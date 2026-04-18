Как понять, что у собаки где-то болит: признаки, которые вы пропускаете

Мы привыкли думать, что знаем своего пса как облупленного и хорошо считываем его эмоции. Погрустнел, заскулил, захромал — значит, что-то не так. Но новое исследование показывает неожиданную вещь: даже опытные собаководы пропускают тонкие сигналы боли у собственных питомцев. А их аж 17, и да — не все они очевидны.

Как владельцы распознают боль у собак: данные исследования

Учёные из Утрехтского университета провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 530 владельцев собак и 117 человек, у которых собаки нет. Участникам предложили список из 17 типов поведения и попросили оценить, насколько каждый из них может говорить о боли. Важная деталь: все 17 пунктов в списке действительно связаны с болевыми ощущениями.

Очевидные признаки — хромоту, поджимание лапы, отказ от игры — большинство участников распознали верно. Но вот с менее заметными сигналами дела обстояли хуже. Зевоту, облизывание губ и носа, учащённое моргание и отведение взгляда люди не связывали с болью — ни владельцы, ни те, у кого собак нет.

Особенно интересно, что участники без собак оказались даже немного лучше в распознавании некоторых признаков — например, замирания на месте и отворачивания головы. Исследователи предполагают, что владельцы собак со временем привыкают к поведению питомца и начинают воспринимать эти сигналы как норму.

Почему собаки скрывают боль и не подают явных сигналов

Здесь важно понимать одну вещь: собаки не будут жаловаться на боль. Это эволюционный механизм. В дикой природе животное, которое открыто демонстрирует слабость, становится лёгкой мишенью для хищников. Поэтому собаки, как и многие другие виды, инстинктивно маскируют дискомфорт.

Если травма острая — например, порезанная лапа или перелом, — собака, скорее всего, заскулит или заплачет. Но при хронической боли (артрит, проблемы с зубами, внутренние воспаления) сигналы часто сводятся к едва заметным изменениям в поведении. Именно их мы чаще всего и пропускаем, потому что они выглядят как обычные собачьи привычки.

Люди в целом неплохо считывают базовые эмоции животных — страх, радость, злость. Но когда дело касается боли, тревоги или фрустрации, наша интуиция работает гораздо хуже.

Признаки боли у собак: 17 сигналов, которые легко пропустить

В исследовании перечислены 17 поведенческих сигналов, каждый из которых может говорить о том, что собаке больно. Вот они:

Изменение характера или настроения Осторожное поджимание или приподнимание лапы Перепады настроения Снижение интереса к играм Отворачивание головы или корпуса Замирание на месте Вылизывание поверхностей Облизывание губ и носа Частая зевота Принюхивание к воздуху Учащённое моргание Усиленный груминг (вылизывание шерсти) Частое почёсывание Изменения шерсти (текстура, как лежит на теле) Изменившийся взгляд или выражение морды Снижение активности Замкнутость, нежелание общаться

Обратите внимание: большинство этих пунктов не выглядят тревожно. Собака зевнула — ну и что? Облизала нос — бывает. Но если такие действия участились или появились без очевидной причины, стоит присмотреться внимательнее: иногда даже за странным поведением могут скрываться проблемы со здоровьем.

Помогает ли опыт владельца распознать боль у собаки

Исследование включало ещё один этап: участникам описали три случая с собаками и попросили определить, есть ли у животного боль. В двух случаях собаки действительно страдали от болезненных состояний (один — с очевидными симптомами, другой — с тонкими), а третий был без болевого компонента.

Когда признаки были явными — собака хромала и поджимала лапу, — владельцы справились заметно лучше, чем люди без собак. Но в случае, где симптомы были мягкими — ночное беспокойство, хождение по пятам за хозяином, более короткие прогулки, — разницы между владельцами и «не-собачниками» не было. Примерно половина участников в обеих группах вообще не связала эти признаки с болью.

Зато те, у кого раньше уже была собака с болезненным состоянием, показали лучшие результаты. Личный опыт столкновения с болью питомца действительно помогает быть внимательнее в будущем.

Что делать, если у собаки болит

Главное правило — не ждать, пока собака начнёт скулить или откажется от еды. Если вы замечаете любые необъяснимые изменения в поведении, это повод показаться ветеринару. И точно не стоит ориентироваться только на популярные мифы вроде того, что сухой нос сам по себе всегда говорит о болезни.

На что стоит обращать внимание в повседневной жизни:

Нарушения сна, ночное беспокойство

Навязчивое следование за хозяином

Нежелание, чтобы трогали определённые части тела

Необычное вылизывание или покусывание себя

Вялость, нежелание гулять или играть

Изменение положения ушей, качества шерсти

Резкая реакция на громкие или внезапные звуки

Последний пункт заслуживает отдельного внимания. Исследования показывают, что боль может усиливать реактивность собаки на шум — животное вздрагивает или лает в ответ на звуки, которые раньше его не беспокоили. Это один из косвенных маркеров хронического дискомфорта. Со стороны иногда выглядит так, будто собака просто лает без причины.

Ещё один важный момент: нераспознанная боль может приводить к агрессии. Собака, которая испытывает хронический дискомфорт, с большей вероятностью укусит — не из злости, а потому что защищается. И в такой момент важно не списывать всё на плохое поведение и психические расстройства.

Исследование было проведено учёными Утрехтского университета и опубликовано в журнале PLOS ONE в апреле 2026 года. Его результаты — хорошее напоминание о том, что близость к питомцу не заменяет внимательности. Мы можем любить собаку всем сердцем и при этом годами не замечать, что ей больно. Не потому что мы плохие хозяева, а потому что собаки слишком хорошо умеют терпеть и не могут сказать, что им больно как, например, при солнечном ожоге.