Пельмени — самый простой ужин, и приготовить их даже проще, чем блюда из нашей подборки. Но если готовить их одинаково несколько вечеров подряд, они быстро надоедают. Чтобы сделать их вкуснее, не нужны духовка, дорогие продукты и сложные рецепты: хватит того, что обычно лежит в холодильнике. Лук, пара яиц, ложка сметаны или пара картофелин превращают привычную пачку из морозилки в совсем другое блюдо. Ниже три рецепта по мотивам российских кулинарных изданий. Каждый рассчитан примерно на две порции и готовится за 15–30 минут.
Жареные пельмени с луком и яйцом
На это блюдо уйдёт 20–25 минут, понадобятся кастрюля и сковорода. Пельмени сначала варят, а потом обжаривают. На сковороде тесто румянится, края становятся хрустящими, и вкус получается совсем не таким, как у обычных варёных пельменей.
Лук и яйца превращают их в нечто среднее между омлетом и запеканкой. Такой порции хватает, чтобы наесться как следует.
Что понадобится:
- пельмени — 350–400 г;
- яйца — 2 штуки;
- лук — 1 небольшая головка;
- растительное или сливочное масло — 1 столовая ложка;
- соль и чёрный перец по вкусу;
- немного сыра или зелени, если хочется.
Как приготовить:
- Сварите пельмени, как написано на упаковке, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
- Пока они варятся, нарежьте лук полукольцами или мелкими кубиками.
- Обжарьте лук на масле на среднем огне 4–5 минут, пока он не станет мягким и золотистым.
- Выложите к луку пельмени и жарьте ещё 3–4 минуты, аккуратно переворачивая, пока не появится румяная корочка.
- Взбейте яйца с щепоткой соли и перца и залейте ими пельмени.
- Убавьте огонь, накройте крышкой и подержите 2–4 минуты, пока яйца не схватятся.
Если найдётся кусочек сыра, натрите его сверху за минуту до готовности: он расплавится и сделает блюдо ещё аппетитнее. И не мешайте пельмени постоянно: пусть каждая сторона полежит на сковороде хотя бы минуту, иначе корочка просто не успеет появиться.
Пельмени в сметанно-сырном соусе
Это вариант на 15–20 минут, когда лень доставать даже кастрюлю: всё делается на одной сковороде. Пельмени сначала слегка обжаривают, а потом тушат в соусе. Такой способ, с обжаркой и последующим тушением, описывает РБК Life.
Сметана даёт нежность и лёгкую кислинку, сыр делает соус гуще. Получается примерно как пельмени в сливочной заливке, которые подают в кафе.
Что понадобится:
- замороженные пельмени — 400 г;
- сметана — 3 столовые ложки;
- сыр — 50–100 г;
- вода — 1 стакан (200 мл);
- сливочное или растительное масло — 1 столовая ложка;
- чеснок — 1 зубчик, если есть;
- чёрный перец и немного соли.
Как приготовить:
- Разогрейте масло на среднем огне и выложите замороженные пельмени в один слой. Размораживать их заранее не нужно.
- Жарьте 3–4 минуты, переворачивая, пока они слегка не подрумянятся.
- В кружке смешайте сметану с водой, добавьте перец, соль и, по желанию, измельчённый чеснок.
- Залейте пельмени соусом, накройте крышкой и убавьте огонь.
- Тушите около 10–12 минут, в зависимости от размера пельменей. Если жидкость выкипает слишком быстро, подлейте немного горячей воды.
- Посыпьте тёртым сыром, снова накройте и подождите 2–3 минуты, пока он не расплавится.
Главное здесь — чтобы начинка полностью приготовилась. Если пельмени крупные, разрежьте один и проверьте мясо, а при необходимости потушите ещё несколько минут.
Продукты легко заменить. Вместо сметаны подойдут сливки, а без сыра хватит сметаны с чесноком. Чайная ложка томатной пасты или кетчупа сделает соус розоватым и ярче на вкус.
Густой суп с пельменями и картошкой
Из пельменей выходит и настоящее первое блюдо, на него нужно 25–30 минут, кастрюля и сковорода. Отдельно варить мясной бульон не придётся: пока пельмени варятся, они сами отдают воде часть вкуса и аромата начинки. Похожий рецепт публиковал Gastronom.ru.
Картошка делает суп сытным, морковь добавляет лёгкую сладость, а обжаренный лук — приятный запах.
Что понадобится:
- пельмени — 300 г;
- картофель — 2 средние штуки;
- морковь — 1 небольшая;
- лук — половина головки;
- вода — 1–1,2 литра;
- растительное масло — 1 столовая ложка;
- соль, чёрный перец, лавровый лист;
- укроп или другая зелень, если хочется.
Как приготовить:
- Почистите картошку, нарежьте небольшими кубиками, опустите в кипящую подсоленную воду и варите около 10 минут.
- Тем временем мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной тёрке.
- Обжарьте лук с морковью на масле около 5 минут, пока они не станут мягкими.
- Когда картошка почти готова, положите в кастрюлю замороженные пельмени и осторожно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну.
- После того как вода снова закипит, добавьте обжаренные овощи, лавровый лист и перец.
- Варите до готовности пельменей по времени с упаковки, обычно ещё 5–8 минут. Крупным может понадобиться чуть больше.
Перед подачей добавьте зелень или ложку сметаны. Важная деталь: пельмени кладут ближе к концу. Если варить их с картошкой с самого начала, тесто сильно размокнет, а часть пельменей может развалиться.
Какой рецепт подходит под настроение
|Чего хочется
|Что приготовить
|Хрустящей корочки и сытного блюда
|Пельмени с луком и яйцом
|Нежного вкуса и густого соуса
|Пельмени со сметаной и сыром
|Горячего домашнего супа
|Суп с пельменями и картошкой
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Самый универсальный вариант — пельмени в сметанно-сырном соусе: ничего не нужно варить заранее, а вкус меняется сильнее всего при минимуме добавок. А чтобы ужин был разнообразнее, к жареным пельменям и пельменям в соусе стоит подать огурцы, помидоры или капустный салат: тесто и мясо уже есть, а овощи добавят клетчатку. Кстати, примерно так же можно сделать вкуснее и обычный утренний кофе: нужно только то, что уже есть дома.
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