Если вы психопат, возможно, виноваты бактерии в вашем кишечнике

Психопатия давно интересует учёных: жестокость, отсутствие сочувствия, импульсивность и холодный расчёт есть у части людей, но откуда именно всё это берётся — до сих пор понятно не до конца. И вот новое исследование португальских учёных предлагает неожиданный поворот: часть ответа может скрываться в микробах, которые живут у нас в кишечнике и во рту. Звучит странно, но связь микробиома с нашим поведением наука изучает давно. Бактерии внутри нас, похоже, влияют глубже, чем мы привыкли думать — вплоть до характера. Разберёмся, что именно нашли, насколько этому можно верить и что это меняет для обычного человека.

Что вообще такое психопатия

Психопатия — это не диагноз из фильмов ужасов, а реальный набор черт личности. Её отличают недостаток эмпатии, антисоциальные наклонности, импульсивность и эгоизм, но откуда именно берутся такие личности, до конца всё ещё непонятно.

Раньше учёные искали причину в мозге. Известно, что у психопатов бывают схожие особенности строения мозга — определённые области и связи, включая префронтальную кору, часто связывают с этим явлением. Но одного мозга, похоже, мало.

Исследователи отмечают, что изменения в мозге, особенно в префронтальной коре и височно-лимбических зонах, сами по себе недостаточны, чтобы полностью объяснить психопатическое поведение. Именно поэтому команда решила посмотреть туда, куда обычно не смотрят, — на бактерии.

Как проверяли связь бактерий с характером

Эксперимент был устроен просто. Учёные изучили 200 здоровых взрослых, которые заполнили анкету на выявление психопатических черт и сдали образцы крови, слюны и кала для анализа состава бактерий и обменных маркеров.

Сначала результат разочаровывал. Когда сравнивали индивидуальное разнообразие микробов в кишечнике и во рту, чёткой связи с психопатией не нашли. Но стоило сравнить участников друг с другом — картина изменилась.

Оказалось, что повышенное количество трёх определённых видов бактерий связано с более выраженными психопатическими чертами. Больше микробов из родов Allisonella или Prevotella, а также вида Cloacibacillus evryensis — и по этому анализу выше вероятность проявления психопатических черт.

Почему кишечные бактерии могут влиять на поведение

Главный вопрос — как это вообще работает. Точного ответа нет, но у учёных есть гипотезы.

Allisonella и раньше связывали с рядом болезней, а её способность провоцировать воспаление, которое ассоциируется с тревогой и депрессией, может частично объяснять её возможную роль. Проще говоря: воспаление в теле влияет на мозг, а через него — на настроение и поведение.

Prevotella раньше связывали с нейропсихиатрическими расстройствами, и считается, что она влияет на обработку эмоций, а роль C. evryensis может быть связана с тем, что она предположительно производит гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) — тормозной нейромедиатор, который участвует в контроле импульсов. Если совсем просто, ГАМК — это природный «тормоз» нервной системы, помогающий сдерживать порывы.

Был и обратный эффект. Один вид показал отрицательную связь: больше Treponema vincentii во рту — ниже показатели психопатии, хотя объяснения этому у исследователей пока нет.

Главное ограничение, о котором нельзя молчать

Нужно понимать: ни один из результатов пока не говорит о причинно-следственной связи — исследование лишь выявляет корреляции в данных. То есть бактерии и черты характера встречаются вместе, но это не значит, что микробы делают человека психопатом. Возможно, всё наоборот, или причина вообще в чём-то третьем — например, в питании, которое влияет и на бактерии, и на поведение.

Если микробиом вам интересен глубже, почитайте, как бактерии влияют на эмоции — эта тема шире одной психопатии.

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Что это может дать в будущем

Даже с оговорками находка очень полезна. Учёные говорят, что это первый случай, когда получены свидетельства того, как микробиота может участвовать в формировании психопатических черт, биологическая природа которых изучена плохо.

Исследователи подчёркивают потенциал микробов и их обменных продуктов как биомаркеров психопатических черт у обычных людей. Проще говоря, когда-нибудь анализ бактерий сможет стать одной из подсказок для специалистов.

Связи между конкретными бактериями и такими чертами, как бессердечие, склонность к манипуляциям, импульсивность и антисоциальность, указывают на измеримый биологический след психопатии, который выходит за рамки привычных моделей, связанных только с мозгом.

Вывод простой: характер человека — это не только воспитание и мозг, но и, возможно, целая экосистема микробов внутри нас. Пока это лишь первая ниточка, но именно с таких ниточек и начинаются большие открытия.