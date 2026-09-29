Кто умнее: советский или современный ребенок?

Многие уверены, что советские дети были умнее и развитее современных. Такое мнение существует как минимум потому, что в советских школах было больше предметов, среди которых даже числилась астрономия. Но так ли это на самом деле? Психологи решили проверить и напрямую сравнили дошкольников 1970-х годов и детей 2015–2020 годов. Результаты оказались неожиданными: по одним параметрам выигрывают одни, по другим — другие. Какие именно различия нашли учёные и что это говорит о детях разных эпох?

Ум складывается из многих разных способностей

О советском детстве обычно спорят на эмоциях: вспоминают двор, строгих учителей, вкус продуктов из детства. Но прежде чем сравнивать ум, нужно договориться, что мы под ним понимаем.

Интеллект не сводится к выученным стихам, таблице умножения или ловкости со смартфоном. Сюда входят логика, умение замечать закономерности, память, внимание, представление о пространстве, речь, скорость обработки информации и умение самому решать бытовые задачи. Об этом мы уже рассказывали в статье о том, как понять, что вы умный человек.

Поэтому сравнивать поколения «в целом» трудно. Советский девятилетний мальчик ездил один через полгорода, чинил велосипед, помнил десятки телефонных номеров, и рядом с ровесником из наших дней он кажется очень взрослым. А современный школьник быстрее разберётся в незнакомой схеме и спокойно работает с огромным объёмом информации. В такой ситуации умнее будет выглядеть уже он.

Это не просто рассуждения. Исследования показывают, что за несколько десятилетий сильные и слабые стороны детей действительно сместились.

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Дошкольники 2015–2020 годов обошли сверстников из 1970-х

Психологи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели одно из редких прямых сравнений. Они взяли данные обследований дошкольников 1970-х годов и сопоставили их с результатами детей, которых проверяли в 2015–2020 годах. Методики использовали те же или сравнимые.

В группе 6–7 лет сравнили 156 детей из старой выборки и 236 современных. Задания проверяли не школьную программу, а более общие умения: разбираться в формах, схемах и моделях, раскладывать предметы по системе, находить закономерности.

По общему уровню умственного развития современные дети набрали в среднем 11,45 балла против 10 у детей 1970-х. Это не IQ, а условная шкала теста, поэтому говорить, что они умнее, нельзя. Но разница статистически значимая, то есть вряд ли объясняется случайностью.

Лучше всего современным дошкольникам давались задания на схемы и системы. Им проще ориентироваться по схеме, видеть связи между предметами и замечать закономерности. Авторы пришли к выводу, что по этим показателям нынешние дети развиты лучше сверстников из 1970-х и 1990-х.

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Советские дети точнее сравнивали предметы с образцом

Но лучше стали не все результаты. В задании, где нужно было соотнести форму предмета с образцом, дети 1970-х набрали 25,36 балла, а современные 23,93. Эта разница тоже значимая.

Здесь проверялись так называемые сенсорные способности: насколько точно ребёнок замечает форму и свойства настоящего предмета и сравнивает их с эталоном. Ещё один навык из этой группы психологи называют перцептивным моделированием. Грубо говоря, это умение мысленно собрать образ предмета из частей. Тут разницы между поколениями не нашли.

Исследователи предполагают, что причина в том, чем дети заняты в течение дня. Сегодня ребёнок больше имеет дело с экранами и меньше возится с разными настоящими вещами. Выходит, что схемы и абстракции даются легче, а некоторые навыки обращения с реальными предметами слабеют. Пока это гипотеза, а не доказанная причина.

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Эффект Флинна: каждое новое поколение решает тесты чуть лучше

Большую часть XX века молодые поколения в среднем немного лучше старших справлялись с тестами интеллекта. Это явление называют эффектом Флинна, и в российских данных он тоже заметен.

В крупном исследовании разобрали результаты более 267 тысяч россиян. У людей 1983–2000 годов рождения результат рос примерно на 0,19 балла IQ с каждым годом рождения, то есть примерно на 3,2 балла за весь период. Проще говоря, родившийся в 2000 году в среднем решал этот тест лучше родившегося в 1983-м.

При этом важна оговорка: проверяли взрослых мужчин, которые сами решили пройти онлайн-тест, а не школьников. Поэтому фраза «современный ребёнок на 3 балла IQ умнее советского» будет ошибкой. Но и с идеей массового поглупения эти данные плохо сочетаются.

Самостоятельность и свободная игра были сильной стороной советского детства

А вот здесь у старого детства преимущество выглядит убедительнее. Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) отмечают, что и в мире, и в России дети становятся всё менее самостоятельными в передвижении. Они позже начинают сами ходить по району и городу, чаще передвигаются под присмотром родителей и меньше бывают на улице без взрослых.

Дело не в том, что прогулка во дворе полезнее математики. Когда ребёнок ходит один, он всё время принимает мелкие решения: куда свернуть, сколько времени займёт дорога, как перейти улицу, что делать, если заблудился, как договориться с друзьями и как вести себя с чужими людьми. Так тренируются житейская смекалка, умение ориентироваться и ответственность. Поэтому советский школьник часто казался взрослее ровесника из наших дней. Но самостоятельность и IQ всё-таки разные вещи.

Изменилась и игра. Российские психологи сравнили, как дошкольники играют в сюжетно-ролевые игры, с данными, собранными по той же методике примерно за 55 лет до этого. У нынешних детей сложных сюжетных игр оказалось меньше.

Для развития это важно: такая игра учит ребёнка управлять собой, соблюдать правила и не терять цель. Когда дети часами сами придумывают «войнушку», магазин, стройку или полёт в космос и договариваются, кто кем будет, они тренируют сразу много навыков общения и мышления. Сегодня часть этого свободного времени занимают готовые развлечения.

Смартфоны не сделали детей глупее, но и грамотнее тоже

В 2023–2024 годах российские дети 5–7 лет проводили около 10–11 часов в неделю за пассивным просмотром экрана. Ещё 4–5 часов уходило на более активные цифровые занятия.

Свежий российский обзор метаанализов (это работы, которые сводят вместе результаты многих исследований) показал, что при большом экранном времени дети в среднем хуже развиваются в речи, общении и понимании эмоций. Правда, это статистическая связь, а не доказательство того, что во всём виноват экран. И очень важно, что именно ребёнок смотрит. Обучающие передачи, подходящие по возрасту, наоборот, могут пополнять словарный запас. Вредит скорее привычка часами листать короткие ролики.

Другой миф: будто современные дети прекрасно работают с информацией. ВШЭ проверила более 30 тысяч девятиклассников из 21 региона. Им нужно было не запустить игру, а найти сведения, оценить, можно ли им доверять, свести данные вместе и сделать на их основе что-то своё. Чаще всего школьники показывали уровень ниже базового, а базового достигли чуть меньше трети. Смартфон в кармане ещё не учит пользоваться информацией.

Но и жалобы на то, что дети разучились читать, проверку не выдерживают. В международном исследовании PIRLS-2021 российские четвероклассники набрали 567 баллов и остались среди мировых лидеров по пониманию прочитанного. Около 89% показали как минимум средний уровень. Правда, этот тест не говорит, сколько дети читают для удовольствия и смогут ли несколько часов подряд читать роман.

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Школа тогда и сейчас тренирует разные навыки

Из классов исчезли не только привычные вещи советской школы: поменялось само представление о том, чему учить. Советская школа в первую очередь давала стройную систему знаний. При этом считать её сплошной зубрёжкой неверно: уже реформы 1960–1970-х старались сократить заучивание и приучить детей самим искать способ решения.

Современная школа хотя бы на бумаге задаёт другой вопрос: не «что ты знаешь?», а «сможешь ли ты применить знания в незнакомой ситуации?». Отсюда задания на работу с информацией, практические и творческие задачи.

Поэтому советский школьник мог держать в голове больше конкретных фактов, формул и правил: этот навык тренировали постоянно. Современный чаще быстро находит недостающие сведения и сразу пускает их в дело. Но из этого не следует, что чей-то мозг лучше.

Сравнение по пунктам: в чём сильнее каждое поколение

Если свести все данные вместе, получится такая картина.

Что сравниваем У кого вероятнее преимущество Логические задачи и работа со схемами Современный ребёнок Общий уровень умственного развития дошкольников Современный ребёнок Некоторые навыки обращения с предметами Советский ребёнок Самостоятельные поездки и бытовые проблемы Советский ребёнок Свободная ролевая игра без готового сценария Скорее советский ребёнок Цифровая среда Современный, хотя его умения часто переоценивают Доступ к знаниям Современный ребёнок, с огромным отрывом Привычка держать много сведений в памяти Советский ребёнок Чтение и понимание текста Признаков упадка у современных детей нет Врождённые способности Надёжных данных о разнице нет

Если понимать ум так, как его измеряют психологи, то есть через тесты интеллекта и логические задачи, у современного ребёнка скорее небольшое преимущество. Это показало прямое сравнение дошкольников, и данные об эффекте Флинна ему не противоречат.

Но советский ребёнок рос в среде, которая лучше тренировала другое: самостоятельность, обращение с настоящими предметами, свободную игру и умение обходиться без интернета под рукой. Оставьте двух детей без телефона в лесу, отправьте одних через незнакомый район или попросите пять часов занимать себя без экрана, и преимущество вполне может перейти к другому.

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И последнее: различия между семьями, школами и отдельными детьми часто больше, чем между эпохами. В том же российском исследовании эффекта Флинна жители мегаполисов и небольших населённых пунктов различались в среднем почти на 7 баллов IQ, а это больше, чем разница между родившимися в 1983 и в 2000 году.