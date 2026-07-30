Безглютеновые продукты: какие покупать и кому они вообще нужны

Стоит ли доверять надписи «без глютена» на упаковке? Именно это выясняли в Роскачестве, проверяя 29 безглютеновых товаров из магазинов. Хорошая новость: почти во всех продуктах глютена не оказалось вовсе. Плохая — для большинства из нас безглютеновая диета не только бесполезна, но и может навредить, хотя миф о том, что глютен опасен для организма, всё ещё жив. Разберёмся по порядку: что именно проверяли, какие продукты прошли экзамен, а какие нет. И главное — кому эта диета действительно нужна.

Что такое глютен и почему вокруг него столько шума

Глютен — это сложный белок, который содержится в пшенице, ржи и ячмене. Именно он делает тесто эластичным и объясняет, почему спагетти не разваливаются при варке. Благодаря клейковине макароны становятся упругими, а хлеб приобретает пышность. Без неё выпечка получается более рыхлой и хрупкой — поэтому безглютеновые продукты делают из других видов муки: кукурузной, рисовой, гречневой, нутовой.

Для большинства людей глютен безвреден. Главная проблема касается тех, у кого есть целиакия — заболевание, при котором иммунная система атакует стенки кишечника в ответ на этот белок. Единственное лечение — полный и пожизненный отказ от глютена. Таким людям он действительно опасен, и для них безглютеновая еда — не мода, а необходимость. При аллергии на пшеницу или подтверждённой чувствительности ограничения тоже может назначить врач.

Как проверяли безглютеновые продукты

В Роскачестве взяли популярные товары с полок магазинов и отправили их в лабораторию. Эксперты проверили 29 товаров 21 торговой марки в пяти категориях: макароны (7 товаров), печенье (7 товаров), хлебцы (6 товаров), овсяные хлопья (5 товаров) и мука (4 товара). В выборку вошли как отечественные, так и итальянские производители. Разброс цен оказался огромным: закупочная стоимость товаров — от 22,99 до 633,32 руб. Подобные проверки иногда дают куда менее спокойный результат — например, эксперты уже выясняли, какое мороженое лучше не покупать.

Все товары проверялись на содержание глютена методом иммуноферментного анализа (ИФА), который позволяет обнаруживать его в концентрациях ниже 2,0 мг/кг. Допустимой нормой для маркировки «без глютена» считается не более 20 мг/кг. Такой порог выбран не случайно — это подтверждённый международными стандартами безопасный уровень для большинства людей с целиакией при обычном рационе.

Какие безглютеновые продукты можно покупать спокойно

Главный вывод исследования хороший: все образцы соответствуют требованиям по содержанию глютена — не более 20 мг/кг. В 26 из 29 товаров глютен не обнаружен вовсе: его концентрация оказалась ниже 2,0 мг/кг — предела обнаружения метода. То есть в подавляющем большинстве упаковок надпись честная. Вот что можно смело покупать — сохраняйте себе.

Среди проверенных макарон — Ozon fresh (макароны из нутовой муки), Азбука Life (из гречневой муки), Federici (из красной чечевицы), ВкусВилл (лапша из гречневой и рисовой муки), Лента Life (из кукурузной муки). Кстати, у обычной пасты тоже есть важная разница — мы подробно рассказывали, чем твёрдые макароны отличаются от мягких.

В категории печенья и хлебцев отметились Organic (хлебцы гречневые), Ozon fresh (печенье овсяное), ВкусВилл (печенье песочное с кунжутом), Зелёная линия (печенье песочное), Ашан (печенье кокосовое).

Ещё несколько позиций пришли из Подмосковья: Куки (печенье), Nordic (овсяные хлопья), Take a Bite (хлебцы гречневые).

Два товара в списке относятся к специализированному лечебному питанию: хлебцы гречневые с витаминами (Dr. Körner) и кукурузно-рисовые с прованскими травами (ВкусВилл). В категории муки одну из позиций закупили в Ростовской области — С.ПУДОВЪ (мука универсальная).

В каких трёх товарах нашли следы глютена

В 26 продуктах глютен не обнаружили, но в трёх образцах выявили следовые количества. Конкретно речь идёт о таких позициях: хлебцы кукурузные «Лента Life» — 14,8 мг/кг; хлебцы кукурузные «Здоровей» — 5,6 мг/кг; лапша из гречневой и рисовой муки «ВкусВилл» — 4,7 мг/кг.

При этом ни один из них норму не превысил — показатели остались ниже допустимого порога в 20 мг/кг, установленного международными стандартами Codex Alimentarius. Поэтому все три товара соответствуют требованиям к безглютеновой продукции.

Скорее всего, следы попали в продукты из-за соседства с обычным зерном на производстве. По тому же принципу на упаковках появляются предупреждения о следах орехов в продуктах: разное сырьё могут обрабатывать на одной линии.

По большому счёту российские производители сдали экзамен лучше европейских коллег. В 2024 году чешская организация dTest проверила 29 безглютеновых продуктов, и в кукурузных хлебцах Bona Vita Active обнаружили 30,1 мг/кг, что превышает допустимую норму 20 мг/кг. У нас же при таком же объёме выборки — 29 товаров — не было ни одного превышения.

Почему на надпись «без глютена» нельзя полагаться вслепую

В этот раз всё сложилось хорошо, но эксперты предупреждают: сама по себе надпись — не гарантия. Дело в юридической тонкости. Для обычных продуктов достаточно добровольной сертификации, а не обязательной государственной регистрации. Это не значит, что производитель может ставить маркировку без доказательств, но проверять подтверждающие документы всё равно стоит.

На упаковках легко неправильно понять и другие обозначения. Например, категории А и Б на сосисках говорят не о качестве продукта, как многие думают, а о количестве мышечной ткани.

Поэтому смотреть стоит не только на крупные буквы, но и на подтверждающие знаки. Ищите знак добровольной сертификации или перечёркнутый колос — международный символ Ассоциации европейских обществ целиакии (AOECS). И, конечно, читайте состав: если есть пшеница, рожь или ячмень, продукт содержит глютен.

Спрос на такие товары стремительно растёт. Рынок безглютеновой продукции увеличивается в среднем на 8–10% в год, а в 2024 году только в России количество покупок таких товаров выросло на 80% по сравнению с предыдущим годом. По данным опроса аудитории Роскачества, 88% респондентов покупают безглютеновые продукты, причём 81% делают это по медицинским показаниям.

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Кому безглютеновая диета нужна, а кому только вредит

Безглютеновая диета нужна только тем, кому она назначена врачом. Для здоровых людей отказ от глютена без показаний может обеднить рацион и привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон. Большинство страшилок о глютене — это маркетинг.

В итоге многие переходят на дорогую безглютеновую еду ради здоровья, хотя без реального диагноза могут добиться обратного эффекта. Обычные хлеб и крупы дают организму важные вещества, а их безглютеновые версии — далеко не всегда. Если хочется питаться осмысленно, полезнее ориентироваться на результаты нового исследования о действительно здоровой еде, а не на модные надписи.

Есть и денежный аспект. Безглютеновые товары часто заметно дороже обычных, и если врач их не назначал, это лишняя трата. Кстати, о разумных покупках: вот какие продукты не стоит покупать даже по акции.

Итог простой. Если у вас целиакия — покупайте безглютеновые продукты смело: проверка показала, что российским брендам можно доверять, особенно при наличии значка сертификации. А если диагноза нет, отказ от глютена не сделает вас здоровее — и это, пожалуй, самый полезный вывод всей истории.