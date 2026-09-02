Умные часы врут о сожженных калориях. Насколько сильно они ошибаются

Вы когда-нибудь задумывались, сколько калорий на самом деле сжигаете за тренировку? Например, сколько калорий сжигает утренняя зарядка и вечерняя тренировка? Умные часы и фитнес-трекеры показывают одну цифру, но врачи говорят, что реальная может быть на 15–25% меньше. Носимые устройства для спорта хороши в мотивации, но не в точных расчетах. Мы выяснили, насколько сильно они ошибаются и как это влияет на ваш прогресс.

Как ученые проверяли умные часы на точность

Чтобы выяснить правду, исследователи из Международного университета Флориды (FIU) пригласили 58 взрослых добровольцев. Их посадили на велотренажер и попросили выполнить тренировку, в которой умеренная нагрузка чередовалась с высокой.

На руках участников были надеты смарт-часы: Apple Watch Series 8, Fitbit Sense 2, Samsung Galaxy Watch 5 и Garmin Forerunner 955. Одновременно с этим их истинный расход энергии измерялся с помощью метаболического анализатора COSMED K5 — это точное клиническое оборудование, которое считается золотым стандартом.

Результаты оказались неутешительными для любителей полагаться на электронику. Все протестированные часы стабильно завышали количество потраченных калорий. Об этом написано на сайте FIU News.

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Погрешность в подсчете калорий в умных часах

Данные показывают, что типичная погрешность умных часов составляет от 15% до 25%. При этом у некоторых моделей средние показатели ошибки были еще выше.

Самыми точными в этом испытании оказались Apple Watch. А вот устройства от Garmin и Samsung завышали показатели расхода энергии сильнее остальных.

С часами Fitbit ситуация вышла и вовсе комичной. Во время тестов гаджет иногда выдавал неправдоподобно низкие результаты — например, фиксировал всего одну сожженную калорию за всю интенсивную тренировку, а иногда вообще не выдавал никаких данных. Из-за таких явных сбоев ученым пришлось исключить значительную часть данных Fitbit из финального анализа.

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Кому фитнес-браслеты врут больше всего

Самое интересное и одновременно обидное открытие заключалось в том, что часы ошибаются неравномерно. Чем выше у человека был процент жира в организме, тем сильнее врал гаджет.

Получается злая ирония: люди, которым точный подсчет калорий нужнее всего для снижения веса, получают самые искаженные данные. Вы можете ошибаться на сотни калорий каждую неделю и легко оказаться в профиците, думая, что находитесь в дефиците, предупреждает ведущий автор исследования Джейсон Кострна.

Почему так происходит? Точного ответа пока нет. Ученые предполагают, что проблема кроется в алгоритмах оценки расхода энергии. Компании-производители не раскрывают, на каких именно данных они обучают свои устройства, и, возможно, их выборки недостаточно разнообразны.

Причины ошибок смарт-часов в подсчете активности и способы их обойти

Пользователи часто задаются вопросом, почему умные часы не считают шаги или ошибаются в пройденной дистанции. Но, как оказалось, с расчетом сожженных калорий дела обстоят еще сложнее. Если вы используете трекер для контроля тренировок, вот как ученые советуют его использовать:

Воспринимайте сожженные калории лишь как грубый ориентир. Для надежности всегда мысленно округляйте эту цифру в меньшую сторону;

Не пытайтесь агрессивно урезать рацион, чтобы «компенсировать» неточность гаджета. Организму в любом случае нужно топливо для восстановления и стабильных тренировок;

Опирайтесь на те показатели, которые часы измеряют хорошо: пульс и время нахождения в различных пульсовых зонах. Это реальные и полезные данные для развития выносливости.

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Сейчас исследователи из FIU готовятся к следующему этапу: они хотят проверить, как умные часы справляются с подсчетом калорий во время силовых тренировок, где алгоритмам еще труднее считывать короткие всплески активности. А пока относитесь к цифрам на экране философски: если гаджет помогает вам встать с дивана и пойти в зал, он уже отлично выполняет свою главную задачу.