Собаки понимают, когда ты злишься, боишься или грустишь, но некоторые эмоции они путают

Каждый хозяин уверен: его пёс всё понимает. Пришёл домой в дурном настроении — и лохматый уже смотрит виновато, будто это он съел твои тапки. И дело, похоже, не только в нашей фантазии: собаки действительно понимают нас без слов лучше, чем может показаться. Мозг собаки по-разному реагирует на счастливое, злое, испуганное и грустное человеческое лицо — это показал свежий эксперимент с собаками прямо в МРТ-сканере.

Как собак засунули в МРТ и заставили лежать смирно

Самое удивительное в этой истории — не результат, а то, как его вообще получили. Обычно, чтобы сделать МРТ, нужно лежать неподвижно, а любая собака при слове «лежать» вспоминает миллион неотложных дел. Но четвёрка хвостатых участников нового эксперимента — их зовут Моранте, Кун-кун, Один и Молли — тоже прошла подготовку и справилась. Впрочем, это не первый такой опыт: раньше собак уже обучали лежать в томографе.

Собаки лежали в сканере без наркоза и без фиксации, добровольно оставаясь неподвижными после постепенной тренировки. Никто их не держал и не усыплял — они просто согласились поучаствовать. Как отмечают исследователи, всё получилось только благодаря самим собакам и терпению их семей. Согласитесь, лежать смирно в гудящей трубе — это вам не команду «дай лапу» отработать.

Что показывали собакам на экране

Пока пёс лежал в сканере, ему показывали фотографии одного и того же человека с разными эмоциями на лице: страх, злость, грусть и, для контраста, радость. Три негативных чувства и одно позитивное. А учёные в это время смотрели, какие участки собачьего мозга загораются в ответ на каждую картинку.

Важная деталь: на фото были лица незнакомцев, а не хозяев. Сделали это специально. Иначе было бы непонятно — реагирует пёс на эмоцию или просто на родное лицо.Другие эксперименты уже показывали, что собаки реагируют на человеческие лица, а знакомый человек добавил бы ещё один фактор. С чужаками этот фактор отпадает, остаётся реакция на выражение лица.

Какие эмоции собачий мозг различает, а какие путает — и почему

Результаты оказались не такими простыми. Злость, страх и грусть активировали разные зоны мозга — то есть мозг пса не сводит все выражения к простому «хорошо» и «плохо». В эксперименте собаки отличали страх от злости и страх от грусти.

А вот злость и грусть они, похоже, между собой не различали — для их мозга эти две эмоции давали похожую реакцию. Что, в общем, по-своему логично: и когда человек злится, и когда грустит, ничего хорошего псу обычно не светит, так что реакция может быть схожей.

По словам авторов, это первое доказательство, что собачий мозг способен различать отдельные человеческие выражения лица внутри одной категории эмоций, а не просто улавливать «доволен мной хозяин или нет». И это хорошо сочетается и с другими исследованиями о том, могут ли собаки сочувствовать людям. Ярче всего мозг откликался на счастливое лицо — радость собаки считывали увереннее всего.

Почему это круче, чем кажется

Теперь вспомните, в каких условиях собаки всё это провернули. Никаких голосов, запахов, движений тела, никакого контекста — только застывшая картинка с лицом чужого человека. В жизни-то пёс считывает нас по множеству сигналов: по интонации, позе, походке, запаху.

И даже в такой урезанной, почти лабораторной обстановке мозг всё равно чётко откликнулся на радость и по-разному — на часть негативных эмоций. Это как узнать настроение друга по одной размытой фотке без единого слова — а собака справилась.

Что тут пока не доказано

Соблазн решить, что пёс «чувствует всё как человек», огромный — однако исследователи от такого вывода предостерегают. Мы просто не можем залезть собаке в голову и точно узнать, что на самом деле чувствуют собаки.

Результаты говорят лишь об одном: мозг собаки различает выражения лиц как отдельные категории. Это ещё не значит, что животное переживает и осознаёт эмоции так же, как мы. Считывать «человек улыбается — значит, ему хорошо» — это одно, а понимать эмоции по-человечески — совсем другое. Отдельный вопрос — реагируют ли собаки так же на разные позитивные эмоции. Пока это неизвестно — нужны отдельные эксперименты.

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А как же нос — главный собачий инструмент

Самое смешное, что весь эксперимент строился на зрении, а зрение у собак — далеко не козырь. Мы, люди, живём глазами, а пёс живёт носом: запах для собаки важнее картинки. Вполне может быть, что наши эмоции он в первую очередь именно нюхает, а не разглядывает. По крайней мере, учёные уже проверяли, способны ли животные чувствовать страх человека по запаху.

Теперь исследователям стоит проверить, как собаки реагируют на эмоции через звук, движение и запах, а не только по фотографиям. И заодно придумать эксперименты, где пёс не просто лежит, а что-то делает в ответ на наши чувства.

Пока же вывод для обычного хозяина приятный и вполне научный: когда вам кажется, что собака чувствует ваше настроение, — вам не кажется. Так что улыбайтесь своему лохматому почаще.