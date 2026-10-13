Перед глазами зигзаги и немеет рука — это мигрень или инсульт

У некоторых людей перед приступом мигрени появляется аура перед глазами. Это не что-то мистическое, нам не видятся призраки, это просто неврологический симптом. Человек видит вспышки, у него немеет рука, путается речь. Через несколько минут всё проходит, но страх остаётся. Многие путают это с инсультом и не знают, когда вызывать скорую. Что на самом деле происходит и как справляться с приступами?

Зигзаги, онемение и спутанная речь: три вида ауры

Самый частый вариант выглядит так. В поле зрения появляется маленькое мерцающее пятно. Оно постепенно растёт и превращается в зигзаг, полукруг или узор, похожий на битое стекло. Часть картинки может пропасть совсем. Через 20–40 минут зрение возвращается, и после этого начинает болеть голова.

Но аура бывает не только зрительной:

зрительная: вспышки, звёздочки, мерцающие линии, пятна, выпадение части поля зрения;

чувствительная: покалывание или онемение, которое сначала появляется в пальцах, а потом переходит на кисть, руку и часть лица;

речевая: человеку трудно подобрать слово, выговорить фразу или понять, что ему говорят.

Гораздо реже бывают слабость в руке или ноге, сильное головокружение и нарушение координации. Такие варианты врач должен оценить особенно внимательно, потому что эти симптомы могут говорить об инсульте.

У классической ауры есть понятные приметы. Она нарастает постепенно, не меньше пяти минут, длится от 5 до 60 минут и бесследно проходит. Симптомы могут сменять друг друга: сначала зрение, потом покалывание, затем трудности с речью. А иногда голова потом совсем не болит. Это тоже вариант нормы, так называемая мигрень с аурой без головной боли.

Аура рождается в мозге, а не в глазах

Раньше мигрень объясняли так: сосуды сначала сужаются, потом расширяются. Сегодня эту схему считают слишком упрощённой. Во время ауры по коре мозга медленно проходит волна изменённой активности нервных клеток. Её можно сравнить с волной на стадионе: она прокатывается по трибунам, и каждый ряд встаёт и садится по очереди.

Какие будут симптомы, зависит от того, через какой участок проходит волна. Если через зрительную зону в затылке, человек видит вспышки и зигзаги. Если через зону, которая отвечает за ощущения, появляются мурашки и онемение. Если задеты речевые центры, становится трудно говорить. После волны клетки возвращаются к обычной работе, и сама волна мозг обычно не повреждает.

Отсюда и любопытная особенность: глаза при этом часто совершенно здоровы. Зрительная аура появляется в поле зрения обоих глаз, хотя кажется, что мерцает только справа или только слева.

Во время следующей ауры можно проверить это простым тестом: закрыть по очереди сначала один глаз, потом другой. Если зигзаг остаётся примерно на том же месте, источник, скорее всего, в мозге, а не в самом глазу. А вот если зрение внезапно пропало только в одном глазу, это другая ситуация. Так бывает при редкой ретинальной мигрени, но так же могут проявляться проблемы с сосудами глаза и другие болезни. Если это случилось впервые, не стоит самому списывать всё на мигрень.

Параллельно во время приступа включаются системы мозга, которые отвечают за боль. Одну из главных ролей в них играет вещество CGRP. На нём построены современные лекарства от мигрени, которые блокируют CGRP или его рецепторы.

Головная боль после ауры и «мигренозное похмелье»

Боль начинается сразу после ауры или в течение примерно часа. У мигрени есть типичные черты:

боль пульсирует и чаще бывает сильнее с одной стороны, хотя может болеть и вся голова;

она усиливается от ходьбы, наклонов и любой физической нагрузки;

часто подташнивает;

раздражают свет, звуки, а иногда и запахи.

Приступ длится от нескольких часов до нескольких суток. Потом ещё около суток может держаться состояние, похожее на похмелье: человек чувствует себя разбитым, ему трудно сосредоточиться и хочется спать. Поэтому после тяжёлого приступа не стоит сразу назначать важную встречу.

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Когда пора вызывать скорую

Первая необычная аура пугает как раз потому, что похожа на инсульт. Есть условное различие. При мигрени симптомы обычно расползаются постепенно: появились искры, через несколько минут пятно стало больше, потом закололо пальцы, и покалывание медленно поднялось по руке. При инсульте или микроинсульте (транзиторной ишемической атаке) всё начинается внезапно и сразу в полную силу: рука перестала слушаться, речь пропала, зрение исчезло.

Есть и второе отличие. Мигрень чаще что-то «добавляет»: человек видит лишнее или чувствует покалывание. Инсульт чаще «отнимает»: пропадают зрение, чувствительность или сила. Но это не железное правило. Даже неврологу иногда трудно отличить одно от другого только по рассказу пациента.

Скорую стоит вызвать, если:

такое случилось впервые или аура не похожа на прежние;

симптомы появились мгновенно;

появилась настоящая слабость или паралич руки, ноги или половины лица;

человек не может нормально говорить или понимать речь, путается в мыслях;

зрение внезапно пропало в одном глазу;

симптом не проходит или типичная аура длится дольше часа;

начались судороги или внезапно пришла «самая сильная головная боль в жизни»;

аура впервые появилась после 50 лет.

МРТ при этом нужна не всем. Мигрень не видна на снимках: диагноз ставят по рассказу о приступах и по неврологическому осмотру. Томографию назначают, когда симптомы появились впервые, выглядят необычно или резко изменились. Её делают, чтобы исключить другую болезнь. По той же логике при странных нарушениях зрения могут направить к офтальмологу.

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Приступ запускает не одна причина, а их сумма

У некоторых людей мозг предрасположен к мигрени, и во многом это заложено в генах. Нервная система у них острее реагирует на перемены вокруг и внутри организма. Приступ начинается, когда нагрузка переваливает за некий порог.

Это похоже на стакан, который наполняется по капле. Одна бессонная ночь или пропущенный обед проходят без последствий. Но если человек мало спал, не позавтракал, нервничает перед дедлайном и полдня смотрит в яркий монитор, стакан переполняется. Поэтому точнее говорить не «кофе вызывает мигрень», а «есть факторы, которые повышают вероятность приступа». Чаще всего это:

недосып или, наоборот, слишком долгий сон;

пропуск еды и обезвоживание;

избыток кофеина или резкий отказ от привычной чашки;

алкоголь;

сильный стресс и расслабление после долгого стресса;

яркий или мерцающий свет, долгая нагрузка на глаза, резкие запахи;

менструация и другие гормональные перемены.

Часто дело не в каком-то одном факторе, а в резкой смене режима. Человек годами пьёт две чашки кофе в день и чувствует себя нормально. А в субботу проспал лишние четыре часа, пропустил утренний кофе и к обеду получил приступ.

Первая помощь и лекарства во время приступа

Когда начинается аура, в первую очередь нужно прекратить всё опасное. Не садитесь за руль, отложите инструменты и любую работу, где из-за плохого зрения можно получить травму. Дальше помогают простые вещи: уйти от яркого света, приглушить экран, лечь в тихой комнате, выпить воды и попробовать уснуть. Некоторым становится легче от холодного компресса на голову.

Но главное в лечении — правильно подобранное лекарство. При лёгких приступах некоторым хватает парацетамола, ибупрофена, напроксена или аспирина. У этих препаратов есть противопоказания: болезни желудка, почек, сердца, проблемы со свёртываемостью крови. Если обычные таблетки не помогают, врач может назначить триптаны, то есть лекарства, созданные именно против мигрени. Есть и более новые гепанты, которые блокируют систему CGRP, но в разных странах доступны разные препараты этой группы. Если сильно тошнит, врач иногда отдельно назначает противорвотное средство.

У обезболивающих есть неприятный подвох: если пить их слишком часто, голова начинает болеть чаще. Это называется лекарственно-индуцированной головной болью. Для простых обезболивающих опасной границей считается примерно 15 дней в месяц и больше, для триптанов и некоторых комбинированных таблеток — около 10 дней. Запомнить проще так: если таблетки от приступа нужны больше двух-трёх дней каждую неделю, пора обсудить с врачом профилактику, а не увеличивать дозу.

Профилактика: режим, дневник и препараты

Вылечить мигрень навсегда сегодня обычно нельзя. Зато у многих людей можно добиться, чтобы приступы случались намного реже, проходили легче и почти не мешали жить. Самое скучное и при этом самое действенное средство — стабильность. Мозг, склонный к мигрени, плохо переносит резкие перемены, поэтому помогают постоянное время отхода ко сну и подъёма, регулярная еда, достаточное количество воды, физическая нагрузка, умеренный кофеин без скачков и меньше хронического стресса.

Очень полезно вести дневник. Записывайте дату приступа, была ли аура и сколько она длилась, сколько продолжалась боль, что вы принимали и помогло ли это. Отмечайте также, сколько спали, не пропускали ли еду, был ли алкоголь или стресс. Через месяц-два в записях иногда видна закономерность. Только не превращайте поиск провокаторов в запрет на всё подряд: слишком строгие ограничения сами по себе вызывают стресс.

Постоянную профилактику с лекарствами по современным рекомендациям предлагают обсудить, если мигрень бывает четыре и более дней в месяц или если приступы сильно мешают работе и обычной жизни. Врач может назначить топирамат, некоторые бета-блокаторы, кандесартан, отдельные антидепрессанты, препараты против CGRP, а при хронической мигрени — ботулотоксин. Не пугайтесь, если в списке окажутся лекарства от давления или эпилепсии. Оказалось, что они заодно снижают возбудимость систем мозга, которые запускают мигрень. Американское общество головной боли относит препараты против CGRP к вариантам первой линии для профилактики.

Про магний часто спрашивают отдельно. Это не чудо-средство, но и не миф: есть данные, что он помогает предотвращать приступы, причём некоторые исследования показывают хорошие результаты именно при мигрени с аурой. Есть данные и для витамина B2 (рибофлавина). Но идея «попью магний, и всё пройдёт» обычно не работает. Кроме того, магний может вызвать диарею и взаимодействовать с другими лекарствами, а при болезнях почек с ним нужно быть особенно осторожным.

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Аура немного повышает риск инсульта

Статистическая связь здесь действительно есть. У людей с мигренью с аурой риск ишемического инсульта, то есть инсульта из-за закупорки сосуда, несколько выше, чем у людей без ауры. Особенно заметно это у молодых женщин. При этом повышенный относительный риск не означает приговор: в молодом возрасте абсолютный риск остаётся небольшим.

Опаснее всего сочетание нескольких факторов: аура, курение и комбинированные гормональные контрацептивы с эстрогеном. В рекомендациях американского CDC мигрень с аурой относится к категории 4 для таких контрацептивов. Это значит, что риски этого метода считаются неприемлемыми. Если у вас бывает аура, обязательно скажите об этом гинекологу, когда подбираете контрацепцию.

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Сама по себе зрительная аура обычно не означает, что с глазами или мозгом происходит что-то необратимое: это временный сбой в работе нервной системы. Но первый или необычный приступ всё равно лучше показать неврологу, потому что некоторые опасные состояния умеют маскироваться под мигрень.