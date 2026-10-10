Троя не исчезла: находка археологов меняет её историю

Троя кажется городом, про который человечество знает уже почти всё: война, Гомер, легенда о троянском коне и последующее исчезновение. Но свежие раскопки показали, что привычная картина была неверна. Новая находка археологов неожиданно проливает свет на почти неизвестный период истории города и показывает, что происходило с Троей уже после её знаменитого расцвета и разрушения.

Город, который разрушали и отстраивали заново

История Трои насчитывает около 5000 лет. За это время город много раз страдал от войн, пожаров и землетрясений, и каждый раз его отстраивали поверх старых руин. Поэтому археологи делят Трою на слои и дают им номера. Самым мощным и известным считается город бронзового века Троя VI.

Всемирную славу Трое принесла «Илиада» Гомера, а с 1998 года город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Долго считалось, что после конца бронзового века жизнь здесь замерла надолго. Новые раскопки эту картину меняют.

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Древний рынок у южных ворот Трои

Находка сделана прямо перед южными воротами Трои VI. Здесь была агора, то есть главная площадь древнего города: на ней торговали, встречались и обсуждали общие дела. Этот участок изучают с 2014 года: учёные хотят понять, как Троя бронзового века связана с более поздним городом.

По мнению археологов, рынок работал здесь ещё в позднем бронзовом веке. Потом город опустел, но новые поселенцы пришли всего через 80–90 лет. Они не стали искать другое место, а оживили старую площадь.

По меркам археологии это очень короткий срок, всего три-четыре поколения. Выходит, память о городе не успела стереться, а место по-прежнему что-то значило для людей.

Новые дома на старых стенах

При раскопках нашли части стен, жилых домов и мощёную дорогу, которая вела из нижнего города к южным воротам. Рядом с ними лежали черепки посуды и амфоры, то есть глиняные сосуды для вина и масла. Все эти вещи относятся к раннему железному веку, который наступил вслед за бронзовым.

Самое любопытное в том, как вели себя новые жители. Они не сносили всё подчистую, а строили дома прямо поверх старых. Похоже, часть стен Трои VI они использовали в своих постройках: зачем класть новую кладку, если крепкая уже стоит.

Из этого археологи делают главный вывод: Троя не пустовала долго. Город не исчез, жизнь в нём просто перешла в новую эпоху.

Троя, Илион и Вилуса: одно место под разными именами

Новые поселенцы назвали свой город Илионом, или Илиосом. Сам прежний город, по словам исследователей, они знали как Вилусу. Новое название продолжало прежнее, и благодаря этому память о древнем городе сохранялась веками.

Копают теперь иначе, чем первые исследователи Трои в XIX веке. Тогда вскрывали огромные площади, а сейчас работают медленно и на небольших участках, зато видят больше деталей.

Раскопки у южных ворот продолжатся. Учёные хотят выяснить, как именно Троя бронзового века перешла в поселение железного века, а затем в Илион.