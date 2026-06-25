Вентилятор в жару может перегреть тело: когда его лучше выключить

В жару рука сама тянется включить вентилятор: подуло — и кажется, что стало легче. Но это работает не всегда. При очень высокой температуре вентилятор может усиливать перегрев, а не охлаждать, фактически нагнетая тепло к телу. Вопрос стал особенно острым этим летом. Западная Европа переживает рекордную жару, которая опасна для здоровья, а большинство людей там борются с ней без кондиционеров. Только около 20% европейских домов оснащены кондиционерами — у остальных есть лишь вентиляторы, в России ситуация с кондиционерами плюс-минус похожая. И пусть жара нас ещё не накрыла, важно заранее понять: когда поток воздуха действительно охлаждает, а когда начинает работать против вас.

Почему вентилятор не охлаждает воздух, а только двигает его

Главное, что нужно понять: вентилятор не холодный. Он не снижает температуру в комнате, как кондиционер. Он просто перемещает воздух вдоль кожи. Спасёт вас это движение воздуха или навредит, зависит от перетягивания каната между двумя силами — теплом, которое дует на тело, и испарением пота с его поверхности.

Кожа человека в тени обычно нагрета примерно до 35–37 °C. Если воздух прохладнее кожи, движущийся поток уносит тепло прочь. Если воздух горячее кожи, поток, наоборот, пригоняет тепло к телу. Именно поэтому отметку в 35 °C часто используют как предупредительную линию.

Но человек — не неодушевлённый предмет. Мы потеем, и пот меняет всё уравнение. Испарение забирает тепло с кожи, когда жидкая вода превращается в пар. Вентилятор помогает, сметая тёплый влажный слой воздуха, прилипший к телу, и позволяя поту испаряться активнее.

В небольшом, но влиятельном исследовании 2015 года восемь здоровых молодых мужчин сидели в тепловых камерах при 36 и 42 °C, пока учёные постепенно поднимали влажность. С вентилятором их пульс и температура тела оставались стабильными до более высокой влажности, чем без него. Так что для молодых, здоровых и сидящих неподвижно людей вентилятор иногда помогает даже когда воздух горячее кожи.

Как влажность воздуха определяет, охлаждает вентилятор или вредит

Сухая и влажная жара мучают тело по-разному: всё зависит от того, как испаряется пот. В этом и ключ к загадке.

В очень сухой жаре пот может испаряться так же быстро, как тело успевает его производить. Вентилятор почти не увеличит испарение — зато движущийся воздух просто доставит к коже больше тепла . В этот момент вентилятор начинает работать не как спасение, а скорее как конвекционная печь.

. В этот момент вентилятор начинает работать не как спасение, а скорее как конвекционная печь. Во влажной жаре всё иначе: пот скапливается и стекает, потому что воздух уже насыщен водой. Здесь вентилятор помогает сильнее, потому что отгоняет насыщенный влагой воздух от кожи и позволяет испарению возобновиться.

Это подтверждает свежее исследование пожилых людей, в том числе с ишемической болезнью сердца:

В жарких и влажных условиях — 38 °C и 60% влажности — вентилятор слегка снижал ректальную температуру и улучшал самочувствие.

— вентилятор слегка снижал ректальную температуру и улучшал самочувствие. А вот в очень жарких и сухих условиях — 45 °C и 15% влажности — использование вентилятора, наоборот, ухудшало температуру тела, потоотделение и общий комфорт.

Авторы прямо заключили, что в очень жаркой и сухой среде вентилятор ухудшает все показатели, и от него стоит отказаться.

Поэтому день при 38 °C во влажном Милане или Калининграде физиологически не равен дню при тех же 38 °C в сухой комнате в глубине материка. Один и тот же вентилятор даёт разный эффект. Это объясняет, почему официальные рекомендации разных стран расходятся: Британия советует включать вентилятор только ниже 35 °C, американский CDC ещё осторожнее — ниже 32,2 °C, а ВОЗ в одной из рекомендаций называет порог в 40 °C.

Почему вентилятор опаснее для пожилых людей

С возрастом тело хуже справляется с жарой. Пожилые люди начинают потеть позже и меньше, чем молодые. Сосуды менее эффективно выносят тепло к коже, чаще встречаются болезни сердца и почек, влияющие на терморегуляцию. Некоторые лекарства — например, антихолинергические и часть сердечно-сосудистых препаратов — тоже мешают организму регулировать температуру.

Это значит, что температура, которую здоровый 25-летний переносит с вентилятором, может оказаться опасной для 75-летнего. В исследовании 2016 года пожилые люди сидели в камере при 42 °C по мере роста влажности и, в отличие от опыта с молодыми мужчинами, вентилятор не отсрочил опасный рост пульса и температуры. Более того, и пульс, и температура тела были в среднем выше именно с вентилятором.

В другом испытании 2024 года пожилые люди восемь часов находились при 36 °C и влажности 45% — примерно так и выглядит перегретая квартира во время жары. Вентиляторы на обычной и высокой скорости не смогли сколько-нибудь заметно снизить пиковую температуру тела. Авторы заключили, что данные не поддерживают вентилятор как самостоятельное средство охлаждения для пожилых в жарких помещениях выше примерно 33–35 °C.

Если вам интересно, из-за чего температура тела может опуститься до 35 градусов, у нас есть отдельный материал.

Вода делает вентилятор безопаснее и эффективнее

Есть одно простое решение, которое делает вентилятор полезнее и безопаснее: добавить воду. Вентилятор помогает максимально тогда, когда ему есть что испарять. Если тело не может выработать достаточно пота или потоотделение усилит обезвоживание, увлажнение кожи даёт испарение без потери драгоценной жидкости.

Это может быть распыление воды на кожу, влажная футболка, мокрое полотенце, прохладный душ или регулярное смачивание открытых рук и ног. ВОЗ тоже советует смачивать кожу влажной тканью, спреем или носить лёгкую мокрую одежду в жару. И это не народная мудрость: в исследовании пожилых людей при 38 °C и 60% влажности смачивание кожи делало жару переносимее и снижало потоотделение, что, по словам авторов, может уменьшить риск обезвоживания.

Здесь же стоит сказать о важности питья. В исследовании 2025 года молодые люди находились при температуре около 39 °C и влажности 49%. С вентилятором они теряли с потом примерно на 125 граммов жидкости в час больше. А когда участники были обезвожены (признаки и последствия обезвоживания смотри тут), вентилятор повышал пульс и не улучшал ни температуру тела, ни самочувствие.

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Когда включать вентилятор в жару, а когда выключать: простые ориентиры

Универсального порога нет, но есть рабочее правило. Ниже 35 °C вентилятор обычно полезен. Выше — всё зависит от деталей: влажности, числа людей в комнате, возраста, состояния здоровья. А выше 40 °C на вентилятор как основное средство охлаждения полагаться точно не стоит.

Коротко по зонам это выглядит так:

Ниже 32 °C в помещении — вентилятор разумен для большинства, хотя уязвимым людям всё равно нужны питьё, тень и контроль состояния.

в помещении — вентилятор разумен для большинства, хотя уязвимым людям всё равно нужны питьё, тень и контроль состояния. От 32 до 35 ° C — вентилятор помогает комфорту и может помогать охлаждению, но пожилым, младенцам и людям с хроническими болезнями не стоит полагаться только на него.

C — вентилятор помогает комфорту и может помогать охлаждению, но пожилым, младенцам и людям с хроническими болезнями не стоит полагаться только на него. От 35 до 39 °C — условная зона. Вентилятор скорее поможет во влажной жаре, если человек пьёт воду и способен потеть. Добавьте смачивание кожи.

— условная зона. Вентилятор скорее поможет во влажной жаре, если человек пьёт воду и способен потеть. Добавьте смачивание кожи. Около 40 °C и выше — не делайте вентилятор главной стратегией. Ищите кондиционер, прохладную комнату или душ, а при признаках теплового удара обращайтесь за медицинской помощью.

— не делайте вентилятор главной стратегией. Ищите кондиционер, прохладную комнату или душ, а при признаках теплового удара обращайтесь за медицинской помощью. Очень жаркая и сухая жара, например 45 °C при низкой влажности — вентилятор, скорее всего, усилит тепловую нагрузку, особенно у пожилых.

ВОЗ советует держать жильё днём ниже 32 °C, а ночью — ниже 24 °C, прежде всего для младенцев, пожилых и людей с хроническими болезнями. Если комната остаётся жаркой ночью, полезно знать, как спать в жару без кондиционера: нужно открывать окна, когда воздух снаружи остынет, а днём наоборот прикрывать окна и жалюзи, чтобы сохранить прохладу. Можно перебраться в более прохладную или нижнюю комнату, а то и провести несколько часов в прохладном общественном здании, чем просто оставить вентилятор работать у кровати.

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Вентиляторы останутся частью адаптации, потому что они дёшевы, доступны и потребляют куда меньше энергии, чем кондиционеры. Используемые с умом, они спасают от дискомфорта и иногда снижают нагрузку на тело. Используемые неправильно — в очень жаркой сухой комнате или обезвоженными и уязвимыми людьми — они способны ухудшить и без того опасную ситуацию.

Вентилятор выбрасывать не нужно, но включать его при любой духоте тоже не стоит. Ниже 35 °C — включайте смело, он обычно помогает, выше — включайте голову и смотрите на влажность воздуха, самочувствие и возможность охладиться другими способами.