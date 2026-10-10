Троя не исчезла: находка археологов меняет её историю

Вера Макарова

Троя кажется городом, про который человечество знает уже почти всё: война, Гомер, легенда о троянском коне и последующее исчезновение. Но свежие раскопки показали, что привычная картина была неверна. Новая находка археологов неожиданно проливает свет на почти неизвестный период истории города и показывает, что происходило с Троей уже после её знаменитого расцвета и разрушения.

Троянский конь на фоне руин

Троянский конь на фоне руин

Город, который разрушали и отстраивали заново

История Трои насчитывает около 5000 лет. За это время город много раз страдал от войн, пожаров и землетрясений, и каждый раз его отстраивали поверх старых руин. Поэтому археологи делят Трою на слои и дают им номера. Самым мощным и известным считается город бронзового века Троя VI.

Всемирную славу Трое принесла «Илиада» Гомера, а с 1998 года город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Долго считалось, что после конца бронзового века жизнь здесь замерла надолго. Новые раскопки эту картину меняют.

Вид сверху на древний город Троя

Вид сверху на древний город Троя

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Древний рынок у южных ворот Трои

Находка сделана прямо перед южными воротами Трои VI. Здесь была агора, то есть главная площадь древнего города: на ней торговали, встречались и обсуждали общие дела. Этот участок изучают с 2014 года: учёные хотят понять, как Троя бронзового века связана с более поздним городом.

По мнению археологов, рынок работал здесь ещё в позднем бронзовом веке. Потом город опустел, но новые поселенцы пришли всего через 80–90 лет. Они не стали искать другое место, а оживили старую площадь.

Руины древнего города с остатками каменных строений и стен

Руины древнего города с остатками каменных строений и стен

По меркам археологии это очень короткий срок, всего три-четыре поколения. Выходит, память о городе не успела стереться, а место по-прежнему что-то значило для людей.

Новые дома на старых стенах

При раскопках нашли части стен, жилых домов и мощёную дорогу, которая вела из нижнего города к южным воротам. Рядом с ними лежали черепки посуды и амфоры, то есть глиняные сосуды для вина и масла. Все эти вещи относятся к раннему железному веку, который наступил вслед за бронзовым.

Самое любопытное в том, как вели себя новые жители. Они не сносили всё подчистую, а строили дома прямо поверх старых. Похоже, часть стен Трои VI они использовали в своих постройках: зачем класть новую кладку, если крепкая уже стоит.

Из этого археологи делают главный вывод: Троя не пустовала долго. Город не исчез, жизнь в нём просто перешла в новую эпоху.

Троя, Илион и Вилуса: одно место под разными именами

Вид с воздуха на археологический комплекс Троя в Турции.

Вид с воздуха на археологический комплекс Троя в Турции с сохранившимися фундаментами и дорогой

Новые поселенцы назвали свой город Илионом, или Илиосом. Сам прежний город, по словам исследователей, они знали как Вилусу. Новое название продолжало прежнее, и благодаря этому память о древнем городе сохранялась веками.

Копают теперь иначе, чем первые исследователи Трои в XIX веке. Тогда вскрывали огромные площади, а сейчас работают медленно и на небольших участках, зато видят больше деталей.

Раскопки у южных ворот продолжатся. Учёные хотят выяснить, как именно Троя бронзового века перешла в поселение железного века, а затем в Илион.

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