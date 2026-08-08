Сколько раз можно заваривать чайный пакетик и когда это уже бессмысленно

Вера Макарова

Каждый, кто любит чай, хоть раз держал в руках использованный пакетик и думал: а что, если ещё разок залить его кипятком? Особенно если это дорогой любимый сорт, который не хочется тратить на одну кружку. При этом полезно учитывать, из чего делают чайные пакетики: бумага, нейлон и биопластик ведут себя в кипятке по-разному. Заварить пакетик повторно действительно можно, но здесь есть пара важных нюансов, о которых стоит знать заранее.

Можно ли заваривать чайные пакетики повторно?

Можно ли заваривать чайные пакетики повторно?

Можно ли заварить чайный пакетик второй раз

Физически ничто не мешает залить пакетик ещё раз. Повторно заварить его обычно можно, если сделать это сразу, спустя минуту-другую после первой кружки. Главная проблема здесь не в безопасности, а во вкусе.

Дело в том, что большая часть аромата и вкуса уходит в воду уже при первом заваривании. Чайный лист быстро отдаёт самое ценное, а на второй раз в пакетике остаётся заметно меньше. Впрочем, даже первая кружка зависит от температуры и времени: у разных сортов свои правила заваривания. Поэтому вторая кружка почти всегда получается бледнее и слабее первой — не то чтобы невкусной, но заметно менее насыщенной.

Так что вопрос не в том, можно ли это делать, а в том, устроит ли вас результат. Если вы пьёте чай ради лёгкого вкуса и не гонитесь за крепостью, вторая кружка вполне может вас устроить.

Почему пирамидки завариваются повторно лучше обычных пакетиков

Но пакетик пакетику рознь. Обычные плоские пакетики с мелкой чайной крошкой внутри для повторной заварки подходят плохо — второй кружки нормального вкуса из них почти не выжать.

А вот чайные пирамидки — крупные треугольные пакетики — совсем другое дело. Пакетики в форме пирамидок оставляют листьям больше пространства: вода внутри свободнее циркулирует, а сам чай обычно крупнее, а не похож на мелкую крошку. Именно поэтому пирамидки могут выдержать несколько приличных завариваний подряд.

Пирамидки завариваются повторно лучше обычных пакетиков. Фото.

Пирамидки завариваются повторно лучше обычных пакетиков

Есть и разница между сортами. Зелёный и белый чай переносят повторную заварку лучше, чем чёрный. Так что если вы любите заваривать пакетик по второму кругу, выбор в пользу зелёного или белого сорта в пирамидке — самый разумный вариант.

Сколько раз реально можно заваривать один пакетик

Если обобщить, то один пакетик можно заварить один-два раза и получить при этом какой-то вкус. Всё остальное — уже вода с лёгким чайным оттенком.

Но тут нет строгого правила. Главный ориентир простой:

  • если вторая кружка вам по-прежнему нравится на вкус — значит, всё нормально;
  • если чувствуете только пустой намёк на чай — пакетик своё отработал;
  • с пирамидками и зелёным чаем экспериментировать можно чуть смелее.

Проще всего ориентироваться на вкус. Никакой таблицы с точным числом завариваний не существует — всё решает то, приятно вам пить получившийся напиток или нет. А если пакетик уже выдохся, есть несколько способов использовать его в саду.

Почему нельзя оставлять чайный пакетик в кружке надолго

С безопасностью всё просто: повторно заваривать пакетик стоит только сразу. Оставлять его на несколько часов, а тем более до следующего дня — плохая идея.

Влажный тёплый пакетик, полежавший на блюдце, становится удобной средой для размножения бактерий. Тепло и влага ускоряют рост микробов — по той же причине не стоит оставлять посуду в раковине на ночь. Так что мокрый пакетик, пролежавший полдня на кухне, лучше просто выбросить, а не заливать кипятком снова.

Влажный пакетик, полежавший несколько часов, лучше выбросить

Влажный пакетик, полежавший несколько часов, лучше выбросить

Ещё одина частая ошибка — надолго оставлять пакетик прямо в чашке. Если держать его в воде слишком долго, лист перезаваривается и напиток становится горьким. Так что даже с первой кружкой пакетик стоит вынимать вовремя, а не оставлять плавать до последнего глотка.

Стоит ли выжимать чайный пакетик ложкой

Привычка прижать пакетик ложкой, чтобы выдавить последние капли, знакома почти всем. Технически это безопасно — ничего страшного не случится. Но на вкусе это сказывается не в лучшую сторону.

Когда вы давите пакетик, в напиток попадает больше дубильных веществ — танинов. Именно они усиливают терпкость и во многом объясняют, почему чай начинает горчить. То есть выжатыми каплями вы не столько усиливаете вкус, сколько добавляете лишнюю терпкость. Если хотите чай покрепче, лучше подержать пакетик в воде чуть дольше или взять два пакетика, а не выжимать один досуха.

Что в итоге с повторной заваркой чайных пакетиков

  1. Повторно заваривать чайные пакетики можно — если делать это сразу и не оставлять их отсыревать на потом.
  2. Вторая кружка почти всегда слабее, но с пирамидками, зелёным или белым чаем результат может получиться вполне достойным.
  3. Выжимать пакетик и держать его в воде слишком долго не стоит: и то, и другое добавляет ненужную горечь.

А если чай — ваша ежедневная привычка, полезно учитывать и дневную норму чая. В вопросе второй заварки ориентируйтесь на собственный вкус — это самый честный критерий.

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