В Китае построили гигантский лифт для школьников, но вскоре нашлась проблема

Как сократить трехчасовой путь по скалам до нескольких минут? В Китае, чтобы решить эту проблему, решили построить вдоль отвесной стены 268-метровый лифт. И это почти такой же уникальный объект, как самый быстрый лифт, поднимающий пассажиров на сотый этаж за 40 секунд. Идея сработала, и теперь дети добираются до школы быстро и безопасно. Но тут возникла новая трудность, которая едва не перечеркнула весь замысел. Что пошло не так и как это исправили?

Гигантский лифт для школьников в Китае

Деревня Ничжухэ находится глубоко на дне Большого каньона реки Ничжу в китайской провинции Юньнань. Из-за сложного рельефа и удаленности от цивилизации местные дети вынуждены жить в интернате при начальной школе Гуаньчжай. Домой они возвращаются лишь раз в три недели.

Раньше каждый такой поход превращался в серьезное испытание на выносливость. Школьникам приходилось нести на себе тяжелые вещи и карабкаться по крутым скалистым тропам вдоль ущелья. Как вспоминал один из учеников, на скользких горных дорогах было очень легко сорваться вниз. Дорога в один конец занимала около трех часов, а путь туда и обратно отнимал целых шесть часов. Об этом рассказал один из авторов сайта Oddity Central.

В 2022 году власти провинции решили кардинально изменить ситуацию. Вдоль вертикального обрыва был построен первый панорамный лифт под названием «Цинъюнь» высотой 268 метров. То, на что раньше уходили часы изнурительного подъема, теперь занимало всего несколько минут.

Неожиданная проблема китайского лифта

Казалось бы, кошмар с длинным путем до школы остался позади, но проект оказался слишком успешным. Появление огромного стеклянного лифта в живописном каньоне быстро привлекло внимание путешественников. Тысячи туристов со всей страны устремились в горы, чтобы прокатиться на уникальном аттракционе.

Вскоре стало очевидно, что пропускной способности одной кабины катастрофически не хватает. Людям приходилось часами стоять в очередях, чтобы просто насладиться видом. Хотя местные школьники имели право пользоваться подъемником бесплатно, в периоды туристического наплыва им тоже приходилось подолгу ждать своей очереди на посадку.

В лифте наш вес меняется на 7 килограммов. Знаете почему?

Масштабный инженерный проект, задуманный ради детей, стал жертвой собственной популярности. Чтобы вернуть школьникам нормальную дорогу домой, властям пришлось начать новое строительство.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Как устроен новый 288-метровый маршрут до школы

Недавно прямо рядом с первым лифтом заработал второй — еще более мощный подъемник, получивший название «Фуяо». Его шахта стала на 20 метров длиннее, а общая высота достигла 288 метров, что делает его одним из самых высоких и впечатляющих уличных лифтов в мире.

Новая кабина двигается быстрее и вмещает больше пассажиров. Теперь ожидание в очереди сократилось вдвое, и туристический поток больше не мешает местным жителям. Сегодня возвращение из интерната домой выглядит как хорошо отлаженный механизм, который включает в себя три этапа:

короткая поездка на автобусе-шаттле до станции подъемника;

быстрый подъем на новом панорамном лифте;

пересадка на канатную дорогу, ведущую прямо к школьному кампусу.

А вы в курсе, что у нас есть канал Кобура от Теслы? Там мы рассказываем про классные штуки из интернета, который реально можно купить!

Весь путь теперь занимает всего около 30 минут вместо прежних трех часов опасного подъема пешком. Строительство гигантских башен не просто решило проблему очередей, но и окончательно превратило самую опасную дорогу к знаниям в одну из самых технологичных и безопасных.