Даже если заваривать черный чай по всем перечисленным нами правилам, со временем он надоедает: каждый день один и тот же вкус. Чтобы его разнообразить, не нужны дорогая заварка, сиропы или редкие специи. Хватит того, что лежит в холодильнике и кухонном шкафу. Одни добавки делают напиток свежее, другие слаще или прянее. Главное — класть их немного, чтобы чай не потерял собственный вкус.

Добавьте в чай цитрусовую цедру

Вместо привычной дольки лимона попробуйте положить в кружку полоску кожуры. В её верхнем цветном слое есть эфирные масла — душистые вещества, от которых и идёт цитрусовый запах. В горячей воде часть этих веществ переходит в напиток, и аромат становится заметно ярче.

Вкус зависит от фрукта. Лимонная цедра даёт более свежий аромат, апельсиновая — сладковатый, похожий на фруктовый чай.

Заварите черный чай в кружке на 250 мл. Хорошо вымойте лимон или апельсин. Срежьте полоску цветной кожуры длиной около 2–3 см. Положите её в горячий чай и подождите 2–3 минуты. Попробуйте и при желании добавьте немного сахара или мёда.

Срезайте только цветной слой. Белая часть под ним может дать лишнюю горечь. Есть и небольшая хитрость: перед тем как опустить цедру в кружку, слегка согните её над чаем, чтобы выпустить часть масел. С апельсиновой кожурой это работает особенно хорошо. Цедру при заваривании черного чая советуют добавлять и в кулинарном издании «Гастрономъ».

Положите яблоко и щепотку корицы

Это сочетание часто встречается в домашних согревающих напитках. Яблоко делает вкус фруктовым, а корица добавляет сладковато-пряный аромат. Сахара можно класть меньше: запах корицы создаёт ощущение сладости, хотя сама специя почти ничего не подслащивает.

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Подойдут ароматные яблоки. Сладкие сорта дают более мягкий вкус, кисловатые освежают.

Заварите 250 мл черного чая и уберите заварку или пакетик. Нарежьте яблоко на 3–4 очень тонких ломтика. Положите их прямо в горячий напиток. Добавьте небольшую щепотку молотой корицы или кусочек палочки. Дайте чаю постоять 3–5 минут.

Чтобы яблоко отдало больше вкуса, его можно чуть размять ложкой, но не до пюре. С корицей не переусердствуйте: если её много, она заглушит чай. Молотая корица полностью не растворяется, поэтому на дне может остаться небольшой осадок, это нормально. А если добавить половину чайной ложки мёда в слегка остывший напиток, получится вкус, похожий на яблочный десерт.

Замените сахар ложкой варенья

Варенье не только подслащивает, но и добавляет ягодный вкус. У сахара почти нет собственного запаха, а в варенье есть фрукты и ягоды, поэтому обычный чай начинает напоминать ягодный. С черным чаем особенно хорошо сочетаются:

черносмородиновое — яркий ягодный аромат и лёгкая кислинка;

— яркий ягодный аромат и лёгкая кислинка; малиновое — более сладкий и мягкий вкус;

— более сладкий и мягкий вкус; вишневое — фруктовая кислинка, которая хорошо ладит с терпкостью чая.

Заварите кружку чая на 250 мл, уберите заварку или пакетик и добавьте одну чайную ложку варенья. Размешайте, попробуйте и, если нужно, положите ещё немного. Ягоды можно оставить в кружке: они постепенно отдадут напитку вкус. Если варенье слишком сладкое, капните несколько капель лимонного сока — так вкус станет менее приторным.

Заваривайте чай так, чтобы он не горчил

Добавки не спасут плохо заваренный чай. Слишком крепкий получается терпким, слишком слабый — водянистым. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Москве советуют заваривать черный чай водой температурой 90–95 градусов около 3,5–4 минут. Примерная пропорция — чайная ложка заварки на 200–400 мл воды.

Дома достаточно брать свежую питьевую воду и не держать пакетик в кружке слишком долго. Слабый чай не стоит исправлять десятиминутным настаиванием: лучше в следующий раз положить чуть больше заварки. Фрукты, варенье и специи удобнее добавлять уже в готовый чай — так проще отдельно управлять крепостью и силой дополнительного вкуса.

Подберите добавку под нужный вкус

Добавка Каким станет чай Лимонная или апельсиновая цедра Свежим и цитрусовым Яблоко с корицей Мягким, фруктовым, пряным Ягодное варенье Слаще и насыщеннее

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Проще всего начать с ложки варенья: даже резать ничего не нужно. Если хочется аромата без лишнего сахара, выбирайте цедру или яблоко с корицей. Только не смешивайте всё в одной кружке: пробуйте способы по очереди и выберите свой. Похожими простыми приёмами можно разнообразить и привычный утренний кофе, и даже обычные магазинные пельмени.