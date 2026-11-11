Какой чай лучше держать в термосе и почему кофе в нём портится за пару часов

Я часто беру с собой в дорогу термос. С чаем проблем почти не бывает: заварил с вечера, утром открыл — и он сохраняет вкус и аромат еще несколько часов. А вот с кофе как-то не задалось: один раз залил свежесваренный, через пару часов открыл, а там кислая горечь, которую пить невозможно. Тогда я списал это на плохого производителя, но потом решил разобраться. Оказалось, дело не в сорте и не в качестве термоса. Причина в том, что происходит с напитком в тепле, и у чая с кофе эти процессы идут по-разному.

Чёрный чай и шу пуэр переносят термос лучше других

Не все чаи одинаково хорошо выдерживают несколько часов в горячем термосе. Вот как ведут себя основные варианты:

Чёрный чай подходит почти всегда. Вкус у него насыщенный, поэтому потеря тонких ароматов почти не чувствуется. Но если оставить листья внутри, через несколько часов чай станет терпким и горьким.

подходит почти всегда. Вкус у него насыщенный, поэтому потеря тонких ароматов почти не чувствуется. Но если оставить листья внутри, через несколько часов чай станет терпким и горьким. Шу пуэр — тёмный китайский чай, который при производстве специально выдерживают с участием микроорганизмов. Вкус у него плотный, землистый, иногда с ореховыми нотками. Он спокойно переносит долгое заваривание, поэтому его можно засыпать прямо в термос, только следите за крепостью.

— тёмный китайский чай, который при производстве специально выдерживают с участием микроорганизмов. Вкус у него плотный, землистый, иногда с ореховыми нотками. Он спокойно переносит долгое заваривание, поэтому его можно засыпать прямо в термос, только следите за крепостью. Зелёный чай подходит с оговорками. Его ценят за свежий травяной аромат, а от долгого жара он быстро горчит. Лучше заварить его отдельно водой около 70–80 градусов и только потом перелить.

подходит с оговорками. Его ценят за свежий травяной аромат, а от долгого жара он быстро горчит. Лучше заварить его отдельно водой около 70–80 градусов и только потом перелить. Травяной чай вроде ромашки, мяты или ройбуша подойдёт тем, кому не нужен кофеин. Но если надолго оставить травы в воде, настой получится слишком крепким, а некоторые травы начнут горчить.

Чайный эксперт Наталья Ларионова в интервью изданию «ТЧК» тоже отмечала, что долгое заваривание хорошо переносит именно шу пуэр, а большинство других сортов от него горчат.

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Чай горчит в термосе, потому что продолжает завариваться

В термосе происходит обычное заваривание, только слишком долгое. Горячая вода вымывает из листьев вещества, которые дают чаю вкус, цвет и запах. Специалисты называют это экстракцией, то есть извлечением.

В первые минуты чай получается ароматным и в меру крепким. Если же листья лежат в горячей воде несколько часов, из них выходит всё больше полифенолов — веществ, которые дают терпкость. В итоге с напитком происходит вот что:

он становится слишком крепким и горчит;

приятные ароматы постепенно разрушаются или меняются;

вкус грубеет и напоминает давно остывшую заварку.

Вредным чай при этом не становится, просто пить его уже не так приятно. Поэтому листья лучше убрать заранее: без них заваривание останавливается.

Почему кофе в термосе быстро становится кислым

О том, что полезнее, кофе или чай, спорят давно, а вот в термосе кофе ведёт себя заметно капризнее. Причин несколько.

Во-первых, он теряет аромат. Запах свежего кофе с нотками орехов, шоколада, карамели или фруктов создают сотни летучих веществ. После приготовления часть из них испаряется, а часть меняется от тепла и контакта с воздухом. Термос замедляет этот процесс, но полностью не останавливает, поэтому через несколько часов кофе пахнет слабее.

Во-вторых, на первый план выходит кислинка. Органические кислоты есть в любом кофе, даже в том, что кажется совсем не кислым. Когда аромат слабеет, кислотность чувствуется сильнее, особенно у кофе светлой обжарки. Так что кислый привкус ещё не значит, что напиток забродил.

В-третьих, мешает гуща. Если засыпать молотый кофе прямо в термос и залить кипятком, он будет завариваться часами. Сначала вкус нормальный, но потом из частиц выходит всё больше веществ, и кофе становится слишком горьким и грубым. С уже процеженным напитком такого не происходит.

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Налёт под крышкой портит даже свежий кофе

В кофе есть масла, которые оседают на стенках колбы. Больше всего налёта собирается там, где его не видно: под крышкой, в клапане и в силиконовых уплотнителях.

Со временем этот налёт окисляется, начинает пахнуть, и в нём могут поселиться микробы. Если плохо вымыть термос, свежий кофе получит привкус вчерашнего. Поэтому крышку стоит разбирать и мыть после каждого раза, вместе с уплотнителями.

При этом сам термос кофе не вредит. Российский обжарщик Tasty Coffee даже советует переливать готовый фильтр-кофе в термос, а не держать его в кофейнике на подогреве: постоянный нагрев портит вкус быстрее, а термос просто медленнее даёт напитку остыть.

Время заваривания напитков в термосе

Это ориентиры для хорошего вкуса, а не сроки безопасности. После них напиток часто вполне можно пить, просто он будет менее вкусным.

Напиток Когда лучше выпить Чёрный чай без листьев В течение 3–4 часов Шу пуэр В течение нескольких часов, смотря по крепости Зелёный чай В первые 1–3 часа Травяной настой В течение нескольких часов Чёрный кофе без гущи В первые 1–3 часа Чай или кофе с молоком Долго горячими не хранить

Испортившийся вкус и испорченный продукт — разные вещи, и у каждого продукта свои причины порчи: например, хлеб портится даже в холодильнике. У напитков в термосе главный риск — молоко. Если такой напиток остывает до тёплого состояния, в нём могут размножаться бактерии. Для долгой дороги надёжнее взять чёрный чай или кофе, а молоко добавить прямо перед тем, как пить.

На безопасность влияют и другие вещи: термосы держат температуру по-разному, а грязная колба и состав напитка тоже имеют значение.

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Для прогулки или долгой поездки проще всего взять чёрный чай, заваренный отдельно, без сахара и молока. А если впереди целый день, удобнее налить в термос просто горячую воду и заваривать чай или кофе порциями прямо перед тем, как пить: напиток будет свежим, и передержать заварку не получится.