Сколько тонн еды человек съедает за жизнь: цифра намного больше, чем кажется

Каждый день мы едим, не задумываясь о том, сколько это в масштабе всей жизни. Популярные статьи называют разные цифры, но они часто противоречат друг другу. Причина в том, что расчет зависит от калорийности рациона, уровня активности и даже страны проживания. Мы решили разобраться, как получить реалистичную оценку. И заодно проверить, насколько привычные цифры соответствуют действительности. И да, от такого количества пищи желудок человека взорвался бы многократно.

Из чего состоит типичный рацион россиянина

Универсальной нормы потребления в килограммах не существует. Российские методические рекомендации ориентируются на энергетическую ценность: взрослому человеку требуется от 1700 до 3800 ккал в сутки в зависимости от физической активности и пола. Но масса пищи при одинаковой калорийности отличается кардинально: полкилограмма овощей и столько же шоколада дают совершенно разный объем энергии.

Чтобы понять реальные объемы, можно обратиться к статистике. Росстат отслеживает потребление в домашних хозяйствах и делится данным на своем сайте. В свежих данных на одного человека в год приходится впечатляющее количество продуктов. В лидерах ожидаемо оказались молоко и молочные изделия — около 263,1 кг, овощи — почти 110 кг, мясо — около 100 кг и хлеб — более 86 кг.

Если сложить основные категории, получится около 767 кг продуктов в год. Однако воспринимать эту цифру буквально нельзя. Статистические ведомства используют пересчет на исходное сырье: например, килограмм сыра превращается в отчетах в большое количество литров молока, необходимого для его производства. Физически человек не выпивает эти дополнительные объемы, поэтому прямое умножение даст ошибку.

Сколько раз в день нужно есть, чтобы не толстеть: три, пять или шесть?

Математика потребления в течение жизни

В качестве грубого бытового ориентира врачи называют цифру около 1,5 кг еды в сутки, если не учитывать напитки. С такими вводными получаются довольно простые расчеты: за один год взрослый пропускает через себя примерно 548 кг пищи, то есть чуть больше полутонны.

Дальше достаточно умножить годовой объем на среднюю продолжительность жизни. При потреблении полутора килограммов в день за 70 лет набегает около 38 тонн. Если рацион чуть плотнее и составляет 2 кг в сутки, итоговый результат приблизится к 51 тонне.

Эти вычисления немного завышают реальную картину, так как младенец физически не может съесть порцию взрослого. С годами скорость обмена веществ меняется. Человеческие этапы взросления напрямую отражаются на размере тарелки: максимум приходится на средние годы, а в пожилом возрасте потребность в пище часто снижается.

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Реальный вес съеденной за десятилетия пищи

Самая корректная оценка гласит, что за всю свою жизнь обычный человек съедает 40–60 тонн продуктов. Популярная в интернете цифра в 50 тонн — это не строгий научный факт, а вполне реалистичный усредненный ориентир. Чтобы достичь такой отметки к старости, достаточно потреблять чуть меньше 2 кг еды ежедневно.

Обычный человек не документирует каждый свой обед, за исключением редких исследований. В сети часто приживаются фантастические мифы о потреблении 250 тонн еды или 70 тысяч котлет за жизнь.

Простая математика легко разрушает подобные легенды. Чтобы пропустить через себя 250 тонн за 70 лет, пришлось бы съедать почти 9,8 кг пищи каждый день, что физиологически невозможно для здорового организма. Кроме того, старые интернет-списки с тоннами соли и тысячами буханок хлеба совершенно не сходятся с современной статистикой потребления.

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Напитки и вода увеличивают массу вдвое

Подводить окончательные итоги нельзя без учета жидкостей. Роспотребнадзор оценивает среднюю потребность взрослого организма в воде на уровне 2,5 литров в сутки, из которых около полутора литров мы выпиваем в чистом виде и вместе с напитками.

Если прибавить всего полтора литра жидкости в день к твердой пище, за 70 лет наберется еще около 38 тонн. При активном потреблении воды суммарная масса всего проглоченного за жизнь уверенно достигает 80–100 тонн.

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Интересно, что основную тяжесть нашему рациону придают не мясо или картофель, а та же самая вода, скрытая в овощах, фруктах и супах. Мы не превращаемся в гигантов только потому, что вся эта колоссальная масса постоянно покидает тело: вода выводится через почки и с потом, а углерод из расщепленных белков, жиров и углеводов мы буквально выдыхаем в виде углекислого газа.