Самая загадочная смерть в истории: никто до сих пор не знает, кем был этот человек

В июне 2009 года на пляже в Ирландии нашли тело мужчины. Перед смертью он уничтожил все документы и вещи, которые могли бы его опознать. С тех пор прошло больше 17 лет, но полиция так и не знает его имени. Это дело известно как случай Питера Бергманна, и оно считается одним из самых странных в истории неопознанных тел. Эта история достойна того, чтобы войти в наш список самых громких нераскрытых преступлений.

Мужчина с несуществующим адресом в Вене

12 июня 2009 года высокий худой мужчина, на вид лет 55–65, сел на автобусной станции в североирландском Дерри на рейс до Слайго, небольшого города на северо-западе Ирландии. С собой у него были две чёрные сумки. Около 18:30 он приехал, отыскал недорогой Sligo City Hotel и заплатил наличными за три ночи.

В регистрационной карточке он записался как Peter Bergmann и указал венский адрес. Позже выяснилось, что такой улицы в Вене нет, а индекс 4472 к Вене вообще не подходит. Выходит, ложные данные он оставил уже при заселении.

Сотрудникам отеля послышался в его английском немецкий или австрийский акцент, а одному таксисту он сказал, что приехал из Австрии. Поэтому следствие долго искало его родных в Австрии и Германии, но безрезультатно.

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Тринадцать прогулок с фиолетовой сумкой

Самое странное полиция обнаружила уже после его смерти, когда стала смотреть записи камер. Пока Бергманн жил в отеле, он 13 раз выходил на улицу с большим фиолетовым пластиковым пакетом, на вид набитым. Возвращался он с пустым пакетом.

Следователи предполагают, что так он постепенно избавлялся от одежды, документов и других вещей, по которым его можно было бы опознать. Среди них, возможно, был и паспорт. При этом в городе хватало камер, но ни одна не сняла, как он что-то выбрасывает. Никто из прохожих тоже такого не видел. Отсюда пошла популярная легенда о том, что он заранее изучил, где стоят камеры, и обходил их.

Один из полицейских даже предположил, что у мужчины была военная или полицейская подготовка. Но это лишь догадка, потому что никаких доказательств его службы в армии, полиции или спецслужбах нет.

13 июня Бергманн зашёл на главную почту Слайго и купил десять марок по 82 евроцента и наклейки «авиапочта». По такому тарифу отправляют письма за границу. Это могло бы стать главной зацепкой, но фрагмент записи с почтовой камеры при копировании не сохранился, а оригинал к тому времени система уже стёрла. Так что никто даже не знает, отправил ли он письма. Если и отправил, адресаты публично так и не объявились.

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Последний день, восстановленный почти по часам

14 июня Бергманн подошёл к таксисту с картой и спросил, где есть хороший спокойный пляж, чтобы поплавать. Таксист предложил Россес-Пойнт. Они туда съездили, но мужчина почти не выходил из машины: посмотрел на место и попросил отвезти его обратно.

15 июня он попросил разрешения выехать из отеля попозже и ушёл вскоре после 13:00. С собой у него были большая чёрная дорожная сумка, небольшая сумка через плечо и всё тот же фиолетовый пакет. В 13:32 камера сняла его у автовокзала, и большой сумки при нём уже не было. Куда она делась за эти полчаса, неизвестно.

На вокзале он съел горячий сэндвич с капучино, что-то написал или прочитал на листке бумаги и порвал его на клочки. Клочки так и не нашли. Сотруднику станции он показался человеком, которого мучает стресс или физическая боль. Дальше свидетели видели его так:

около 15:00 автобус привёз его в Россес-Пойнт;

в 16:00 его видели на пляже, в 17:00 возле яхт-клуба;

около 21:30 супруги Лахифф заметили, как он медленно идёт вдоль воды с закатанными брюками, то заходит в воду, то выходит обратно;

в 23:10 он сидел на скамейке с видом на пляж;

последний раз его видели около 23:50: он шёл у кромки воды с пакетом, а примерно через полчаса начинался прилив.

Движения мужчины у воды показались одному из свидетелей настолько размеренными, что он потом сравнивал их с каким-то ритуалом. Живым Бергманна больше никто не видел.

Вскрытие показало запущенный рак и больное сердце

Рано утром 16 июня местный житель Артур Кинселла пришёл на пляж с сыном, который тренировался перед триатлоном, и они увидели у воды мужчину, лежащего лицом вниз. В 8 утра врач констатировал смерть. Сначала всё выглядело как обычное утопление.

Но патологоанатом не нашёл признаков классического утопления в морской воде. Причиной смерти записали острую остановку сердца на фоне тяжёлой болезни сердца. Скорее всего, тело просто переместило море. Кроме того, у мужчины оказался запущенный рак простаты, который уже распространился на кости, грудную клетку и лёгкие. Врач считал, что жить ему оставалось считаные недели и что о своём диагнозе он почти наверняка знал.

Неподалёку на камне лежала аккуратно сложенная одежда: туфли поставлены рядом, в них носки, сверху брюки и остальные вещи. Ярлыки со многих вещей были срезаны. Некоторые бренды всё же определили: одежда C&A, свитер Tommy Hilfiger, немецкие туфли Finn Comfort.

В карманах нашли около 149 евро, пластыри, салфетки, аспирин и кусочек гостиничного мыла. А вот документов, банковских карт и телефона не оказалось. Не нашли очки, купленные марки, синюю рубашку, маленькую чёрную сумку и фиолетовый пакет. Раз деньги остались на месте, версия об ограблении выглядит неубедительно.

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Версия о шпионе против версии об умирающем человеке

В интернете эту историю часто превращают в рассказ о бывшем разведчике. Доводы звучат заманчиво: чужое имя, оплата наличными, никакого телефона, умение не попадаться камерам, уничтоженные вещи и полное отсутствие совпадений в базах. Но ни документов, ни связей со спецслужбами так и не нашли. Нет и признаков того, что он скрывался от преследования или встречался в Слайго с сообщниками.

Гораздо проще другое объяснение, которое считают вероятным многие исследователи дела. Человек узнал, что умирает, и по какой-то причине решил закончить жизнь анонимно и далеко от дома. Он приехал туда, где его никто не знал, назвался чужим именем, избавился от вещей, заранее выбрал пляж. Один из руководителей расследования говорил, что поведение мужчины выглядело не импульсивным, а тщательно продуманным.

Однако и эта версия остаётся лишь предположением. Мы не знаем, зачем ему было так важно исчезнуть. Возможно, он не хотел, чтобы родные узнали, как и где он умер. Возможно, давно с ними порвал или скрывал что-то из прошлого. А если те письма всё-таки ушли, кто-то, вероятно, все эти годы знает его настоящее имя.

Ни камеры, ни ДНК пока не помогли узнать имя

Последние четыре дня жизни этого человека известны почти по часам. Мы знаем, где он ночевал, что ел, какие туфли носил и сколько денег у него осталось. Не знаем только настоящего имени.

При этом у мужчины был золотой зуб, он лечился у стоматологов, рак ему должен был диагностировать какой-то врач. Он где-то жил и, скорее всего, где-то работал. Тем не менее после публикации фотографий никто из родных, соседей или коллег не смог уверенно сказать, что знает его. Проверка по базам отпечатков пальцев и ДНК совпадений тоже не дала.

Остаётся ещё один путь, генеалогическая ДНК. Это поиск дальних родственников через коммерческие сервисы, где люди сдают свою ДНК, чтобы составить семейное древо. В последние годы такой метод помог раскрыть несколько известных старых дел. Но, по данным The Irish Times, по крайней мере на момент тех публикаций ирландская полиция не отправляла образец в такие базы, например в Ancestry.

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Позже британская организация Locate International запустила новую международную кампанию по опознанию и сделала современную реконструкцию его лица. В базе нераскрытых дел Solve the Case дело по-прежнему отмечено как открытое. Если ответ когда-нибудь найдётся, то, скорее всего, благодаря ДНК дальнего родственника или человеку, который однажды узнает лицо на реконструкции.