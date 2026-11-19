Пельмени — самый простой ужин, и приготовить их даже проще, чем блюда из нашей подборки. Но если готовить их одинаково несколько вечеров подряд, они быстро надоедают. Чтобы сделать их вкуснее, не нужны духовка, дорогие продукты и сложные рецепты: хватит того, что обычно лежит в холодильнике. Лук, пара яиц, ложка сметаны или пара картофелин превращают привычную пачку из морозилки в совсем другое блюдо. Ниже три рецепта по мотивам российских кулинарных изданий. Каждый рассчитан примерно на две порции и готовится за 15–30 минут.

Жареные пельмени с луком и яйцом

На это блюдо уйдёт 20–25 минут, понадобятся кастрюля и сковорода. Пельмени сначала варят, а потом обжаривают. На сковороде тесто румянится, края становятся хрустящими, и вкус получается совсем не таким, как у обычных варёных пельменей.

Лук и яйца превращают их в нечто среднее между омлетом и запеканкой. Такой порции хватает, чтобы наесться как следует.

Что понадобится:

пельмени — 350–400 г;

яйца — 2 штуки;

лук — 1 небольшая головка;

растительное или сливочное масло — 1 столовая ложка;

соль и чёрный перец по вкусу;

немного сыра или зелени, если хочется.

Как приготовить:

Сварите пельмени, как написано на упаковке, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Пока они варятся, нарежьте лук полукольцами или мелкими кубиками. Обжарьте лук на масле на среднем огне 4–5 минут, пока он не станет мягким и золотистым. Выложите к луку пельмени и жарьте ещё 3–4 минуты, аккуратно переворачивая, пока не появится румяная корочка. Взбейте яйца с щепоткой соли и перца и залейте ими пельмени. Убавьте огонь, накройте крышкой и подержите 2–4 минуты, пока яйца не схватятся.

Если найдётся кусочек сыра, натрите его сверху за минуту до готовности: он расплавится и сделает блюдо ещё аппетитнее. И не мешайте пельмени постоянно: пусть каждая сторона полежит на сковороде хотя бы минуту, иначе корочка просто не успеет появиться.

Пельмени в сметанно-сырном соусе

Это вариант на 15–20 минут, когда лень доставать даже кастрюлю: всё делается на одной сковороде. Пельмени сначала слегка обжаривают, а потом тушат в соусе. Такой способ, с обжаркой и последующим тушением, описывает РБК Life.

Сметана даёт нежность и лёгкую кислинку, сыр делает соус гуще. Получается примерно как пельмени в сливочной заливке, которые подают в кафе.

Что понадобится:

замороженные пельмени — 400 г;

сметана — 3 столовые ложки;

сыр — 50–100 г;

вода — 1 стакан (200 мл);

сливочное или растительное масло — 1 столовая ложка;

чеснок — 1 зубчик, если есть;

чёрный перец и немного соли.

Как приготовить:

Разогрейте масло на среднем огне и выложите замороженные пельмени в один слой. Размораживать их заранее не нужно. Жарьте 3–4 минуты, переворачивая, пока они слегка не подрумянятся. В кружке смешайте сметану с водой, добавьте перец, соль и, по желанию, измельчённый чеснок. Залейте пельмени соусом, накройте крышкой и убавьте огонь. Тушите около 10–12 минут, в зависимости от размера пельменей. Если жидкость выкипает слишком быстро, подлейте немного горячей воды. Посыпьте тёртым сыром, снова накройте и подождите 2–3 минуты, пока он не расплавится.

Главное здесь — чтобы начинка полностью приготовилась. Если пельмени крупные, разрежьте один и проверьте мясо, а при необходимости потушите ещё несколько минут.

Продукты легко заменить. Вместо сметаны подойдут сливки, а без сыра хватит сметаны с чесноком. Чайная ложка томатной пасты или кетчупа сделает соус розоватым и ярче на вкус.

Густой суп с пельменями и картошкой

Из пельменей выходит и настоящее первое блюдо, на него нужно 25–30 минут, кастрюля и сковорода. Отдельно варить мясной бульон не придётся: пока пельмени варятся, они сами отдают воде часть вкуса и аромата начинки. Похожий рецепт публиковал Gastronom.ru.

Картошка делает суп сытным, морковь добавляет лёгкую сладость, а обжаренный лук — приятный запах.

Что понадобится:

пельмени — 300 г;

картофель — 2 средние штуки;

морковь — 1 небольшая;

лук — половина головки;

вода — 1–1,2 литра;

растительное масло — 1 столовая ложка;

соль, чёрный перец, лавровый лист;

укроп или другая зелень, если хочется.

Как приготовить:

Почистите картошку, нарежьте небольшими кубиками, опустите в кипящую подсоленную воду и варите около 10 минут. Тем временем мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте лук с морковью на масле около 5 минут, пока они не станут мягкими. Когда картошка почти готова, положите в кастрюлю замороженные пельмени и осторожно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. После того как вода снова закипит, добавьте обжаренные овощи, лавровый лист и перец. Варите до готовности пельменей по времени с упаковки, обычно ещё 5–8 минут. Крупным может понадобиться чуть больше.

Перед подачей добавьте зелень или ложку сметаны. Важная деталь: пельмени кладут ближе к концу. Если варить их с картошкой с самого начала, тесто сильно размокнет, а часть пельменей может развалиться.

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Самый универсальный вариант — пельмени в сметанно-сырном соусе: ничего не нужно варить заранее, а вкус меняется сильнее всего при минимуме добавок. А чтобы ужин был разнообразнее, к жареным пельменям и пельменям в соусе стоит подать огурцы, помидоры или капустный салат: тесто и мясо уже есть, а овощи добавят клетчатку. Кстати, примерно так же можно сделать вкуснее и обычный утренний кофе: нужно только то, что уже есть дома.