Железо в перстнях древних греков прилетело из космоса: его ценили дороже золота

Часть железа в древних греческих перстнях прилетела на Землю из космоса. Химический анализ 91 железного изделия с Крита и материковой Греции показал, что как минимум десять колец, скорее всего, выкованы из метеоритного железа. Для бронзового века это был металл дороже золота.

Как учёные отличили небесное железо от земного

Метеоритное железо выдаёт один элемент — никель. В руде, из которой люди выплавляли металл в древности, никеля почти нет. А вот в железных метеоритах его много: обычно от 5 до нескольких десятков процентов. Поэтому достаточно измерить состав, чтобы понять происхождение куска металла.

Исследователи применили портативный рентгенофлуоресцентный анализатор — прибор, который определяет состав металла, не повреждая изделие. Из 91 предмета с 33 археологических площадок в большинстве никеля не оказалось вовсе: это железо земное, полученное ранней выплавкой. А вот 13 предметов содержали заметный никель — и все они оказались кольцами или их обломками.

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Космический металл шёл именно на перстни

Из 13 колец учёные сочли девять почти наверняка метеоритными и ещё одно — вероятно; три требуют дополнительной проверки. Причём многие кольца сделаны не из одного металла: небесное железо соединяли с золотом, серебром или бронзой, ставя его в один ряд с самыми ценными материалами эпохи.

На высокий статус этих вещей указывают и места находок. Кольца происходят из элитных гробниц, домов знати и храма на юге Греции и на Крите. Одно нашли в храме Анемоспилия на Крите, остальные — в купольных и камерных гробницах рядом с дорогими предметами. Многие кольца были перстнями-печатками с плоской гравированной пластиной. Похоже, метеоритное железо служило знаком власти для верхушки минойского и микенского общества — редким материалом для особых вещей и особых людей.

При чём тут Египет и кинжал Тутанхамона

Метеориты в Греции и на Крите — большая редкость, поэтому учёные предполагают, что сырьё привозили из Египта, где метеоритов больше благодаря обширным пустыням. Это вписывается в известные торговые связи бронзового века, хотя конкретный метеорит или партию груза никто не называет.

Самый известный египетский пример — железный кинжал Тутанхамона. Анализ показал, что состав клинка — железо плюс 10,8% никеля и 0,58% кобальта — уверенно указывает на метеоритное происхождение. Клинок нашли в 1925 году прямо в пеленах мумии фараона, а к нему прилагались золотая рукоять и золотые ножны.

По составу клинок близко совпал с метеоритом Харга, найденным близ Марса-Матрух в 2000 году. Правда, это не доказывает, что греческие кольца сделаны именно из египетского металла — версию про Египет предложили только потому, что своих метеоритов в Греции почти не было, а торговые пути связывали регионы.

Исчезновение метеоритных колец после XII века до нашей эры

В позднем бронзовом веке прослеживается чёткое разделение: из небесного железа делали изящные кольца, а из выплавленного — вещи попроще. Но эта традиция оборвалась. Колец из метеоритного железа моложе XII века до нашей эры в регионе не находят.

Их исчезновение совпало по времени с крахом бронзового века и концом микенской цивилизации на юге Греции. Тогда рушились торговые сети, гибли дворцы и целые государства — и вместе с ними, судя по всему, пропал доступ к редкому металлу и сам обычай носить его как символ власти.

Именно поэтому эти кольца интересны не только как украшения. По составу металла видно, как люди три с лишним тысячи лет назад относились к материалу, который буквально падал с неба: его оставляли для особых вещей и высоко ценили.