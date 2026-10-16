Вы ругаете собаку, а она зевает. Как это понимать?

Вы ругаете собаку за погрызенный тапок, а она вдруг широко зевает и отворачивается. Такое ощущение, будто псу совершенно неинтересно, что вы ему говорите. Но собаки хорошо считывают наши эмоции, а вот мы их ответные жесты часто понимаем неправильно. И зевота — один из самых показательных примеров.

Зевота может быть реакцией на напряжение

Когда хозяин повышает голос, нависает над собакой или пристально смотрит ей в глаза, животное может испытывать стресс. В такой ситуации пёс иногда начинает зевать, облизываться или отворачиваться. Это может быть признаком напряжения, а вовсе не попыткой вас игнорировать.

В одном исследовании с участием 92 собак выяснилось, что животные, которых обучали с помощью наказаний и других неприятных воздействий, зевали значительно чаще тех, кого поощряли. При этом у них сильнее повышался уровень кортизола — гормона, связанного со стрессом.

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Зевоту нередко называют «успокаивающим сигналом», будто собака пытается сказать: «Давай не будем ссориться». Но пока нельзя уверенно утверждать, что пёс сознательно пытается успокоить хозяина. Это может быть просто реакцией на неприятную ситуацию.

«Виноватый» взгляд ещё не означает чувство вины

Собака опускает голову, прижимает уши, отводит взгляд и зевает. Кажется, она прекрасно понимает, что нашкодила, и теперь раскаивается. Но здесь есть интересный нюанс.

В небольшом эксперименте учёные обнаружили, что характерное «виноватое» выражение появлялось у собак чаще, когда хозяева их ругали. Причём даже у тех животных, которые ничего не нарушали!

Получается, собака может реагировать на ваше недовольство, а не на собственный проступок. Особенно если вы отчитываете её за то, что произошло некоторое время назад.

Уши, хвост и взгляд расскажут больше, чем один зевок

Сама по себе зевота ещё ничего не доказывает. Чтобы понять состояние питомца, нужно посмотреть, что он делает одновременно с ней.

Как объясняют специалисты Dogs Trust, о дискомфорте могут говорить сразу несколько признаков:

собака отворачивает голову и избегает взгляда;

часто облизывает нос, хотя рядом нет еды;

прижимает уши и опускает хвост;

напрягается, замирает или пытается отойти;

широко раскрывает глаза, показывая белки.

Чем больше таких сигналов появляется вместе, тем вероятнее, что собаке некомфортно. Причём подобная реакция бывает не только во время выговора. Даже обычные объятия и поцелуи иногда вызывают у питомца напряжение, хотя хозяин уверен, что проявляет любовь.

Иногда собака действительно просто хочет спать

Зевота бывает и совершенно обычной. Собаки зевают после пробуждения, перед сном, при смене активности, а иногда даже «заражаются» зевотой человека.

Поэтому не стоит считать каждый зевок признаком страха или стресса. Если пёс расслаблен, спокойно двигается и сам стремится к общению, причин для тревоги гораздо меньше.

Но если собака внезапно стала зевать намного чаще, причём не только в напряжённых ситуациях, стоит присмотреться к её здоровью. Некоторые незаметные признаки боли у собак похожи на проявления стресса. Особенно важно обратиться к ветеринару, если изменились аппетит, активность или привычное поведение питомца.

Вместо крика лучше показать собаке, что делать

Если собака начинает зевать во время выговора, лучше прекратить ругань. Говорите спокойнее, не нависайте над ней и дайте возможность отойти. Продолжать давить на испуганного питомца — значит усиливать его напряжение.

К тому же ругань задним числом практически бесполезна. Как предупреждают ветеринары, собака может связать наказание не с прошлым поступком, а с появлением рассерженного хозяина.

Гораздо полезнее убрать обувь из зоны доступа, предложить разрешённую игрушку и поощрять пса, когда он грызёт именно её. Такой подход помогает объяснить правила без страха и наказаний.

И ещё один момент: если собака зевнула, это не повод немедленно заканчивать любое занятие. Но если она регулярно зевает, отворачивается и избегает общения, лучше пересмотреть сам способ взаимодействия с ней.