Что означают категории А и Б на сосисках: это не про качество

В детстве вы любили сосиски. Мама варила их на завтрак, вы макали в кетчуп и были счастливы. А потом вы выросли, прочитали пару статей в интернете, и теперь каждая сосиска кажется вам подозрительной и напичканной опасными Е-добавками. Нам говорят, что она пластиковая, из туалетной бумаги, или из того, что осталось после разделки туш. На самом деле рецепт сосисок четкий, и местами он настолько прост, что вы удивитесь: почему об этом молчат? А молчат, потому что… Впрочем, не буду забегать вперед. Давайте разбираться с составом по полочкам.

Из чего на самом деле делают сосиски по ГОСТу

Основной ингредиент настоящих сосисок — измельченное мясо. Как правило, это смесь говядины и свинины в разных пропорциях, которые зависят от конкретного вида. Например, говяжьи сосиски по ГОСТу имеют долю мяса 80% — это 80 кг мяса первого сорта на 100 кг готового продукта. Молочные сосиски тоже имеют много мяса, но соотношение другое: 35% говядины и 60% свинины, плюс сухое молоко, смесь желтков и белков без скорлупы и специи.

Все это подробно прописано в документе ГОСТ 23670-2019. Там указаны рецептуры для каждого вида сосисок: какое именно мясо, какие специи, в каком объеме. Шпик, сливки, яйца, соль, пищевые добавки — для каждого ингредиента свое допустимое соотношение.

Так что говорить, будто сосиски делают из отходов, неправда, если речь идет о продукте с маркировкой ГОСТ. Другое дело — сосиски, произведенные по техническим условиям (ТУ), где производитель сам определяет рецептуру. Об этом поговорим чуть ниже.

Категории А и Б на сосисках

На упаковке сосисок можно увидеть букву — «А» или «Б». Это не оценка качества и не школьная отметка. Категория сосисок показывает долю мышечной ткани в продукте, то есть сколько в нем именно мяса. Об этом рассказано на сайте Роскачества.

Сосиски категории А содержат не менее 60% мышечной ткани. Это самые «мясные» сосиски;

содержат не менее 60% мышечной ткани. Это самые «мясные» сосиски; Сосиски категории Б содержат от 40 до 60% мышечной ткани. Такие сосиски мягче и нежнее, в них чаще добавляют сливки или молоко.

Если на упаковке стоит категория «А», перед вами продукт с высоким содержанием мяса. Категория «Б» — не значит «плохо», просто мяса поменьше, а текстура более деликатная. Обе категории допускаются ГОСТом.

Важно не путать эти буквы с маркировками, которые иногда встречаются на сосисках по ТУ. Там производитель может использовать собственную систему обозначений, и она не обязательно совпадает с гостовской.

Фосфаты и нитритная соль в сосисках

Если прочитать состав сосисок, почти наверняка встретятся два пугающих слова: фосфаты и нитритная соль. Звучит как что-то вредное, но на практике обе добавки выполняют конкретные и нужные функции.

Фосфаты — источник фосфора, который наш организм и так получает из мяса, злаков, орехов и овощей. В сосисках они нужны для однородной консистенции и стабильного качества. Без них фарш расслаивался бы, а срез выглядел бы неаппетитно. Фосфаты разрешены в пищевой промышленности, но их количество строго ограничено. Проблемы возникают только при избытке фосфора в рационе, а для этого нужно питаться исключительно переработанной едой.

Нитритная соль — это обычная поваренная соль с добавлением небольшой дозы нитрита натрия. Само по себе это вещество токсично, что звучит настораживающе. Но в тех количествах, которые допускает регламент, оно безопасно. А вот задачи у него серьезные: нитрит натрия подавляет развитие опасных бактерий, включая возбудителей ботулизма, фиксирует привычный розовый цвет и усиливает аромат. Фактически нитритная соль делает сосиски безопаснее, а не опаснее. Парадокс, но именно так это работает.

Чем дешевые сосиски отличаются от дорогих по составу

Разница в цене между сосисками на одной полке может быть двукратной. И дело не только в бренде. Главное различие — в рецептуре и сырье сосисок.

Гостовские сосиски не могут содержать мясо птицы, сою, крахмал, свиную шкурку, камедь или целлюлозу. Все это — допустимые ингредиенты для сосисок по ТУ, и именно они позволяют снизить себестоимость. Говядина и свинина стоят дороже курицы, а соевый белок и крахмал обходятся еще дешевле.

Сосиски по ТУ — не обязательно плохие. Например, сосиска с добавлением курицы будет менее жирной, что может подойти тем, кто следит за калорийностью. Сосиски с сыром тоже делаются по ТУ, просто потому, что ГОСТ не предусматривает такой рецептуры. Но чаще дешевые сосиски по ТУ, это способ сэкономить на сырье, заменив часть мяса более доступными компонентами.

Проблема в том, что производитель имеет право не раскрывать подробности своих технических условий. Поэтому, покупая сосиски по ТУ, вы в большей степени доверяете конкретному бренду.

Как читать состав и выбрать хорошие сосиски

Чтобы не купить мясную имитацию вместо настоящего продукта, достаточно запомнить несколько простых правил.

Ищите маркировку ГОСТ 23670-2019, и проверяйте, что этот номер относится именно к составу, а не к упаковке. Бывает, что на этикетке пишут «ГОСТ» крупными буквами, но мелким шрифтом уточняют, что стандарт касается только тары;

и проверяйте, что этот номер относится именно к составу, а не к упаковке. Бывает, что на этикетке пишут «ГОСТ» крупными буквами, но мелким шрифтом уточняют, что стандарт касается только тары; Смотрите на категорию. «А» — больше мяса, «Б» — меньше, но тоже допустимо;

«А» — больше мяса, «Б» — меньше, но тоже допустимо; Читайте состав: на первом месте должно стоять мясо (говядина, свинина). Если первый ингредиент — мясо птицы, крахмал или соевый белок, перед вами продукт совсем другого класса;

на первом месте должно стоять мясо (говядина, свинина). Если первый ингредиент — мясо птицы, крахмал или соевый белок, перед вами продукт совсем другого класса; Оцените внешний вид. Цвет хороших сосисок розоватый, но не кислотно-яркий. Поверхность однородная, без жировых подтеков и следов подсыхания;

Цвет хороших сосисок розоватый, но не кислотно-яркий. Поверхность однородная, без жировых подтеков и следов подсыхания; Проверьте дату изготовления и срок годности. Сосиски — скоропортящийся продукт, и если этой информации на упаковке нет, лучше пройти мимо.

Отдавайте предпочтение упакованным сосискам, а не тем, что продаются на развес. На упаковке всегда указан полный состав сосисок, соотношение белков, жиров и углеводов и калорийность. Самые постные из гостовских — говяжьи сосиски с содержанием жира около 16%. Сливочные, особые и русские тоже относительно нежирные, хотя вкус мяса в них менее выраженный.

Можно ли есть сосиски каждый день без вреда

Сосиски — не суперфуд и не яд. Это удобный и вкусный продукт глубокой переработки, и относиться к нему стоит соответственно. По ГОСТу в них нет ничего опасного: мясо, молоко, яйца, соль, специи и строго дозированные добавки. Однако это все-таки переработанное мясо, а любые рекомендации по здоровому питанию советуют ограничивать потребление таких продуктов. Не исключать полностью, а просто не делать основой рациона.

Интересно, что рецептура сосисок в России мало изменилась с 1936 года, когда нарком Анастас Микоян запустил их массовое производство. Советский ГОСТ требовал натуральных ингредиентов, и современный стандарт в целом продолжает эту традицию. Разве что цельное молоко заменили сухим, а свежие яйца — яичным меланжем. Суть осталась той же.

Кстати, гостовские сосиски — продукт термически обработанный. Их можно есть без дополнительного приготовления, по вкусу они будут напоминать вареную колбасу. Но если подогреть их в горячей воде, они станут сочнее. Глянцевую (полимерную) оболочку перед этим снимают, а матовую (натуральную) можно оставить. Так что ответ на вопрос нужно ли снимать обертку сосисок перед варкой, можно считать найденным.

Истории о том, как устоявшиеся мифы расходятся с реальностью, встречаются в самых разных областях, от астрономии до еды. С сосисками та же ситуация: страхи вокруг состава сильно преувеличены, но внимательность при выборе действительно не помешает. Читайте этикетку, выбирайте проверенные марки и не забывайте, что даже самый качественный продукт хорош в меру.