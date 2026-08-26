Что скрывают создатели нейросетей: Билл Гейтс назвал две реальные угрозы ИИ

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выступил с жестким предупреждением. По его словам, индустрия искусственного интеллекта сознательно преуменьшает опасности, которые несет технология. В частных разговорах специалисты всерьез обеспокоены рисками использования нейросетей, но открыто о своих страхах они не говорят, чтобы не помешать бизнесу и не потерять триллионы долларов. Разработчики нейросетей мчатся вперед и надеются, что хорошее перевесит плохое. Что именно скрывают IT-гиганты? Нет, дело не в том, что чат-боты могут плохо повлиять на психику людей.

Почему корпорации молчат о реальных угрозах нейросетей

В недавнем интервью изданию The New York Times миллиардер признался, что руководители крупнейших технологических компаний прекрасно осознают опасность нейросетей. Они видят, насколько стремительно умнеют нейросети, и в беседах между собой не скрывают своей тревоги.

Однако публично звучит совсем другая риторика. По словам Гейтса, в индустрии действует негласное правило: не говорить о плохом, чтобы не отпугнуть инвесторов. Бизнесмены прямо просят друг друга помалкивать, так как на кону стоит привлечение следующего триллиона долларов. Они просто жмут на газ, надеясь, что польза от технологий каким-то чудом перевесит возможные катастрофы.

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Две главные опасности нейросетей

Главная причина для беспокойства — это не абстрактное восстание машин из фантастических фильмов, а вполне реальные и прикладные сценарии. Гейтс выделяет две фундаментальные угрозы: создание биологического оружия и тотальную автоматизацию труда.

С помощью продвинутых ИИ-систем злоумышленники могут значительно ускорить разработку новых смертельных патогенов. Учитывая, как активно сооснователь Microsoft пытается бороться с пандемией и изменением климата, его страх перед сгенерированными вирусами вполне обоснован.

Вторая проблема — потеря работы миллионами людей. Исторически любая технологическая революция в итоге создавала больше новых профессий, чем уничтожала. Но эпоха нейросетей, по мнению предпринимателя, станет болезненным исключением, что приведет к неизбежной массовой безработице.

Какие профессии будут нужны всегда: искусственный интеллект здесь бессилен

Налог на нейросети и международный контроль

Миллиардер уверен, что полагаться на совесть корпораций больше нельзя. Добровольное саморегулирование в этой сфере просто не работает, когда речь идет о многомиллиардной выгоде.

Чтобы избежать катастрофы, Гейтс предлагает несколько жестких мер:

Создать международные соглашения для строгого мониторинга самых опасных сценариев использования ИИ;

Ввести специальный налог на использование нейросетей, деньги от которого пойдут на финансовую помощь людям, потерявшим работу из-за автоматизации;

Законодательно защитить от ИИ профессии, требующие личного участия и эмпатии, например, уход за больными и пожилыми людьми.

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Три технологии, которые шокировали создателя Microsoft

За всю свою долгую карьеру в IT-индустрии Билл Гейтс признается, что был по-настоящему поражен развитием технологий лишь трижды.

Первым потрясением стал графический интерфейс пользователя в 1980 году — то, что превратило сложные строчки программного кода в понятные каждому окна и иконки. Вторым прорывом он называет первую демонстрацию возможностей ChatGPT в 2022 году.

Третьим и решающим этапом стал релиз системы Claude Code в 2026 году. По признанию Гейтса, именно успехи этого инструмента заставили его окончательно понять всю ошеломляющую скорость текущего прогресса.

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Если раньше технологический бум казался предпринимателю исключительно источником новых возможностей, то теперь эти иллюзии разрушены. Гейтс уверен, что мир оказался на пороге принципиально новой эпохи, где без строгого глобального контроля искусственный интеллект из универсального помощника рискует быстро превратиться в неконтролируемую силу.