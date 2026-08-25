В кошачьей моче нашли тайный код: учёные только что его расшифровали

Если у вас есть кот, вы наверняка сталкивались со странностями кошачьего поведения: например, как он метит углы, а другой кот потом подолгу обнюхивает это место и странно замирает с приоткрытым ртом. Так вот, в этот момент он буквально читает информацию о том, кто здесь был. Оказалось, что кошачьи метки — это не просто резкий запах, а самый настоящий химический паспорт. Учёные разобрались, из чего он состоит и почему остаётся стабильным даже после смены корма. А заодно нашли подсказку, которая может пригодиться ветеринарам.

Химический паспорт в каждой метке

Главное открытие простое: у каждой кошки в моче свой уникальный набор особых жирных кислот. Речь идёт о так называемых жирных кислотах с разветвлённой цепью — именно они формируют неповторимый запаховый «автограф» животного.

Самое интересное — этот запаховый автограф сохраняется как минимум сутки. Даже когда сама моча высохла и испарилась, характерный запах остаётся. То есть кот, пришедший позже, всё равно узнает, кто оставил метку.

Авторы исследования сравнивают это с человеческим лицом. Мы можем узнать знакомого по походке или причёске, но обычно всё же смотрим в лицо. У кошек роль такого «лица» играет именно химическая подпись в моче.

Странная гримаса, которую делают коты

Чтобы понять, как коты читают эти метки, учёные наблюдали за реакцией Флемена — той самой забавной мордой с приоткрытым ртом. В этот момент кот втягивает запах к особому органу во рту, который улавливает феромоны и другие важные химические сигналы.

Обнаружилось любопытное: чем чаще коту давали нюхать одну и ту же мочу, тем реже он делал эту гримасу. А стоило подсунуть образец от нового кота — интерес и реакция снова вспыхивали. Проще говоря, животное запоминает знакомые запахи и явно выделяет чужаков.

Потом мочу разложили на составные части и по очереди давали нюхать. Коты стабильно реагировали именно на ту порцию, где были эти самые разветвлённые жирные кислоты. Так и удалось вычислить главный «опознавательный знак».

Почему запах не меняется от смены корма

Учёные нашли, где хранится этот химический паспорт — в жировых капельках в наружном слое почек. Про сами капельки в кошачьих почках известно больше ста лет, но зачем они нужны, никто толком не понимал.

Теперь появилась версия: эти капельки работают как склад-резервуар. Такой резервуар может поддерживать индивидуальный запах кота постоянным, даже если меняется рацион или самочувствие животного. Отсюда и стабильность метки — организм словно понемногу берёт вещества из личного запаса.

Кстати, кошки различают не только друг друга. Их обоняние позволяет узнавать человека по запаху и отличать хозяина от чужого.

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Что это значит для здоровья питомца

Похожие жирные кислоты и жировые капельки нашли и у крупных кошек — львов и тигров. Но конкретный набор веществ и количество капелек у разных видов отличаются, а значит, эта система, судя по всему, менялась по мере эволюции кошачьих.

Но у открытия есть и практический смысл. Исследователи хотят понять, как эти жировые капельки образуются и расходуются и не связаны ли сбои в этом процессе с хронической болезнью почек у кошек. Если связь подтвердится, это может помочь лучше понять причины болезни.

Получается, привычка кота метить углы — не вредность, а способ общения на языке, который мы только сейчас начали разбирать. Но до готового теста у ветеринара ещё далеко: пока речь только о механизме и гипотезе. Поэтому владельцам по-прежнему важно замечать обычные признаки проблем со здоровьем, особенно у пожилых питомцев.