Вы заказали на Ozon или Wildberries товар, потом почитали отзывы следуя нашим рекомендациям, передумали и не пришли в пункт выдачи. Через некоторое время заказ отменяется и пропадает из личного кабинета. Сама вещь при этом никуда не исчезает. Её почти никогда не выбрасывают, не отдают сотрудникам и не распродают за копейки: она снова поступает в продажу. Давайте разберемся, как устроен путь невыкупленного заказа, кто за него платит и почему его не продают со скидкой.

Старая схема: обратно на склад и снова на витрину

Если покупатель не забрал заказ до конца срока хранения или вернул товар, это называется невыкупом. На Ozon заказ ждёт покупателя 14 дней. Раньше после этого у невыкупленной вещи был длинный путь:

сотрудник пункта выдачи оформлял возврат;

вещь складывали вместе с другими невостребованными заказами;

приезжала машина и забирала всю партию;

товар уезжал на склад маркетплейса или к продавцу;

если с ним всё было в порядке, его снова выставляли на продажу.

Выходило, что новая и целая вещь ездила туда и обратно, хотя её вполне мог купить кто-нибудь по соседству.

❗ У вас дороже, чем у друга: почему Ozon и Wildberries показывают разные цены

С 10 сентября 2026 года Ozon оставляет невыкупы в пункте выдачи

Теперь Ozon использует пункты выдачи как маленькие склады. Если покупатель отказался от заказа или не забрал его за две недели, вещь остаётся на стеллаже в том же пункте и снова появляется в приложении. Когда её заказывает другой человек, курьер Ozon забирает вещь и доставляет её обычным порядком.

Маркетплейс экономит на перевозках и разгружает большие склады. Пункты выдачи их при этом не заменяют: если в пункте нет места, товар отправят в логистический центр. По данным отраслевых изданий, с октября продавцы могут и сами привозить товары в пункты выдачи. Сколько удастся сэкономить, пока неизвестно.

Крупные вещи, украшения и товары со сроком годности едут на склад

Новая схема работает не со всеми товарами. Ozon не оставляет в пунктах выдачи крупногабаритные вещи, ювелирные изделия и всё, у чего есть срок годности. По словам владельцев пунктов, например, шины и мебель отправляются в логистический центр, как и раньше.

Так что если вы не забрали заказ на Ozon, он может остаться на ближайшей полке, а может уехать на склад. Это зависит от того, что именно вы заказали и есть ли в пункте свободное место.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Wildberries продаёт отказные товары, пока они ещё в дороге

У Wildberries похожая система. Невыкупленная вещь может отправиться на склад маркетплейса или обратно к продавцу. Куда именно, зависит от категории товара и от того, на каких условиях продавец работает с площадкой.

Кроме того, в некоторых регионах работает перезаказ. Если покупатель отказался от вещи прямо в пункте выдачи, сотрудник проверяет её, упаковывает и отправляет обратно, и её уже можно купить, хотя она ещё едет. Если находится новый покупатель, посылку перенаправляют ему через сортировочный центр, без поездки на основной склад. На электронику, бытовую технику и некоторые другие категории это правило не распространяется.

Читайте также: 5 уловок на маркетплейсах, из-за которых мы незаметно тратим больше

Невостребованный товар выбрасывают только при серьёзных поломках

Сам по себе отказ покупателя не повод уничтожать вещь: выбрасывать новый исправный товар просто невыгодно. Что с ним будет, зависит от его состояния:

Состояние товара Что с ним может произойти Совершенно новый Снова поступает в продажу Повреждена упаковка Переупаковка и продажа Незначительные дефекты Возврат продавцу, возможна уценка Серьёзные повреждения Возврат продавцу или утилизация Непонятно, чей товар Дополнительная проверка

Есть ещё одна ситуация, когда вещь могут утилизировать: маркетплейс вернул её продавцу, а тот не забрал её вовремя. Это уже вопрос отношений продавца и площадки, к покупателю, который не пришёл за заказом, он не относится.

Об этом должны знать все: Почему из-за скидок мы тратим больше, хотя хотим сэкономить

Невыкуп оплачивает бизнес, а не покупатель

Покупатель, который не забрал заказ, ничего не платит. Но для бизнеса доставка всё равно не бесплатна: нужно оплачивать склады, сотрудников, перевозчиков и обработку посылок. Обратная дорога добавляет новые расходы, и часто их несёт продавец.

Допустим, человек продаёт футболку, её по очереди заказали пять покупателей и никто не забрал. Футболка так и не продана, а расходы на её перевозки растут с каждой поездкой. Поэтому маркетплейсы и стараются возить невыкупы поменьше: часто дешевле найти покупателя рядом, чем снова везти вещь на большой склад.

Почему невыкупленный товар не продают со скидкой

То, что вещь не выкупили, не делает её дешевле. Если человек заказал смартфон и не пришёл за ним, смартфон остался новым, и снижать цену незачем.

Поэтому стоит с подозрением относиться к сайтам, где за несколько сотен рублей предлагают коробки-сюрпризы с невостребованными заказами Ozon и Wildberries. Скорее всего, это мошенники. Дешёвые покупки с непредсказуемым результатом бывают и на других площадках: мы как-то заказали подозрительные товары с AliExpress и проверили, что пришло. Но коробки с «невыкупами» маркетплейсов на самом деле никто не продаёт.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем канале в MAX

И последнее: новая вещь, которую вы заказываете на маркетплейсе, вполне могла до вас побывать в чужих заказах. Она могла поездить между городами, складами и пунктами выдачи и ни разу не попасть к покупателю домой.