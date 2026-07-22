Почему мы не чувствуем запах собственного дома, хотя гости замечают его сразу

Вера Макарова

У каждого дома есть свой запах. Просто хозяева обычно узнают о нём последними. Стоит вернуться из отпуска или пригласить человека, который давно не заходил, — и привычная квартира внезапно пахнет мебелью, едой, стиральным порошком, кошкой или чем-то ещё, чему трудно подобрать название. Похожим образом люди могут не замечать и собственный запах, хотя окружающие чувствуют его без труда. С носом и обонянием всё в порядке: мозг намеренно убирает из внимания постоянный фон, иначе каждый знакомый аромат сопровождал бы нас весь день без перерыва.

Мы привыкаем к постоянным запахам дома, но стоит появится чему-то новому, и мы тут же улавливаем этот аромат. Фото.

Мы привыкаем к постоянным запахам дома, но стоит появится чему-то новому, и мы тут же улавливаем этот аромат.

Нос перестаёт реагировать на постоянный запах

Когда мы заходим в незнакомую квартиру, запах появляется почти мгновенно. Через несколько минут он становится слабее, а потом словно растворяется. Хотя молекулы никуда не исчезли: они по-прежнему летают в воздухе и попадают на обонятельные рецепторы.

Этот эффект называют обонятельной адаптацией. При непрерывном воздействии одного и того же запаха чувствительность к нему снижается. Часть изменений происходит уже на уровне рецепторов, но особенно быстро постоянный сигнал начинает приглушать мозг. В научном обзоре этот процесс описывают как сочетание сенсорной адаптации и привыкания.

Логика у такого фильтра вполне практичная. Запах дивана, деревянного шкафа или любимого крема обычно не требует срочной реакции. А вот дым, испорченная еда или чужие духи появились только что — их лучше заметить. Поэтому обоняние хорошо улавливает изменения запаха, но быстро теряет интерес к стабильному фону.

Из чего складывается запах квартиры

«Запах дома» редко создаёт что-то одно. Обычно это сложная смесь из десятков и сотен летучих веществ. Их выделяют мебель, краска, книги, ковры, бытовая химия, приготовленная еда, комнатные растения, домашние животные и сами жильцы.

Источники домашнего запаха могут быть разные: диван, книги, чашка кофе, кухня, комнатное растение и кошка в одном реалистичном интерьере. Фото.

Источники домашнего запаха могут быть разные: диван, книги, чашка кофе, кухня, комнатное растение и кошка в одном реалистичном интерьере.

Особенно хорошо запахи удерживают мягкие поверхности. Шторы, диванные подушки, матрасы и одежда работают почти как губка: впитывают молекулы, а затем понемногу возвращают их в воздух. Поэтому квартира может пахнуть ужином ещё утром, даже если кухня давно вымыта.

Со временем мозг перестаёт разбирать эту смесь на отдельные части и воспринимает её как единый знакомый фон. Для хозяина это просто «ничем не пахнет», а для гостя — вполне заметный набор дерева, кофе, собаки и кондиционера для белья. Интересно, что один аромат может намертво связаться с определённым местом или периодом жизни: именно поэтому запахи мгновенно возвращают воспоминания.

После поездки собственный дом пахнет иначе

Иногда настоящий запах квартиры удаётся поймать прямо с порога. Такое бывает после отпуска, ночёвки в другом месте или хотя бы долгой прогулки. За время отсутствия обонятельная система успевает частично восстановить чувствительность к домашнему фону.

Поэтому в первые секунды после возвращения можно внезапно заметить запах старой мебели, кошачьего лотка, сырости в прихожей или специй, которые обычно кажутся совершенно незаметными. Но окно короткое: уже через несколько вдохов мозг снова узнает знакомую обстановку и начинает приглушать сигнал.

Человек с дорожной сумкой открывает дверь своей квартиры и останавливается на пороге, словно впервые почувствовал запах дома. Фото.

Человек с дорожной сумкой открывает дверь своей квартиры и останавливается на пороге, словно впервые почувствовал запах дома.

Причём привыкание довольно избирательно. Можно перестать замечать запах квартиры, но сразу почувствовать подгоревший хлеб или новый освежитель воздуха. Обонятельная система не «выключается» целиком — она убирает конкретный повторяющийся фон, чтобы на его месте было легче распознать что-то новое.

Почему гости сразу замечают то, что не чувствуем мы

У гостя нет вашей обонятельной «настройки». Для него запах квартиры новый, поэтому мозг не считает его фоном и обрабатывает гораздо внимательнее. Отсюда знакомая ситуация: хозяин уверен, что дома ничем не пахнет, а вошедший человек сразу чувствует рыбу после ужина, ароматическую свечу или собаку.

На восприятие влияет и личный опыт. Один человек быстрее заметит сигаретный дым, другой — сырость, третий — кошачий корм. Запахи, связанные с неприятным опытом или опасностью, обычно сильнее привлекают внимание. А знакомые и эмоционально нейтральные быстрее уходят на задний план.

Есть и обратный эффект. Запах, который хозяину кажется уютным и почти родным, гостю может показаться тяжёлым. Обоняние не измеряет воздух как лабораторный прибор: оценка зависит от памяти, ожиданий и отношения к источнику запаха. Поэтому фраза «у вас здесь пахнет домом» может быть и комплиментом, и очень вежливой формой наблюдения.

Гость входит в квартиру и реагирует на запах, пока хозяин рядом ничего необычного не замечает. Фото.

Гость входит в квартиру и реагирует на запах, пока хозяин рядом ничего необычного не замечает.

К каким домашним запахам нельзя привыкать

Способность отключать знакомый фон удобна, но иногда играет против нас. Запах сырости может указывать на постоянную влагу и скрытую плесень. Канализационный запах — на пересохший сифон, негерметичное соединение или проблему с вентиляцией. Запах гари от розетки, удлинителя или техники требует немедленной проверки.

Особенно коварна плесень. Она может расти за мебелью, под обоями или внутри влажных конструкций, пока жильцы привыкают к затхлому воздуху. При этом плесень в квартире связана не только с запахом: её споры способны усиливать аллергию и симптомы астмы. Поэтому рекомендуется устранять не аромат, а источник влаги, поддерживая относительную влажность примерно на уровне 30–50%.

На запах нельзя полагаться и при использовании газовых приборов. В бытовой газ специально добавляют пахучие вещества, чтобы утечку было легче заметить, но угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Рекомендуется устанавливать датчики CO рядом со спальными зонами и регулярно проверять их работу. Отсутствие запаха не означает безопасность.

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Как узнать, чем на самом деле пахнет ваш дом

Самый простой способ — выйти на свежий воздух хотя бы на несколько минут, а затем вернуться и не спешить. Первые вдохи в прихожей дадут больше информации, чем попытка принюхиваться после целого дня дома. Именно такой приём рекомендуется при поиске проблем с качеством воздуха в помещении.

Полезно отдельно проверить места, где запах задерживается дольше всего: текстиль, обувницу, мусорное ведро, холодильник, слив, пространство возле стиральной машины и мягкую мебель. Ещё честнее работает человек, который бывает у вас редко. Правда, вопрос лучше задавать прямо — из вежливости гости обычно не сообщают о запахе кошачьего лотка с порога.

Если неприятный запах возвращается после проветривания, маскировать его ароматизатором бессмысленно. Нужно искать источник: влагу, загрязнённый фильтр, испорченный продукт, слив, вытяжку или ткань, которая давно всё впитала. Нос быстро привыкает к дому, но это не значит, что воздух действительно чистый и вкуснопахнущий. Иногда достаточно ненадолго выйти, вернуться — и квартира сама расскажет, чем она живёт.

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