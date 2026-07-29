Тренировка мозга впервые показала результат против Альцгеймера — и это не кроссворды

Все знают, что для здоровья тело нужно тренировать: спортзал, пробежки, зарядка по утрам. А вот про мозг обычно говорят расплывчато — мол, «оставайтесь активными», разгадывайте кроссворды, читайте книги. Но недавно учёные впервые получили результат, которого раньше не удавалось добиться: определённые упражнения для мозга реально снижают уровень белка, который считают одним из главных виновников болезни Альцгеймера. И это не таблетка и не укол — это тренировка, которую можно делать дома. Разберёмся, что именно выяснили исследователи, почему это важно, а главное — какие упражнения работают, а какие оказались бесполезными.

Что учёные доказали про тренировку мозга и Альцгеймер

Речь идёт о программе тренировок под названием BrainHQ. Внешне она похожа на обычные мобильные игры «прокачай мозг», которых в магазинах приложений сотни. Разница в том, что за ней стоят десятилетия научных исследований, а не желание продать вам подписку.

В новом клиническом испытании участвовали 53 человека. Одни занимались по этой программе, другие делали то, что многие считают «полезным для мозга»: искали слова, разгадывали головоломки. Всего за 20 часов тренировок у первой группы заметно улучшился показатель, который врачи используют как маркер болезни Альцгеймера, — соотношение двух форм белка бета-амилоида. Именно из этого белка в мозге образуются вредные скопления, «бляшки», которые мешают работе нервных клеток и разрушают мозг при болезни Альцгеймера.

Важно понимать: это не значит, что игра «лечит» Альцгеймер. Но это первое в истории немедикаментозное вмешательство, которое смогло повлиять на устоявшийся биологический признак болезни. Раньше на такое были способны только лекарства.

Почему тренировка мозга важнее для профилактики Альцгеймера, чем кажется

Болезнь Альцгеймера коварна тем, что развивается втихую. Первые изменения в мозге начинаются за 15–20 лет до того, как человек и его близкие замечают симптомы. То есть, когда память начинает подводить и тест у врача показывает тревожный результат, изменения уже успевают зайти далеко. Причём некоторые признаки повышенного риска можно заметить по глазам задолго до потери памяти.

Есть и ещё одна проблема. На обычном приёме врач измеряет давление, пульс, уровень кислорода в крови, но почти никогда не проверяет «здоровье мозга». А ведь у каждого из нас свой исходный уровень: то, что для одного человека норма, для другого может быть первым признаком спада. Без этой отправной точки трудно понять, когда что-то пошло не так.

Поэтому у таких тренировок сразу две потенциальные задачи. Они могут стать и способом раннего выявления проблем, и способом мягко на них влиять — без лекарственных побочных эффектов.

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Чем упражнения на скорость обработки отличаются от обычных игр для мозга

Почему одни занятия работают, а другие — нет? Всё решают несколько принципов, на которых построены «правильные» тренировки.

Подстройка под человека. Программа адаптируется под ваш уровень, задания меняются в зависимости от того, насколько хорошо вы с ними справляетесь.

Программа адаптируется под ваш уровень, задания меняются в зависимости от того, насколько хорошо вы с ними справляетесь. Умеренная сложность. Мозг меняется, когда задача требует усилий, но остаётся выполнимой. Если всё получается без труда, пользы мало. Если задание слишком сложное — тоже.

Мозг меняется, когда задача требует усилий, но остаётся выполнимой. Если всё получается без труда, пользы мало. Если задание слишком сложное — тоже. Скорость и точность. Большинство игр тренируют память и логику. Здесь же основной упор сделан на скорость обработки информации — одну из способностей, которая начинает снижаться с возрастом.

Большинство игр тренируют память и логику. Здесь же основной упор сделан на скорость обработки информации — одну из способностей, которая начинает снижаться с возрастом. Мгновенная обратная связь. Вы сразу видите, правильно ответили или нет.

Вы сразу видите, правильно ответили или нет. Растущая нагрузка. Чем дальше, тем сложнее задания. Именно это, по мнению исследователей, и запускает полезные изменения.

А вот что важно для всех, кто верит в кроссворды и пасьянс: в этих испытаниях обычные головоломки, судоку и раскладывание карт такого эффекта не дали. Оставаться мысленно активным — хорошо и помогает сохранить ясность ума, но, похоже, не любая активность одинаково полезна для защиты от деменции.

Как самому потренировать скорость обработки информации

Суть программы — не память и не эрудиция, а скорость обработки информации: с возрастом она постепенно снижается. И кое-что похожее можно попробовать прямо сейчас, без всяких приложений.

Вот как выглядит простое упражнение на скорость восприятия:

Попросите кого-то очень быстро, буквально на долю секунды, показать вам предмет или картинку, а потом сразу убрать. Ваша задача — успеть понять, что это было. С каждым разом делайте показ короче. Мозг учится схватывать информацию всё быстрее.

Есть и упражнение на слух, похожее на одно из заданий программы: нужно запомнить конкретный звук, а потом узнать его среди других, очень похожих. Например, различать похожие по звучанию слоги или тона. Так мозг привыкает внимательнее улавливать небольшие различия между звуками, это тренирует внимание и точность слухового восприятия.

Главное — не выполнять одни и те же лёгкие задания по привычке. Как только упражнение начинает даваться без усилий, увеличивайте темп или сложность. Если стало скучно и слишком просто, пользы от такой тренировки уже немного.

Если хочется заниматься по программе, которую изучают учёные, разработчики BrainHQ дают одно упражнение в день бесплатно на своём сайте. В перспективе такие тренировки могут стать доступным инструментом — в идеале бесплатным для всех, включая тех, кто живёт далеко от больниц.

Стоит ли рассчитывать на тренировки мозга против Альцгеймера уже сейчас

Будем честны: это ещё не готовое лекарство и не гарантия того, что деменция обойдёт вас стороной. Учёным предстоит проверить результаты на большем числе людей. Но направление выглядит перспективно: более раннее многолетнее наблюдение показало, что у людей, тренировавших мозг похожим образом, спустя 20 лет риск диагноза деменции оказался на четверть ниже.

При этом не всякая модная «тренировка» подтверждена исследованиями. Поэтому к обещаниям вроде «шевеление мизинцем спасает от Альцгеймера» лучше относиться скептически.

Смысл прост: мозгу, как и мышцам, нужна нагрузка. Но не любая, а правильно подобранная. Несколько минут в день, без таблеток и побочных эффектов — попробовать можно уже сейчас, не выдавая тренировку за лечение.