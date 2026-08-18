5 мест на Земле, которые выглядят как другая планета

На нашей планете есть уголки, где пейзаж настолько выбивается из привычной картины мира, что фотографии оттуда легко принять за кадры с другой планеты. Мы уже рассказывали о местах на Земле, в которых происходят странные явления, а сегодня разберем локации с совершенно внеземным рельефом. Удивительно, но марсианские пустыни, кислотные миры и бесконечные зеркала создаются прямо у нас под ногами благодаря вполне понятным геологическим и эволюционным процессам.

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Вулкан Даллол похож на спутник Юпитера

Вулкан Даллол во впадине Данакиль — это одно из самых суровых мест нашей планеты, которое визуально напоминает Ио, вулканический спутник Юпитера. Из-за растяжения земной коры близко к поверхности подходит магма, которая нагревает насыщенные минералами подземные воды. Вырываясь наружу, эти кипящие растворы испаряются и оставляют после себя причудливые поля желтого, оранжевого и белого цветов.

Насыщенные краски здесь абсолютно реальны и объясняются химией: желтый цвет дают соединения серы, а ржавые оттенки — железо. Местные водоемы отличаются экстремальной температурой, невероятной соленостью и высокой кислотностью, поэтому здесь не выживает никто, кроме редких микроорганизмов. Ландшафт постоянно меняется, так как старые источники высыхают, а по соседству тут же пробиваются новые кипящие ключи.

Остров Сокотра с драконовыми деревьями

Если другие участки Земли удивляют голыми камнями, то йеменский остров Сокотра в Индийском океане выглядит инопланетно благодаря своим растениям. Миллионы лет этот кусок суши был отрезан от материков, из-за чего местная флора пошла по собственному пути эволюции, приспосабливаясь к жаркому и ветреному климату. Главный символ острова — драконово дерево, которое напоминает гигантский вывернутый наизнанку зеленый зонтик на толстом стволе.

Странная форма кроны появилась не ради красоты: она помогает растению уменьшать потерю влаги и отбрасывает спасительную тень на собственные корни. Свое пугающее название дерево получило из-за темно-красной смолы, которая выступает при повреждении коры и в древности называлась «драконовой кровью». Целые рощи этих одинаковых деревьев среди голых скал создают стойкое ощущение, что вы оказались на обитаемой планете в другой звездной системе.

Солончак Уюни напоминает зеркало

Гигантский боливийский солончак Уюни — это дно высохшего доисторического соленого озера, которое раскинулось на более чем 10 тысяч квадратных километров. В сухой сезон он выглядит как бесконечная ледяная равнина, покрытая геометрически правильными соляными многоугольниками. Но настоящее волшебство начинается в сезон дождей, когда эта идеально ровная белая поверхность покрывается тончайшим слоем воды.

В этот момент гигантская равнина начинает работать как зеркало, и линия горизонта оптически исчезает. Люди и автомобили словно зависают посреди облаков, из-за чего фотографии отсюда обманывают мозг сильнее любых спецэффектов. Отражательная способность и плоскость солончака настолько совершенны, что инженеры используют Уюни для калибровки оптики на орбитальных спутниках.

Национальный парк Чжанъе Данься с разноцветными скалами

В китайской провинции Ганьсу находится геологический парк, скалы в котором выглядят так, будто их небрежно раскрасили огромной кистью. Красные, оранжевые, бордовые и желтые полосы тянутся прямо по склонам, создавая иллюзию поверхности минеральной экзопланеты. Этот эффект — результат постепенного накопления осадочных пород и песчаника, которые позже были смяты и вытолкнуты наверх движением земной коры. Ранее мы подробно рассказывали, в чем секрет этого чуда природы.

Позднее ветер, вода и резкие перепады температур разрушили мягкие участки, обнажив этот гигантский каменный слоеный пирог. Главную роль в ярких красно-бурых оттенках сыграло окисление железа — процесс, очень похожий на обычное ржавление гвоздя. Хотя слоистые камни встречаются часто, здесь этот процесс произошел с целыми горными хребтами, превратив их в сюрреалистичный пейзаж.

Пустыня Вади-Рам похожая на Марс

Пустыня Вади-Рам на юге Иордании — это земной двойник Красной планеты, где ржавые пески чередуются с отвесными скалами из выветренного песчаника. Именно здесь снимали голливудского «Марсианина», и туристические буклеты заслуженно называют местность лучшей декорацией для инопланетных экспедиций. Как и на реальном Марсе, за характерный цвет грунта здесь отвечают окисленные соединения железа.

Важно помнить, что в отличие от Земли, настоящий Марс — это совершенно другой набор холодных пород и отсутствие пригодной для дыхания атмосферы. Но если убрать людей из кадра, пустыня создает безупречную иллюзию пребывания на соседней планете.

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Самое поразительное в этих пейзажах то, что они подчиняются тем же фундаментальным законам физики и химии, которые управляют всей нашей Солнечной системой. Окисление железа красит в красный цвет и Марс, и иорданскую пустыню, а вулканизм выносит на поверхность соединения серы как в Эфиопии, так и на спутниках Юпитера. Земля умеет виртуозно имитировать чужие миры, доказывая, что механизмы формирования планет универсальны везде.