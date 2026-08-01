Какие черты характера связаны с долголетием: гены решают не всё

Жители так называемых «голубых зон» известны тем, что живут дольше и дольше остаются здоровыми. Учёные уже знают, что на долголетие влияют гены и окружающая среда, но роль характера изучена намного хуже. Исследователи из Университета Кальяри на Сардинии решили проверить, связаны ли личностные особенности с феноменом долгожительства. Оказалось, что такая связь действительно есть — правда, с важными оговорками.

Что такое «голубые зоны» и почему Сардиния в их числе

Голубые зоны — это регионы, где необычно много людей доживают до глубокой старости и при этом остаются в хорошей форме. Сардиния попала в этот список из-за высокой доли жителей в возрасте 90 лет и старше — причём показатель держится стабильно уже около 150 лет. Кроме того, в пожилом возрасте эти люди в среднем дольше сохраняют здоровье.

Сардиния — не единственная такая территория. Похожие «голубые зоны» есть на Окинаве (Япония), острове Икария (Греция) и полуострове Никоя (Коста-Рика). Учёные давно пытаются понять, что именно даёт их жителям преимущество: гены, еда, климат, образ жизни — или что-то ещё. Отчасти дело в питании: средиземноморская диета помогает жить дольше, и это доказано наукой. Но что ещё?

Ещё больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Как проходило исследование характера долгожителей

Работа опубликована в International Journal of Applied Positive Psychology. Учёные сравнили сардинских «супердолгожителей» с другими пожилыми людьми из соседнего сельского района, который к голубой зоне не относится. В исследовании участвовали 125 человек в возрасте от 71 до 101 года, со средним возрастом 80,1 года. Все они прошли серию опросников, а данные затем скорректировали с учётом возраста и уровня образования.

Характер оценивали по модели «Большой пятёрки» — это пять базовых черт личности: открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм (склонность к тревожности и негативным эмоциям). Конечно, реальный характер сложнее пяти шкал, но именно этот набор психологи используют, чтобы искать связи между личностью и здоровьем.

Какие черты характера связаны с благополучной старостью

Главный результат: открытость опыту, добросовестность и доброжелательность оказались связаны с более высоким психологическим благополучием и с тем, что человек чаще занимается разными делами в пожилом возрасте. Чем выше был нейротизм, тем ниже участники оценивали качество своей жизни в поздние годы. Связь характера и долголетия находили и в других исследованиях.

У жителей голубой зоны эти особенности были выражены заметнее. У них была выше открытость новому опыту, более эффективные способы справляться со стрессом, лучше развита эмоциональная компетентность, и они чаще занимались делами, которые нагружают и голову, и тело. Учёные также отметили у сардинцев больше любопытства и восприимчивости к новым идеям, а ещё они лучше понимали и выражали свои эмоции.

Почему долгожители-сардинцы дольше остаются активными

Образ жизни жителей голубой зоны исследователи описывают как простой, но очень активный, причём значительная часть их занятий связана именно с умственной нагрузкой. Цифры это подтверждают: в среднем 11,3 часа в неделю они тратили на стимулирующий досуг — умственный и физический — против 6,8 часа у их соседей из обычного района.

По мнению авторов, работает именно сочетание: адаптивные черты характера и умение справляться со стрессом подталкивают человека к более активному образу жизни. А сама активность помогает дольше сохранять здоровье и самостоятельность. Похожие результаты получали и при изучении связи между активным досугом и риском деменции.

Что в исследовании характера долгожителей доказано, а что пока нет

Здесь важно быть честными: это наблюдательное исследование, а не доказательство причины и следствия. Более того, сами авторы признают, что данные не подтвердили все их гипотезы. Вопреки ожиданиям, устойчивой связи между качеством жизни, связанным со здоровьем, и чертами «Большой пятёрки» почти не нашлось — за исключением нейротизма.

Учёные объясняют это так: в поздние годы восприятие собственного физического здоровья, возможно, сильнее зависит от объективного состояния тела и социальной поддержки, чем от устойчивых черт характера.

При этом те, у кого нейротизм был выше, действительно чаще считали качество своей жизни низким. Получается классическая проблема курицы и яйца: то ли позитивный настрой улучшает здоровье, то ли хорошее здоровье формирует позитивный настрой.

Похожая история встречается и в других исследованиях: например, a href=»https://hi-news.ru/eto-interesno/sila-hvata-predskazyvaet-skolko-vy-prozhivyote-vot-gde-tut-podvoh.html»>сила хвата связана с долголетием, но это не значит, что тренировка кистей сама по себе продлевает жизнь.

Практический вывод всё равно есть: любопытство, открытость новому, умение справляться со стрессом и активный досуг связаны с более здоровой старостью. Даже если наука пока не до конца разобралась, где здесь причина, а где следствие, привычка сохранять интерес к жизни вряд ли окажется лишней.