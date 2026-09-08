Цифровая копия человеческого мозга: что мешает её создать

Вера Макарова

Идея создать цифровую копию человеческого мозга звучит как сюжет научной фантастики: модель конкретного человека могла бы учиться вместе с ним, повторять его реакции и однажды существовать вне тела. О том, можно ли загрузить мозг в компьютер, спорят уже не первое десятилетие, но теперь исследователи впервые разложили проблему на конкретные технические задачи. До полноценного цифрового двойника нас отделяют три серьёзных барьера — и дело не только в 86 миллиардах нейронов. Даже в 2026 году, когда роботы уже оперируют пациентов, а дроны учатся становиться невидимыми, мы всё ещё не умеем достаточно подробно наблюдать живой мозг, собирать все нужные данные и обновлять модель вслед за ним.

Цифровой двойник мозга должен не просто копировать человека, а постоянно обновляться вместе с ним. Фото.

Цифровой двойник мозга должен не просто копировать человека, а постоянно обновляться вместе с ним

Двойник мозга — не точная копия, а модель, которая обновляется

Первое, что нужно понять: речь не о том, чтобы воссоздать каждую клетку до последней молекулы. Цифровой двойник по замыслу авторов обзора — это индивидуальная модель, которая строится на данных одного конкретного человека и остаётся связанной с его живым мозгом через постоянный поток измерений. Она должна учиться и реагировать на окружающий мир примерно так же, как настоящий мозг, но при этом не обязана быть его точным дубликатом на всех уровнях.

Простое сравнение: бумажная карта города — это снимок на момент печати. Навигатор в телефоне — та же карта, но она знает о пробках прямо сейчас и перестраивает маршрут, когда вы сворачиваете не туда. Двойник мозга задуман как второй вариант. Поэтому, как подчёркивают исследователи, главный вопрос меняется: какую часть живого мозга мы реально можем наблюдать и измерять.

Отсюда и самая фантастическая идея, которая неизбежно всплывает в таких разговорах: продолжить существование в компьютере после смерти тела. Некоторые специалисты считают, что это не навсегда останется фантастикой, но обзор о другом. Куда ближе и практичнее другая роль двойника — быть инструментом для исследований и лечения.

Мозг мухи уже превратили в цифровую карту

На простых существах прогресс уже есть. В 2024 году учёные представили полный коннектом плодовой мушки — карту всех нейронов её мозга и связей между ними, что-то вроде «Google-карт» для целого мозга, по которым можно перемещаться и приближать отдельные участки.

Полная карта мозга мухи уже создана, но даже она пока не позволяет точно воспроизвести работу всех нейронов. Фото.

Полная карта мозга мухи уже создана, но даже она пока не позволяет точно воспроизвести работу всех нейронов

На основе этой карты уже пробуют строить цифровые модели, и результаты любопытные. Если в такой виртуальной мухе активировать нейроны, отвечающие за распознавание сахара, цифровой мозг ведёт себя так, будто нашёл еду. Правда, исследователям приходится многое додумывать: сама схема соединений не объясняет, как именно сигнал бежит по нейронам, и модель дорисовывают вручную.

Теперь оцените масштаб перехода к человеку. В нашем мозге около 86 миллиардов нейронов, и это не просто «больше мухи», а совсем другой уровень сложности, поэтому учёные до сих пор ищут главное отличие мозга человека от мозга животных. Составить такую схему соединений — это уже гигантская задача, а ведь схема связей — лишь начало.

Три барьера, которые пока не преодолеть

Авторы обзора прямо пишут: дело не только в количестве нейронов. Важны разрешение, полнота и обновляемость измерений конкретного мозга. И по всем трём пунктам техника пока не дотягивает.

  • Мы не умеем сканировать живой человеческий мозг с нужной детализацией, чтобы увидеть, что происходит на уровне отдельных клеток и связей.
  • Мы не способны обработать и связать воедино весь необходимый объём данных, который потребуется для одного человека.
  • Мы не решили задачу постоянного обновления модели: как сделать, чтобы она менялась вслед за настоящим мозгом, а не застывала снимком.

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С компьютерами тоже проблема — и с самим «железом», и с тем, как объединять разнородные данные. Исследователи надеются на новые типы вычислительных устройств, но пока это надежда, а не готовое решение. Все существующие модели мозга — от масштабных симуляций на основе коннектомов до систем, копирующих принцип работы нейронов, — описывают либо «усреднённого» человека, либо целые группы людей. Ни одна из них не привязана к конкретному живому мозгу и не обновляется по мере поступления новых измерений. Важная оговорка от самих авторов: ограничения здесь не только вычислительные, но и научные — мы пока недостаточно понимаем, что именно нужно измерять.

Эксперименты, которые нельзя поставить на живом человеке

Представим, что барьеры всё-таки взяты. Первая область, где двойник изменит правила, — сама нейронаука. На модели можно проводить эксперименты, которые на живом мозге запрещены по этическим причинам: отключать участки, моделировать повреждения, наблюдать развитие болезни от начала до конца. Это открывает путь к пониманию заболеваний мозга, которые сегодня изучают по косвенным признакам.

Цифровой двойник сможет заранее проверять действие лечения без экспериментов на самом пациенте. Фото.

Цифровой двойник сможет заранее проверять действие лечения без экспериментов на самом пациенте

Вторая область — медицина для каждого отдельного пациента. Двойник мог бы предсказывать реакцию вашего мозга на конкретный препарат или процедуру, прежде чем лекарство попадёт в организм. Сегодня врач подбирает терапию во многом методом проб и ошибок; с моделью часть этих проб можно было бы перенести в компьютер. Здесь важно помнить: это возможности, которые авторы описывают как потенциальные, а не работающие сейчас инструменты.

Компьютеры по образцу мозга и правила, которых пока нет

Третье направление неожиданно касается не медицины, а искусственного интеллекта. Мозг работает совсем не так, как обычный процессор, и так называемые нейроморфные системы — компьютеры, устроенные по принципу нейронных сетей мозга, — обещают быть быстрее и заметно экономнее. Это особенно актуально на фоне растущего энергопотребления дата-центров для ИИ, которое уже называют кризисом. Чем точнее мы поймём, как считает мозг, тем ближе подойдём к таким машинам.

Но есть и обратная сторона, о которой авторы говорят прямо: правила, законы и этика будут значить не меньше, чем технический прорыв. Модель, которая знает о вашем мозге всё и обновляется в реальном времени, — это самые личные данные, какие только можно представить. Кто получит к ним доступ, как их защищать, что вообще считать согласием на такое копирование — ответов на эти вопросы пока нет, а задавать их нужно уже сейчас, до появления технологии.

Так что честный ответ на вопрос из заголовка — цифровые копии человеческого мозга пока не близко. Но появилась ясная дорожная карта: следить стоит за прорывами в сканировании мозга и за тем, научатся ли модели обновляться вслед за живым человеком. Если оба барьера падут, двойники мозга могут стать общей инфраструктурой для медицины, нейронауки и нового поколения компьютеров.

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