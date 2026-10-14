Что может уничтожить человечество до 2100 года: названы 2 главные угрозы

Международная комиссия экспертов журнала The Lancet определила 17 главных угроз здоровью человечества до 2100 года. Две из них способны привести к полному вымиранию людей. Пока вероятность такого сценария оценивается как низкая, но эксперты считают, что игнорировать их нельзя. Остальные угрозы тоже требуют внимания, однако эти две стоят особняком. Что именно это за угрозы и почему они так опасны?

В масштабном исследовании десятки ученых под руководством врача и экономиста здравоохранения Кристофера Мюррея из Вашингтонского университета подсчитали, сколько потерь для здоровья человечество может предотвратить с 2025 по 2100 год. Главный вывод авторов звучит обнадеживающе: масштаб грядущих кризисов огромен, но у общества все еще есть время и инструменты, чтобы взять их под контроль.

Два сценария с риском вымирания человечества

На вершину пирамиды рисков исследователи поставили две угрозы, способные поставить под вопрос само существование нашего вида до конца столетия. Первая — это злонамеренное использование искусственного интеллекта, включая разработку новых видов биологического оружия с помощью нейросетей. Вторая — ядерный конфликт и следующий за ним глобальный голод из-за климатических изменений.

Другие популярные сценарии конца света в итоговый список не попали. Падение крупного астероида или извержение супервулкана ученые исключили из-за ничтожно малой вероятности таких событий в XXI веке. Еще одну гипотетическую опасность — создание так называемой «зеркальной жизни» (синтетических организмов из зеркально отраженных молекул) — тоже оставили за скобками: технология пока не создана, поэтому возможный вред от нее еще слишком рано оценивать в цифрах.

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Как ученые измеряли потерянные годы здоровой жизни

Чтобы сравнить между собой совершенно разные бедствия — от войн до вредных привычек, — исследователи использовали показатель DALY. Простыми словами, один DALY равен одному потерянному году здоровой жизни. В эту цифру складывают время, которое люди недожили из-за преждевременной смерти, и годы, проведенные в болезни или инвалидности.

Для наглядности авторы доклада перевели эти расчеты в понятный каждому масштаб: 1 миллиард потерянных лет здоровой жизни примерно равен ущербу от двух пандемий COVID-19. По базовому прогнозу комиссии, с 2025 по 2100 год все болезни и травмы в сумме отнимут у человечества около 246 миллиардов лет здоровой жизни, что сопоставимо с пятью сотнями ковидных пандемий.

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Еще 15 угроз, которые можно предотвратить

Сразу за угрозами вымирания в пирамиде следуют 15 масштабных опасностей. Каждая из них способна отнять у жителей Земли более 1 миллиарда лет здоровой жизни до конца века, но этот урон можно предотвратить при правильной политике государств.

В этот список вошли как медицинские и экологические, так и социальные проблемы:

ожирение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни;

низкий уровень образования и неравенство в доходах;

загрязнение воздуха и изменение климата;

высокое артериальное давление, курение и злоупотребление алкоголем;

устойчивость бактерий к антибиотикам и естественные пандемии;

детское недоедание, ухудшение психического здоровья и нездоровое старение;

обычные вооруженные конфликты и прекращение международной финансовой помощи здравоохранению.

При этом инфекции и опасные паразиты в теле человека никуда не исчезают, а на фоне устойчивости микробов к лекарствам и сокращения финансирования медицины бороться с ними становится сложнее.

Ожирение и доступ к образованию во главе списка

Самой масштабной из предотвратимых угроз в этом столетии оказалось ожирение вместе с высоким индексом массы тела, плохим рационом и нехваткой движения. Разница между лучшим и худшим сценариями развития ситуации к 2100 году составляет колоссальные 23,1 миллиарда лет здоровой жизни — это эквивалент примерно 46 пандемий коронавируса.

Сразу за лишним весом идут низкий уровень образования и неравенство доходов. Доступное и качественное обучение работает сразу в двух направлениях: образованные люди внимательнее следят за самочувствием, раньше замечают, когда состояние ногтей говорит о проблемах в организме, и реже запускают хронические болезни, а в масштабах планеты рост грамотности замедляет чрезмерный прирост населения в беднейших регионах.

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Авторы подчеркивают, что все эти цифры нельзя просто сложить вместе. Многие проблемы тесно переплетены у одних и тех же людей: бедность часто ведет к плохому питанию, гипертонии и тяжелым условиям жизни. Чтобы подготовиться к кризисам XXI века, комиссия предложила правительствам три шага: перестроить системы здравоохранения под будущие угрозы, резко увеличить инвестиции в прорывные медицинские и климатические технологии, а также создать международную систему постоянного мониторинга глобальных рисков.