Улыбаются ли собаки? Или нам это только кажется?

Примерно на каждой десятой гифке с улыбкой — собака. Губы оттянуты, пасть открыта, вид довольный. Когда собака широко открывает пасть, нам кажется, что она счастлива. Морда пса действительно что-то выражает, но эта «улыбка» не всегда означает радость. То, что видим мы, и то, что чувствует собака, совпадает не всегда. Иногда за такой «улыбкой» прячется тревога, и понять разницу помогает обстановка.

Собачья морда устроена для эмоций

Мимические мышцы у собак в основном «быстрые». Они сокращаются мгновенно и дают короткие, мимолётные выражения, как у нас, когда мы реагируем непроизвольно. И эти быстрые реакции гарантируют искренние выражения. Поэтому собаки почти не умеют притворяться и честно показывают, что чувствуют.

У волков больше «медленных» мышц. Они плохо подходят для быстрой смены гримас, зато позволяют долго держать губы трубочкой, когда волк воет.

Такая разница появилась не случайно, показывает исследование. Морды с быстрой мимикой людям легче читать, и за десятки тысяч лет рядом с человеком оставались именно такие собаки. Получается, что волки подают сигналы волкам, а собаки — нам.

Есть версия, что собаки отчасти приручили себя сами. Волки, которые меньше боялись людей, ходили за охотниками и подбирали остатки добычи. Ближе к стоянкам подпускали тех, кто лучше показывал, что не опасен. Пока это лишь одна из гипотез, но в неё хорошо вписывается то, как устроена собачья морда.

Оскал не всегда означает улыбку

Даже человеческая улыбка — довольно странная штука. Посмотрите на шимпанзе, наших ближайших родственников: оттянутые щёки и открытые зубы у них обычно означают гримасу страха. Так обезьяна показывает тревогу, подчинение или даже готовность к драке.

У собак бывает похожее. Когда пёс оттягивает губы и как будто улыбается, на самом деле ему может быть не по себе. У спокойной собаки пасть расслабленно приоткрыта. Беда в том, что оба выражения мы принимаем за улыбку.

Мы понимаем собак хуже, чем думаем

Люди распознают собачьи эмоции хуже, чем им кажется. Мешает привычка очеловечивать животных: нам хочется верить, что собака нас любит и всем довольна. Мы видим, как она носится с другими псами, думаем «я бы на её месте радовался» и не замечаем, что ей неуютно.

Самый известный пример — «виноватый взгляд». Хозяин находит изгрызенный ботинок, собака съёживается, и нам кажется, что ей стыдно. Но опыты показывают, что дело не в вине, а в попытке успокоить хозяина. Пёс считывает его позу и словно просит: «Пожалуйста, не злись».

Выходит, что собака не раскаивается в съеденном ботинке, а пытается погасить конфликт, пока не стало хуже. Ругать её «за вину» бессмысленно: она реагирует на ваше настроение здесь и сейчас.

Уши и обстановка подскажут больше, чем пасть

Одно и то же выражение морды может значить совсем разное. «Улыбающийся» пёс, который свернулся рядом с вами на диване, скорее всего доволен. Но если вокруг шумно и суетливо, а хвост поджат, такая «улыбка» может означать желание уйти.

Многое говорят и уши. Если они расслаблены, к собаке обычно можно подойти. Уши, прижатые к голове, чаще всего выдают страх или стресс.

Сложнее всего с плосколицыми породами вроде мопсов. На приплюснутой морде мелкие оттенки эмоций разглядеть труднее, чем, например, у лабрадора.

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Как понять, что собаке хорошо

Скорее всего, собака довольна, если:

пасть расслабленно приоткрыта ;

; взгляд мягкий ;

; тело расслаблено, хвост виляет ;

; вокруг спокойно.

А вот оскал в напряжённой ситуации, да ещё со скованным телом и прижатыми ушами, — повод насторожиться и присмотреться.

Хорошая новость в том, что понимать собак можно научиться. Если каждый, кто их любит, потратит немного времени на то, чтобы разобраться в собачьих сигналах, нашим питомцам станет житься заметно лучше.