумал, взяв лепёшку в руки: «Это же лаваш». Оказалось, что нет. Лаваш однородный, а слоёные роти при нагреве становятся воздушнее, и отдельные участки приятно хрустят. Поэтому даже банальная ветчина с сыром внутри ощущается как свежая выпечка из кафе.

Продукт Чем отличается Лаваш Тонкий, гибкий, обычно без слоёв, удобен для холодных рулетов Тортилья Мягкая пшеничная или кукурузная лепёшка для тако и буррито Слоёное тесто Из него нужно формировать изделия и выпекать их, слоистость сильно выражена Слоёные роти Уже готовая лепёшка, быстро жарится, мягкая внутри и хрустящая снаружи

Вывод простой: для холодного рулета практичнее лаваш, а для горячего завтрака с сыром роти выигрывают за счёт текстуры.

Как я жарил роти на сухой сковороде

Начать лучше с пустой лепёшки, чтобы понять, как ведёт себя тесто. Схема такая:

Достать лепёшку из морозилки и снять с неё плёнку или бумагу. Разогреть сухую сковороду на среднем огне, масло обычно не нужно. Положить роти, не размораживая, если производитель это допускает. Жарить примерно 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Снять, когда тесто полностью пропеклось и подрумянилось.

Одна ошибка, которую легко сделать: если лепёшку потом ещё раз жарить с начинкой, не доводите её до сильного хруста с первого раза, иначе она будет ломаться при складывании. Точное время всё равно лучше сверить с упаковкой, потому что лепёшки у разных производителей бывают разной толщины.

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Что я приготовил из роти: от хачапури до десерта

За пару недель я перепробовал несколько простых вариантов, для которых не нужны ни особые продукты, ни кулинарный талант.

Самый быстрый завтрак — роти с яйцом и сыром, минут 5–8. Делаю омлет, кладу его на слегка обжаренную лепёшку, посыпаю тёртым сыром, складываю пополам и грею, пока сыр не расплавится. Похожим образом получаются ленивые хачапури: творог, тёртый сыр и зелень внутрь, лепёшку пополам и на небольшой огонь с обеих сторон.

Дальше пошли варианты посерьёзнее:

мини-пицца: томатный соус, сыр, помидоры, ветчина или готовая курица, и в духовку, пока тесто не зарумянится;

ленивые чебуреки: тонкий слой куриного фарша на половину лепёшки, накрыть второй половиной, запекать около 16 минут при 190 градусах и обязательно проверить, что фарш пропёкся;

роти с курицей и овощами: что-то среднее между шаурмой и кесадильей;

роти с остатками картофельного пюре, сыром и укропом: отличный способ доесть вчерашний ужин.

На десерт я завернул в лепёшку банан с кусочками шоколада и запёк при 180 градусах: шоколад плавится, банан мягкий, тесто хрустит.

Слоёные роти не диетический продукт

Азиатское происхождение не делает лепёшку полезнее хлеба. Классическое роти из пшеничной муки и воды действительно может заменить хлеб. А вот в магазинных слоёных версиях обычно есть масло, и калорий в них больше.

Сами по себе роти — это в основном углеводы и жиры, поэтому сытность блюда зависит от начинки. Лепёшка с курицей, овощами и небольшим количеством сыра будет полноценной едой, с шоколадной пастой — скорее десертом, а творог с зеленью добавит белка. Перед покупкой я теперь смотрю на этикетку: жиры и калорийность на 100 г у разных производителей заметно отличаются.

Если захочется сделать роти дома, это возможно, но слоёный вариант сложнее, чем кажется. Главная трудность не в продуктах (мука, вода, молоко, сливочное масло, соль), а в том, чтобы очень тонко раскатать тесто, смазать маслом, свернуть спиралью, охладить и раскатать снова.

Роти останутся в моей морозилке

Минусы у роти есть: слоёные варианты довольно жирные, пережаренная лепёшка становится хрупкой и плохо сворачивается, а для холодных рулетов лаваш всё-таки удобнее. Но для меня перевешивает другое: не нужно ничего раскатывать, всё готовится за минуты, а из одной упаковки выходит и завтрак, и перекус, и десерт.

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Я буду покупать их ещё по простой причине: это самый быстрый способ получить что-то похожее на свежую слоёную выпечку из того, что уже лежит в морозилке. Похоже, так рассуждаю не только я, поэтому роти вполне могут задержаться на российских кухнях дольше, чем обычный тренд из соцсетей.