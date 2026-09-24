Заказал 10 товаров с AliExpress, которые казались разводом. Показываю, что пришло

Есть на AliExpress такой жанр товаров, что по одному названию понятно: развод. Расчёска, которая лечит облысение светом. Коробочка в розетку, которая режет счёт за электричество. Флешка на два терабайта за шестьсот рублей. Обычно я такое пролистываю и хихикаю, но в какой-то момент стало интересно: а что вообще приходит, если это заказать? Ну и заказал, сразу десять штук, чтобы два раза не вставать. Часть, как и ожидалось, оказалась чистой пустышкой, но кое-что, к моему удивлению, работает — просто не так, как нарисовано на картинке. Так что ниже не разгром и не реклама, а честный рассказ, что приехало и что с этим делать.

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Лазерная расчёска от облысения: лазера нет, зато массаж настоящий

Начну с самого подозрительного по названию. Инфракрасная лазерная расчёска обещает рост волос за счет полезного LED-свечения. Для этого между силиконовыми зубцами утоплены лампочки: с одной стороны красные, с другой синие, которые светятся попеременно и якобы положительно влияют на корни волос.

Что по факту? Ну, на мой взгляд, слово «лазерная» здесь просто для красоты, потому что внутри стоят обычные светодиоды, которые не делают ничего, кроме как подсвечивают вшей (если они у вас есть). Нет, я знаю, что светотерапия кожи головы как направление вполне себе существует, но сильно сомневаюсь, что за 1,5к рублей вам дадут инструмент, который реально что-то лечит. Поэтому на рост волос я бы особенно не рассчитывал. Думаю, пересадка будет поэффективнее.

Зато есть то, что работает: вибрация. Её много, скоростей несколько, и массаж головы получается действительно приятный. Ну и как расческа эта штука тоже работает. Единственное, головка маленькая, и длинные волосы за один проход не прочешешь. Но для моих коротких волос — вполне ок. Так что я бы не рассматривал ее как лекарство от облысения, но как вибромассажёр для головы с подсветкой за полторы тысячи она годится.

Цена: 1 550 ₽

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Бутылка для водородной воды: пузырьки настоящие, польза — как повезёт

С водородной бутылкой история интереснее, потому что тут как раз не пустышка. Наливаете воду, жмёте кнопку на дне, и минуты через три вода начинает пузыриться — внизу стоят настоящие электроды, которые разлагают воду и выпускают в неё водород. То есть продавец в главном не врёт: водород в стакане действительно есть, и это даже слегка похоже на газировку без вкуса.

А вот дальше начинаются обещания про метаболизм, молодость и «антиэйдж», и вот тут я бы притормозил. Потому что доказательств, что водородная вода делает с организмом хоть что-то заметное, толком нет: исследования есть, но маленькие, и никакого «пьёшь и молодеешь» из них не следует. Причём водород из воды выветривается быстро, так что носить её с собой полдня смысла нет, пить надо сразу. В комплекте ещё лежит трубка, чтобы дышать водородом из бутылки, но её я, честно говоря, даже распаковывать не стал.

При этом сделана вещь аккуратно: база откручивается и накручивается на обычную покупную бутылку, батареи хватает надолго, электроды сами себя чистят. Только не запускайте длинный режим больше трёх раз подряд, продавец сам предупреждает, что давление растёт и крышку может продавить. В общем, за пять тысяч это игрушка для тех, кому нравится сам ритуал. Если хочется здоровья — просто пейте больше воды, выйдет дешевле.

Цена: 5 100 ₽

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Очки ночного видения за двести рублей: это просто жёлтые стёкла

Очки ночного видения за двести рублей — тут, конечно, всё понятно уже по цене, но картинка в карточке подкупает: слева фары слепят, справа дорога чёткая, как днём. Поэтому я их и заказал, просто чтобы посмотреть, что за чудо.

А чуда нет, потому что пришли обычные жёлтые очки, вообще обычные, я такие в детстве в киоске видел. Никакого ночного видения в них нет и быть не может — это просто жёлтый фильтр, из-за которого картинка кажется контрастнее, вот и весь фокус. Причём ночью он ещё и часть света срезает, которого за рулём и так не хватает, так что вы вроде видите чётче, а на самом деле видите меньше. Классно придумано, да?

По качеству тоже без сюрпризов: дужки мне пришли кривоватые, оправа гнётся в руках, зато сидят нормально и не сползают. Так что как очки от солнца в пасмурный день они, если честно, вполне ок, я бы даже носил. А вот для ночной езды — нет, и вам не советую. В общем, двести рублей за прикол, не больше.

Цена: 250 ₽

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Wi-Fi-антенна «большого радиуса»: работает, но не так, как вы думаете

Тут случай редкий: вещь сама по себе честная, а вот обещания продавца — нет. Это плоская чёрная лопатка размером с ладонь, которая накручивается на роутер вместо родной палочки-антенны. Нужно это якобы для увеличения дальнобойности маршрутизатора. Я, разумеется, накрутил и пошёл с телефоном по квартире.

И знаете, в дальней комнате сеть действительно стала лучше, на пару делений. Но вот в чём подвох: антенна-то здесь — направленная, то есть она не добавляет силу сигнала, а просто перекладывает его. То есть в той стороне, куда вы её повернули, будет лучше лучше, а за спиной у роутера — хуже. Типа как фонарик вместо лампочки: светит дальше, но только в одну сторону. Поэтому если у вас студия или вытянутая квартира и роутер стоит в углу — это как раз ваш случай, а если он стоит посередине, вы просто отберёте сеть у половины дома.

Ещё два момента, о которых узнаёшь уже с антенной в руках. Она только для старого диапазона 2,4 ГГц, быстрый 5 ГГц не поддерживвается. И накручивается она только на роутер со съёмными антеннами, а у половины нынешних роутеров их вообще нет. Так что за четыреста рублей это нормальная железка для конкретной задачи, но «сотни метров» из описания — фантазия.

Цена: 400 ₽

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Детектор скрытых камер Baseus: ловит, но с метра и не всё

Детектор скрытых камер — это овальная штучка размером с брелок, с фиолетовым окошком посередине и колечком вокруг него из инфракрасных лампочек. Принцип, если честно, из школьной физики: лампочки подсвечивают комнату, стекло любого объектива отражает свет обратно, и через фиолетовое окошко вы видите красную точку там, где камера. Звучит как шпионский фильм, поэтому я его и взял.

Проверил на собственной веб-камере и на глазке в двери — оба нашлись, красная точка видна отчётливо. Но нашлись они примерно с метра, а с трёх уже приходится водить прибором туда-сюда и щуриться, так что «просканировать съёмную квартиру за минуту» не получится, придётся ходить вдоль стен. Причём никакого «поля» или радиосигнала он не ловит, только отражение от линзы — то есть камеру за тёмным стеклом или под тканью он не увидит.

Зато вещь приятная: сделана добротно, есть фонарик, и фонарик, кстати, для такого размера неожиданно яркий. За восемьсот с небольшим рублей это игрушка для спокойствия в отеле, не более, но игрушка рабочая. Профессионалы пользуются приборами за совсем другие деньги, а нам с вами и такой хватит, чтобы проверить углы над кроватью.

Цена: 850 ₽ с купоном

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Экономитель электричества: коробочка, которая экономит только ваши надежды

А вот и классика жанра. Белая коробочка в розетку, на ней написано Electricity saving box, нарисована зелёная полоска и молния, а в описании — минус тридцать процентов к счёту за свет просто потому, что она воткнута где-то в квартире. Кнопок нет, экрана нет, включил и жди, когда разбогатеешь.

Так вот, не ждите, потому что внутри у неё конденсатор и светодиод, и больше ничего. Конденсатор в теории может чуть-чуть подправить какую-то там мощность в сети, но счётчик у вас дома считает совсем другую, и ей эта коробочка никак не мешает. То есть единственное, что она делает, — светится, и делает это, надо признать, красиво. Я даже на всякий случай поставил её на неделю и посмотрел на показания — ну, вы поняли.

Добивает то, что вилка у неё американская, с плоскими штырьками, так что в нашу розетку она без переходника вообще не влезает. Получается, чтобы не экономить электричество, надо ещё и переходник купить. За двести рублей это, конечно, не трагедия, но выкинуть их можно было бы и веселее.

Цена: 200 ₽

Купить энергосберегатель

Экономитель топлива в прикуриватель: красивая синяя капля и всё

Родной брат предыдущей коробочки, только для машины. Чёрный штекер как у автомобильной зарядки, сверху полупрозрачная синяя капля, которая красиво светится, и обещание, что расход упадёт, а мощность вырастет — просто потому, что вы воткнули его в прикуриватель. Я, естественно, воткнул.

И машина, естественно, ничего не заметила. Потому что прикуриватель — это просто розетка на 12 вольт, которая к мотору никакого отношения не имеет, там даже физически нечему влиять на расход. Можно с тем же успехом положить на торпеду синий камешек и ждать экономии. Единственное, что эта штука реально делает, — занимает единственный прикуриватель, в который вы могли бы воткнуть зарядку.

Так что если хочется, чтобы в салоне светилось что-то синее, купите зарядку с подсветкой: она хотя бы телефон зарядит. А если хочется меньше жечь бензина, проверьте давление в шинах и перестаньте возить в багажнике лишнее — это бесплатно и, в отличие от капли, работает. Тысяча рублей за самый прямолинейный развод в подборке.

Цена: 1 050 ₽

Купить экономитель

Наклейка-усилитель сигнала: золотой узор, ноль эффекта

Самый дешёвый пункт и, пожалуй, самый наглый. Тонкая полоска четыре сантиметра длиной, на ней золотистый узор из дорожек, как на плате, стрелочка UPSIDE и инструкция: наклеить на заднюю крышку телефона под чехол, и связь станет ловить везде, хоть в лесу. В упаковке три штуки — видимо, для всей семьи.

Наклеил, поехал на дачу, где у меня две палки в лучшем случае. Палок осталось две. Оно и понятно: наклейка ни к чему в телефоне не подключена, это просто узор на плёнке, и влиять на антенну она может примерно так же, как стикер с котиком. Продавец, правда, пишет что-то про «пассивное усиление», но это те же слова, что и у экономителя электричества, только про радио.

Единственный плюс — цена. За сто рублей вы получаете три красивых стикера с «микросхемой», и, честно говоря, как стикеры они мне даже понравились, можно раздать друзьям и посмотреть, кто поверит. Для связи в лесу — никак.

Цена: 100 ₽

Купить наклейку

Пауэрбанк «Xiaomi» на 100 000 мА*ч: физика против

Пауэрбанк на сто тысяч миллиампер-часов размером с колоду карт — это, конечно, само по себе шутка, потому что настоящие сто тысяч весят как кирпич и стоят как хороший телефон. Но тут ещё и надпись Xiaomi на корпусе, и цена чуть больше тысячи, и четыре встроенных кабеля, которые выщёлкиваются прямо из корпуса. То есть развод по всем признакам, и я его, конечно, заказал.

Пришёл симпатичный лёгкий брусок, и я честно поставил его заряжать телефон. Один раз зарядил полностью, второй — где-то на две трети, и всё, сел. Это примерно 8–10 тысяч честных миллиампер, что для такого размера, кстати, нормально, просто ноль на упаковке лишний. Ну а Xiaomi, понятно, к нему отношения не имеет — на коробке написано, а в самом бренде нет.

При этом как маленький пауэрбанк на день он вполне живой: кабели встроенные — это реально удобно, ничего искать не надо, индикатор заряда есть, в карман влезает. Если брать его именно так, за тысячу двести — покупка разумная. Если поверили в сто тысяч — разочаруетесь уже на второй день.

Цена: 1 200 ₽

Купить пауэрбанк

Флешка на 2 ТБ за 700 рублей: самый опасный пункт

Закрываю самым неприятным, потому что если предыдущие штуки просто бесполезны, то эта ещё и подставляет. Металлическая флешка, шлифованный корпус, петля под ключи, синий разъём — выглядит солидно. Втыкаете в компьютер, и он честно показывает два терабайта. Вот тут и начинается самое интересное.

Дело в том, что два терабайта флеш-памяти за 700 рублей не бывает в принципе, это в разы дороже сама по себе память. Внутри стоит маленький чип на 32 или 64 гигабайта, а прошивка контроллера просто врёт компьютеру про объём. Первые файлы записываются нормально, а всё, что вы зальёте сверх реального объёма, превращается в мусор — причём тихо, без ошибок, вы узнаете об этом, когда попробуете открыть фотографии из отпуска. Я проверил: скинул на неё сто гигабайт видео, и уже после первых пятидесяти файлы перестали открываться.

Так что сюда даже «за прикол» брать не стоит, потому что прикол закончится потерянными данными. Если нужна флешка — берите честные 128 гигабайт за те же деньги у нормального бренда. А похожие находки, только без подвоха, я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. Ну и напишите в комментариях, на какой из этих разводов вы уже попадались — я, как видите, попался на все десять, и ни капли не жалею.

Цена: 700 ₽

Купить флешку

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