Как жара убивает нас и что делать, чтобы спастись

С 2022 года жара, вызываемая глобальным потеплением и влияющая на самые неожиданные города в мире, унесла в Европе более 200 тысяч жизней, и почти все эти смерти можно было предотвратить. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Заявление прозвучало после того, как ряд стран зафиксировал самые высокие в истории майские температуры. Жару не зря называют «тихим убийцей»: она редко попадает в заголовки, но по числу жертв обгоняет многие куда более заметные катастрофы.

Почему жару называют «тихим убийцей»

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге прямо назвал экстремальную жару самым непосредственным и смертоносным проявлением изменения климата. Говорят даже, что скоро 40-градусная жара станет нормой для России. Хуже только то, что жара убивает незаметно. Она не разрушает дома, как ураган, и не сметает города, как наводнение. Человек просто чувствует слабость, обезвоживание, у него обостряются хронические болезни — и это далеко не всегда записывают как «смерть от жары».

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Именно поэтому официальные 200 тысяч погибших Клюге назвал лишь «верхушкой айсберга»: ещё миллионы людей страдают физически и психологически, не попадая ни в какую статистику. Жара бьёт по сердцу, почкам, нервной системе, но в свидетельстве о смерти чаще указывают именно их отказ, а не первопричину.

Как высокая температура убивает человека

Чтобы понять, почему жара так опасна, достаточно вспомнить, что человеческое тело устроено для работы в узком диапазоне температур. Когда становится жарко, организм пытается охладиться через потоотделение, но у этого механизма есть предел. Если интересно, почитайте, что с нами происходит, когда нам жарко.

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В зоне риска прежде всего очень пожилые люди, маленькие дети и пациенты с болезнями сердца и почек. Жара действует на них сразу несколькими путями:

обезвоживание — организм теряет воду быстрее, чем человек успевает её восполнять

тепловой удар — система терморегуляции перестаёт справляться, и температура тела опасно растёт

обострение хронических болезней — нагрузка на сердце и почки резко возрастает

У пожилых людей чувство жажды притупляется, поэтому они часто обезвоживаются, даже не замечая этого. А сердечникам жара даёт дополнительную нагрузку именно тогда, когда их организм меньше всего к ней готов.

Почему Европа нагревается быстрее других континентов

Клюге подчеркнул, что Европа теплеет быстрее любого другого континента. Учёные связывают рост числа таких трагедий с изменением климата, вызванным деятельностью человека: волны жары, засухи и наводнения становятся более частыми и более интенсивными.

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Конкретный повод для заявления ВОЗ — аномальная ранняя жара в конце мая, накрывшая значительную часть Западной Европы. Глава климатического направления ООН Саймон Стилл назвал её «жестоким напоминанием о нарастающих последствиях климатического кризиса».

Цифры подтверждают тревогу: власти Испании сообщили, что в этом году зафиксировали самое высокое число смертей от жары за май с 2015 года. И речь идёт о месяце, который традиционно считается ещё весенним, а не пиком лета. Если хочется понять масштаб проблемы шире, стоит почитать и о том, как меняется климат планеты в целом.

Что предлагает ВОЗ для защиты людей от жары

Главная мысль ВОЗ оптимистична: жара — убийца тихий, но вовсе не неизбежный. Большинство смертей можно было предотвратить, и для этого нужны не чудеса, а системные меры. В новом руководстве организация перечисляет, что должны делать власти:

создавать системы раннего оповещения о волнах жары и предупреждать уязвимые группы населения

развивать городское озеленение — больше парков и зелёных зон, которые снижают температуру в городах

через социальные службы следить, чтобы пожилые люди вовремя пили воду

сдвигать рабочие смены, чтобы люди не работали под полуденным солнцем

Отдельно Клюге отметил важный момент: личные меры вроде «не выходить на жару» нужны, но их недостаточно для борьбы с системным кризисом. Жара — проблема не отдельного человека, а всего общества, и решать её нужно скоординированно, на уровне институтов и городов.

Что рекомендации ВОЗ по жаре меняют для обычного человека

Для каждого из нас вывод ВОЗ означает простую вещь: к жаре стоит относиться так же серьёзно, как к морозу или шторму. Особенно если рядом есть пожилые родственники или люди с болезнями сердца — именно им жара угрожает в первую очередь, и именно они реже всего просят о помощи.

Практические шаги при сильной жаре несложны:

пить воду регулярно, не дожидаясь сильной жажды избегать улицы и физических нагрузок в самые жаркие часы проверять самочувствие пожилых родственников и соседей создавать в доме прохладные зоны — затенять окна, проветривать ночью

Это не отменяет необходимости больших системных мер, но помогает пережить конкретную волну жары без последствий для здоровья.

Главный итог заявления ВОЗ не в страшной цифре, а в слове «предотвратимо». Двести тысяч смертей — это не неотвратимая стихия, а результат того, что общество пока не научилось воспринимать жару как настоящую угрозу. И чем быстрее это изменится — на уровне городов, служб и каждой семьи, — тем меньше людей будет терять следующее лето.