Цифровая копия человеческого мозга: что мешает её создать

Идея создать цифровую копию человеческого мозга звучит как сюжет научной фантастики: модель конкретного человека могла бы учиться вместе с ним, повторять его реакции и однажды существовать вне тела. О том, можно ли загрузить мозг в компьютер, спорят уже не первое десятилетие, но теперь исследователи впервые разложили проблему на конкретные технические задачи. До полноценного цифрового двойника нас отделяют три серьёзных барьера — и дело не только в 86 миллиардах нейронов. Даже в 2026 году, когда роботы уже оперируют пациентов, а дроны учатся становиться невидимыми, мы всё ещё не умеем достаточно подробно наблюдать живой мозг, собирать все нужные данные и обновлять модель вслед за ним.

Двойник мозга — не точная копия, а модель, которая обновляется

Первое, что нужно понять: речь не о том, чтобы воссоздать каждую клетку до последней молекулы. Цифровой двойник по замыслу авторов обзора — это индивидуальная модель, которая строится на данных одного конкретного человека и остаётся связанной с его живым мозгом через постоянный поток измерений. Она должна учиться и реагировать на окружающий мир примерно так же, как настоящий мозг, но при этом не обязана быть его точным дубликатом на всех уровнях.

Простое сравнение: бумажная карта города — это снимок на момент печати. Навигатор в телефоне — та же карта, но она знает о пробках прямо сейчас и перестраивает маршрут, когда вы сворачиваете не туда. Двойник мозга задуман как второй вариант. Поэтому, как подчёркивают исследователи, главный вопрос меняется: какую часть живого мозга мы реально можем наблюдать и измерять.

Отсюда и самая фантастическая идея, которая неизбежно всплывает в таких разговорах: продолжить существование в компьютере после смерти тела. Некоторые специалисты считают, что это не навсегда останется фантастикой, но обзор о другом. Куда ближе и практичнее другая роль двойника — быть инструментом для исследований и лечения.

Мозг мухи уже превратили в цифровую карту

На простых существах прогресс уже есть. В 2024 году учёные представили полный коннектом плодовой мушки — карту всех нейронов её мозга и связей между ними, что-то вроде «Google-карт» для целого мозга, по которым можно перемещаться и приближать отдельные участки.

На основе этой карты уже пробуют строить цифровые модели, и результаты любопытные. Если в такой виртуальной мухе активировать нейроны, отвечающие за распознавание сахара, цифровой мозг ведёт себя так, будто нашёл еду. Правда, исследователям приходится многое додумывать: сама схема соединений не объясняет, как именно сигнал бежит по нейронам, и модель дорисовывают вручную.

Теперь оцените масштаб перехода к человеку. В нашем мозге около 86 миллиардов нейронов, и это не просто «больше мухи», а совсем другой уровень сложности, поэтому учёные до сих пор ищут главное отличие мозга человека от мозга животных. Составить такую схему соединений — это уже гигантская задача, а ведь схема связей — лишь начало.

Три барьера, которые пока не преодолеть

Авторы обзора прямо пишут: дело не только в количестве нейронов. Важны разрешение, полнота и обновляемость измерений конкретного мозга. И по всем трём пунктам техника пока не дотягивает.

Мы не умеем сканировать живой человеческий мозг с нужной детализацией , чтобы увидеть, что происходит на уровне отдельных клеток и связей.

, чтобы увидеть, что происходит на уровне отдельных клеток и связей. Мы не способны обработать и связать воедино весь необходимый объём данных , который потребуется для одного человека.

, который потребуется для одного человека. Мы не решили задачу постоянного обновления модели: как сделать, чтобы она менялась вслед за настоящим мозгом, а не застывала снимком.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

С компьютерами тоже проблема — и с самим «железом», и с тем, как объединять разнородные данные. Исследователи надеются на новые типы вычислительных устройств, но пока это надежда, а не готовое решение. Все существующие модели мозга — от масштабных симуляций на основе коннектомов до систем, копирующих принцип работы нейронов, — описывают либо «усреднённого» человека, либо целые группы людей. Ни одна из них не привязана к конкретному живому мозгу и не обновляется по мере поступления новых измерений. Важная оговорка от самих авторов: ограничения здесь не только вычислительные, но и научные — мы пока недостаточно понимаем, что именно нужно измерять.

Эксперименты, которые нельзя поставить на живом человеке

Представим, что барьеры всё-таки взяты. Первая область, где двойник изменит правила, — сама нейронаука. На модели можно проводить эксперименты, которые на живом мозге запрещены по этическим причинам: отключать участки, моделировать повреждения, наблюдать развитие болезни от начала до конца. Это открывает путь к пониманию заболеваний мозга, которые сегодня изучают по косвенным признакам.

Вторая область — медицина для каждого отдельного пациента. Двойник мог бы предсказывать реакцию вашего мозга на конкретный препарат или процедуру, прежде чем лекарство попадёт в организм. Сегодня врач подбирает терапию во многом методом проб и ошибок; с моделью часть этих проб можно было бы перенести в компьютер. Здесь важно помнить: это возможности, которые авторы описывают как потенциальные, а не работающие сейчас инструменты.

Компьютеры по образцу мозга и правила, которых пока нет

Третье направление неожиданно касается не медицины, а искусственного интеллекта. Мозг работает совсем не так, как обычный процессор, и так называемые нейроморфные системы — компьютеры, устроенные по принципу нейронных сетей мозга, — обещают быть быстрее и заметно экономнее. Это особенно актуально на фоне растущего энергопотребления дата-центров для ИИ, которое уже называют кризисом. Чем точнее мы поймём, как считает мозг, тем ближе подойдём к таким машинам.

Но есть и обратная сторона, о которой авторы говорят прямо: правила, законы и этика будут значить не меньше, чем технический прорыв. Модель, которая знает о вашем мозге всё и обновляется в реальном времени, — это самые личные данные, какие только можно представить. Кто получит к ним доступ, как их защищать, что вообще считать согласием на такое копирование — ответов на эти вопросы пока нет, а задавать их нужно уже сейчас, до появления технологии.

Так что честный ответ на вопрос из заголовка — цифровые копии человеческого мозга пока не близко. Но появилась ясная дорожная карта: следить стоит за прорывами в сканировании мозга и за тем, научатся ли модели обновляться вслед за живым человеком. Если оба барьера падут, двойники мозга могут стать общей инфраструктурой для медицины, нейронауки и нового поколения компьютеров.